Avusturya GP: Cuma günü öne çıkan teknik güncellemeler

Renault F1 R.S.20 bargeboard detay

Fotoğraf: LAT Images

Renault'nun aracın orta bölümünde bargeboardda ve tabanda önemli değişiklikler bulunuyor. Bargeboard'un en ucunda tırtıklı bölümünün arkasında beyaz ok ile gösterilen mantar tarzı kanatçıklar, tabana doğru geçiş bölgesinde kırmızı ok ile gösterilen 3 kanatçık ve taban kısmındaki mavi ok ile gösterilen dikey kanatçıklar Avusturya paketine eklenen yeniliklerden.