Avusturya GP cuma raporu: Racing Point'in performansı Red Bull ve Ferrari'yi korkutmalı

Formula 1, koronavirüs pandemisi nedeniyle 7 ayı bulan beklemenin ardından sonunda geri döndü. Uzun bekleyişin ardından ilk gerçekçi sonuçlar antrenman seanslarıyla gösterildi.

Pilot kadroları açısından bu sene çok az değişiklik oldu. Esteban Ocon, Renault'da Nico Hulkenberg'in yerine geçerken Nicholas Latifi Williams'ta Robert Kubica'nın yerine geçti.

Cuma günü gerçekleştirilen ilk iki antrenman seansı derecelerine baktığımızda gridin ön tarafında değişen pek bir şey yok gibi. Mercedes hâlâ açık farkla lider görünüyor.

Ancak daha fazla detaya indiğimizde, aradaki farka rağmen yine de yeni renk tasarımına sahip Mercedes ve Hamilton'ın başını ağrıtabilecek şeyler olabileceğini söyleyebiliriz.

Mercedes açık bir şekilde en hızlıydı. Hamilton, iki seansta da takım arkadaşının önünde liderdi. Mercedes pilotlarının arkasında ilk antrenmanda Red Bull'dan Max Verstappen, ikinci sektörde Racing Point'ten Sergio Perez vardı ancak ikisi de 0.6 sn daha yavaş kaldılar.

Saf performans olarak Mercedes ciddi farka sahip gibi. İlk seansta Mercedes pilotları arasında 0.356 sn fark varken, ikinci seansta bu fark 0.156 sn'ye düştü. Bazıları en azından takım içinde mücadele olmasını umuyorlar.

Antrenmanların ilk gününde Ferrari pek umut vermedi. Takımın testlerdeki düşük performansı antrenman seansına da yansıdı ve takım içerisinden gelen açıklamalar da pek iyimser değil. Ferrari'nin Avusturya yarışlarında normalde Avustralya'ya götürmeyi planladığı paketi kullandığı, Macaristan'da ise aracın aerodinamik felsefesinin değişeceği tamamen yeni bir felsefeye geçeceği biliniyor. Her şeye rağmen dünkü antrenmanlarda Ferrari taraftarlarını umutlandıracak sonuçlar da yok değildi. Muhtemelen yarınki yarışın ilk bölümünde kullanılacak yumuşak lastiklerle Sebastian Vettel'in dün attığı stint Mercedes'e oldukça yakındı.

Aşağıdaki tabloda çok yavaş kalan turlar çıkarıldı ve kalan hızlı turların ortalaması kullanıldı. Yumuşak lastiklerle atılan uzun stintte Vettel ve Bottas'ın performansı oldukça yakın görünüyor. Ferrari için asıl sıkıntı sıralama simülasyonu turlarında Racing Point'in gerisinde kalmasıydı.

Yumuşak lastik ortalamaları

1 Mercedes (Bottas), 1m08.715, 10 tur

2 Ferrari (Vettel), 1m08.800s, 9 tur

3 Racing Point (Perez), 1m09.213s, 14 tur

4 Red Bull (Verstappen), 1m09.263s, 11 tur

5 Renault (Ocon), 1m09.467s, 15 tur

6 McLaren (Sainz), 1m09.512s, 13 tur

7 AlphaTauri (Gasly), 1m09.728s, 13 tur

8 Alfa Romeo (Giovinazzi), 1m09.771s, 14 tur

9 Haas (Magnussen), 1m10.409s, 11 tur

Williams, yok

Yukarıdaki ortalamalara bakarsak, Ferrari sıralamalarda Racing Point'i geride bırakabilirse, en azından yarışın ilk turlarında Mercedes'e yakın gidebilir gibi görünüyor. Mercedes araçları arasına girebilirse, böylece birden çok takım galibiyet mücadelesi içerisinde yer alabilir.

Ferrari ne yazık ki dünkü antrenmanlarda orta lastiklerle uzun sürüş gerçekleştirmedi. Bunun yerine Charles Leclerc ile sert lastiklere odaklandı. Leclerc'in bu lastiklerle 11 turluk ortalaması 1:09:013 olurken Renault'dan Esteban Ocon'un ortalaması 1:09.367 oldu. Bu açıdan Mercedes yumuşak lastiklerden sonra sert lastiklere geçiş yaparsa nerede olduklarını söylemek zor olacak.

