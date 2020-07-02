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Formula 1 / Son dakika

Avusturya GP hafta sonu boyunca DAS ve Racing Point - Mercedes benzerliği sorgulanacak

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Avusturya GP hafta sonu boyunca DAS ve Racing Point - Mercedes benzerliği sorgulanacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
2 Tem 2020 19:56

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, sezon öncesine damgasını vuran Mercedes'in DAS sistemi ve Racing Point'in Mercedes aracıyla olan benzerliği tartışmalarının Avusturya hafta sonunda da devam edeceğini düşünüyor.

Sezon öncesi testlerde başlayan bu tartışmalar, sezonun normalde ilk yarışı olacak Avustralya'ya da taşınmıştı ancak koronavirüs nedeniyle sezonun gecikmesi bu tartışmaların bu dönemde durulmasına neden oldu.

Mercedes'in DAS sistemi ya da Racing Point RP20'nin yasallığı konusunda protesto, ancak araçlar yarışa çıktıktan sonra yapılabilir. Red Bull, Avustralya'da Mercedes'i protesto etmeye hazırlandığını söylemişti. Benzer durum Avusturya'da da olabilir.

Motorsport.com'un padoktaki politik sorunların yarışların başlamasıyla geri dönüp dönmeyeceğini sorması üzerine Horner, "Burası Formula 1. Tabii ki tüm bu tartışmalar geri dönecek."

"Burada rekabetçi takımlar var. Bunlar rekabetçi hayvanlar. Yarışmaya başlar başlamaz... Mercedes'in DAS'ı, Racing Point ya da gündemde her ne varsa hepsiyle alakalı soru işaretleri olacak." cevabını verdi.

Horner, takımların koronavirüs sürecinde sahip olduğu bütünsel yaklaşımın geleceğe yönelik kuralların değiştirilmesinde yardımcı olduğunu söyledi.

Horner, "FIA ve ticari hak sahipleriyle kurallara odaklanma açısından çok fazla aktivite vardı. Açıkçası yeni araçların ertelenmesi konusunda çok fazla lobi çalışması yaptım. Bu sayede yeni araçlar 2022'de gelecek."

"Bence bu doğru olan şeydi çünkü harcamalar açısından, yeni araçları bu zaman aralığında tanıtmak çok büyük bir olay olacaktı."

"Bütçe sınırı konusunda bazı fırsatçılıklar olabilirdi ancak sonunda mantıklı bir sonuca vardık. Makul bir sonuç oldu."

"O andan sonra sadece tekrar çalışmaya ve yarışmaya odaklandık. Bunu başarmak için bazı ödünlerin verilmesi, bu seneki araçtan belli parçaların dondurulması gerekiyordu. Bu herkesin harcamasına yardımcı olacak."

"Daha bütünsel düşünmemiz gereken bazı büyük konular vardı. Aynı şekilde motor tarafında da durum benzerdi."

"Bu açıdan Avustralya ve Avusturya arası çok yoğun geçen bir dönemdi ancak sonuç çok makul oldu." dedi.

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Editör Alex Kalinauckas

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