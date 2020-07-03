Avusturya GP: Cuma günü öne çıkan teknik güncellemeler

Racing Point RP20 sidepod detay 1 / 27 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Racing Point, Avustralya'ya da götürüp bu yarışa kadar kullanma fırsatı bulamadığı sidepod etrafındaki karoser parçalarını Red Bull Ring'de piste çıkardı. Sidepod yanında yer alan kanat seti, Mercedes'in 2019 Japonya GP'de araca eklediği tasarıma sahip.

Mercedes AMG F1 W10, bargeboard Japonya GP 2 / 27 Fotoğraf: Giorgi Piola Giorgio Piola'nın Japonya'daki güncelleme için hazırladığı bu çizimde yenilikleri daha net görebilirsiniz.

Mercedes F1 W11 şasi kanatçık detayı 3 / 27 Fotoğraf: LAT Images Mercedes'in şasisinin iki yanında uçak kanadına benzer kanatlar yer alıyordu. Bugün piste çıkan araçta bu kanatlar hem büyüdü, hem de şasinin yanından şasi üstüne alınarak bağlantı noktası değiştirildi.

Mercedes W11 kıyaslaması 4 / 27 Fotoğraf: LAT Images Bu resimde solda yeni, sağda eski aracı görüyorsunuz. Soldaki aracın aynaları, eski araçtaki aynalara göre daha köşeli ve keskin bağlantı koluna sahip.

Mercedes F1 W11 soğutma detay 5 / 27 Fotoğraf: LAT Images Mercedes, Avusturya'nın yüksek rakımında aracının iyi çalışabilmesi için kokpitin yanına panjur şeklindeki soğutma kanallarını açtı. Bu panel sıcaklığın dışarı atılmasını sağlarken arka tarafta halonun bittiği yerde bir kanal daha yer alıyor. Bugün sıcaklık geçen seneye göre daha normal seviyedeydi. Sıcaklık çok yüksek olmazsa bazı takımlar aerodinamik açıdan olumsuzluğa neden olan bu panelleri kapatmayı tercih edebilir.

Mercedes F1 W11 arka kanat detay 6 / 27 Fotoğraf: LAT Images Mercedes, testlerdeki gibi tek parçalı arka kanat destek kolunu kullanırken kanadın kenar plakasında da değişiklik yapıldı. Kanat kenarının üst bölümünde yere doğru sarkıt şeklinde bulunan 3 parça genişletildi ve öne doğru uzatıldı.

Mercedes F1 W11 arka kanat kıyaslaması 7 / 27 Fotoğraf: LAT Images Eski arka kanat ile yeni arka kanat arasındaki farkı bu resimde görebilirsiniz.

Mercedes F1 W11 difüzör detay 8 / 27 Fotoğraf: LAT Images Difüzörün dış kanallarında da daha fazla yere basma gücü için değişiklik yapıldı. Dikkatli baktığınızda bu bölümde sarkıt şeklinde bazı sensörlerin olduğunu görebilirsiniz.

Renault F1 Team R.S.20 ön kanat kıyaslaması 9 / 27 Fotoğraf: Giorgi Piola Renault da bu hafta sonuna bazı güncellemelerle geldi. Bu güncellemenin önemli kısmı ön kanatta yer alıyor. Kanadın özellikle flap profilinde, kenar plakasının genel tasarımında, kenar plakasına bağlı en dışta yer alan yatay parçada birçok değişiklik bulunuyor.

Renault F1 Team ön kanat detay 10 / 27 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Alttaki ön kanatta farklılıkları oklarla görebilirsiniz. Detaylı inceleme için tıklayınız.

Renault F1 R.S.20 bargeboard detay 11 / 27 Fotoğraf: LAT Images Renault'nun aracın orta bölümünde bargeboardda ve tabanda önemli değişiklikler bulunuyor. Bargeboard'un en ucunda tırtıklı bölümünün arkasında beyaz ok ile gösterilen mantar tarzı kanatçıklar, tabana doğru geçiş bölgesinde kırmızı ok ile gösterilen 3 kanatçık ve taban kısmındaki mavi ok ile gösterilen dikey kanatçıklar Avusturya paketine eklenen yeniliklerden.

Renault F1 R.S.20 difüzör detay 12 / 27 Fotoğraf: LAT Images Arkadan çekilen bu fotoğraf, Renault'nun yüksek sıcaklık ihtimaline karşı arka taraftaki çıkışı ne kadar büyük tuttuğunu gösteriyor.

Ferrari SF1000 ön kanadı 13 / 27 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari'nin Avusturya GP için getirdiği ön kanatlar

Lando Norris, McLaren MCL35 14 / 27 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images McLaren, MCL35'in ön süspansiyon kollarına floviz adı verilen aerodinami ölçüm boyası koydu. Buna ek olarak lastiklerin kızıl ötesi sıcaklığını görüntüleyebilmek için tepeye özel kameralar eklendi.

Lando Norris, McLaren MCL35 ön kanadı 15 / 27 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren'ın ön kanat kenarının dışında yer alan yatay parçada geçen seneye göre değişiklik yapıldığı görülüyor. Bu tasarım, bu bölümde oluşan girdabın şeklini ve hızını değiştirecek.

McLaren MCL35 ön kanat detay 16 / 27 Fotoğraf: Giorgi Piola Giorgio Piola, bu tasarımı sezon öncesi testlerde çizerek göstermişti.

McLaren MCL35 difüzör detay 17 / 27 Fotoğraf: LAT Images McLaren aracının arka tarafında da floviz boyası vardı.

Lando Norris, McLaren MCL35 18 / 27 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Daha geniş açılan çekilen fotoğrafta difüzörün sol ve sağ yanında aslında iki farklı boya olduğu görülüyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 19 / 27 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc'in aracının sağ tarafında veri toplamak için eklenen özel kamera olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 20 / 27 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel'in aracında da lastik sıcaklıklarını görüntülemek için kullanılan farklı set kızıl ötesi kameralar yer aldı.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 21 / 27 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Haas aracının sol tarafında da benzer kameralar vardı. Bu arada DRS açıkken bu açıdan arka kanatta ilginç bir görüntü yakalanmış.

Sergio Perez, Racing Point RP20 22 / 27 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Racing Point RP20 aracında da hem ön hem de arka lastikleri görüntüleyen iki kamera yer aldı.

Renault F1 Team taban detay 23 / 27 Fotoğraf: Giorgi Piola Renault'nun yeni tabanında arka tekerleklerin önünde uçları kapalı kesikler kullanılıyor.

Red Bull Racing taban detay 24 / 27 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull RB16'da film çekimi gününde kullanılan taban yerine testlerde kullanılan taban kullanıldı.

Red Bull Racing fren detay 25 / 27 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull'un ön tarafında oldukça geniş fren kanalları yer alıyor. Kanal içerisinde farklı alt kanallar yer alıyor. Bunların bazıları frenleri soğutmak için kullanılırken bazıları ön tekerleklerden hava çıkararak bu bölgedeki hava akımını lastiklerden uzaklaştırmak yani aerodinamik amaçlı kullanılıyor.

Red Bull Racing RB16 difüzör detay 26 / 27 Fotoğraf: LAT Images Red Bull'un arka tarafına ve difüzörüne dair güzel bir fotoğraf.