Racing Point ön taraftaki takımlar için ciddi baş ağrısı oluşturacak gibi görünüyor. Yumuşak ve orta lastiklerle atılan uzun sürüşlerin ortalamasına bakarsak, pembe renkli araçlar kendi evinde yarışan Red Bull'un önünde gibi görünüyor. Çok büyük farkla değil ancak az da olsa ortalamalarda Racing Point önde. Tek tur performanslarında da Perez, Verstappen'in 0.3 sn civarında önde olmayı başardı ancak Verstappen hızlı turunda ön kanadına hasar verdiğini, bunun zaman kaybetmesine neden olduğunu ifade etti.

Tabii her zaman olduğu gibi antrenmanlarda kimin ne kadar yakıt yüküne sahip olduğunu, motor modlarının ne olduğunu ve takımların uyguladıkları programın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Cuma günü zayıf görünen ön sıra takımları, cumartesi günkü sıralamalardan itibaren daha iyi bir yerde olup pazar günü galibiyet mücadelesi verebiliyorlar.

Racing Point taraftarları sadece RP20'nin performansından değil, Perez'i hem yumuşak hem de orta lastiklerle attığı uzun sürüşlerden de cesaret alabilirler. Perez her iki uzun sürüşte de daha fazla tur attı. Bu, aracındaki yakıt miktarının fazla olduğunu işaret ediyor. Racing Point, kısacası kış testlerinde olduğu gibi orta grubun önünde görünüyor.

Dünkü hesaplamalara göre Red Bull'un yapması gereken şeyler var. Kış testlerinde Mercedes'in en yakın rakibi görünen Red Bull'un Avusturya'daki ilk gün sonuçları bir nevi şaşırtıcı oldu diyebiliriz.

Tabii dün sadece antrenmanlar gerçekleşti. Bugün Red Bull tekrar Mercedes'in en güçlü rakibi olabilir.

Orta lastik ortalamaları

1 Mercedes (Hamilton), 1m08.261s, 9 tur

2 Racing Point (Perez), 1m08.831s, 17 tur

3 Red Bull (Verstappen), 1m08.963s, 19 tur

4 Renault (Ricciardo), 1m09.115s, 17 tur

5 McLaren (Norris), 1m09.476s, 10 tur

6 Alfa Romeo (Raikkonen), 1m09.511s, 12 tur

7 Williams (Russell), 1m09.686s, 11 tur

8 Haas (Magnussen), 1m10.056s, 14 tur

Ferrari, yok

AlphaTauri, yok

Orta grupta cuma günkü zamanlara göre 3 farklı grup var gibi. Daniel Ricciardo'nun 2021 kararıyla aralarındaki rekabet daha kızışan Renault ve McLaren cephesinde Renault öne geçmiş gibi.

Renault hem yumuşak hem de orta lastiklerde McLaren'ın önündeydi. Sert lastiklerle Renault'nun avantajı daha da büyüktü. Ricciardo, sıralama simülasyonlarında da McLaren'dan Lando Norris'in önünde olmayı başardı.

Bir sonraki orta grup mücadelesi, isim olarak benzer iki takım AlphaTauri ve Alfa Romeo arasında olacak gibi. Bu takımlardan AlphaTauri 2. antrenmanda önde yer almayı başardı. Yumuşak lastiklerle uzun sürüşte Gasly, Giovinazzi'nin önünde yer alsa da AlphaTauri de Ferrari gibi orta lastiklerle sürüş yapmadı. Sert lastiklerde ise Gasly'nin ortalaması 1:09.799 ile Leclerc ve Ocon'un gerisinde oldu. Williams'tan Nicholas Latifi'nin sert lastik ortalaması ise 1:10.702'ydi.

En arkada ise Haas ve Williams takımları var. Williams dün yine sondaydı ancak ön grupla farkı bir miktar daha kapatmış gibi görünüyor.

Sonunda, Formula 1 heyecanı yeniden başlıyor...

Bir kez daha, diğer lider takımlar bugün ve yarın antrenman performanslarının üzerine önemli katkıda bulunamazsa, Formula 1 taraftarları Mercedes'in sıralamalarda veya yarışta sorun yaşamasını umacak gibi görünüyorlar.

Ancak henüz her şey netleşmiş değil. Bugün daha gerçekçi görüntü izleyeceğiz. Mercedes'in geçen senelerdeki Avusturya performansının da pek iyi olmadığını unutmamak lazım. Tabii pembe araçların kırmızı ve mavi araçlara sıkıntı çıkarabileceğini de göz ardı etmemeliyiz.