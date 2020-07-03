Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Avusturya GP: Cuma günü öne çıkan teknik güncellemeler
Sezonun ilk yarışı Avusturya GP öncesinde cuma günü öne çıkan teknik güncellemeleri Motorsport Images arşivinden sizler için derledik.
Racing Point RP20 sidepod detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Racing Point, Avustralya'ya da götürüp bu yarışa kadar kullanma fırsatı bulamadığı sidepod etrafındaki karoser parçalarını Red Bull Ring'de piste çıkardı. Sidepod yanında yer alan kanat seti, Mercedes'in 2019 Japonya GP'de araca eklediği tasarıma sahip.
Mercedes AMG F1 W10, bargeboard Japonya GP
Fotoğraf: Giorgi Piola
Giorgio Piola'nın Japonya'daki güncelleme için hazırladığı bu çizimde yenilikleri daha net görebilirsiniz.
Mercedes F1 W11 şasi kanatçık detayı
Fotoğraf: LAT Images
Mercedes'in şasisinin iki yanında uçak kanadına benzer kanatlar yer alıyordu. Bugün piste çıkan araçta bu kanatlar hem büyüdü, hem de şasinin yanından şasi üstüne alınarak bağlantı noktası değiştirildi.
Mercedes W11 kıyaslaması
Fotoğraf: LAT Images
Bu resimde solda yeni, sağda eski aracı görüyorsunuz. Soldaki aracın aynaları, eski araçtaki aynalara göre daha köşeli ve keskin bağlantı koluna sahip.
Mercedes F1 W11 soğutma detay
Fotoğraf: LAT Images
Mercedes, Avusturya'nın yüksek rakımında aracının iyi çalışabilmesi için kokpitin yanına panjur şeklindeki soğutma kanallarını açtı. Bu panel sıcaklığın dışarı atılmasını sağlarken arka tarafta halonun bittiği yerde bir kanal daha yer alıyor. Bugün sıcaklık geçen seneye göre daha normal seviyedeydi. Sıcaklık çok yüksek olmazsa bazı takımlar aerodinamik açıdan olumsuzluğa neden olan bu panelleri kapatmayı tercih edebilir.
Mercedes F1 W11 arka kanat detay
Fotoğraf: LAT Images
Mercedes, testlerdeki gibi tek parçalı arka kanat destek kolunu kullanırken kanadın kenar plakasında da değişiklik yapıldı. Kanat kenarının üst bölümünde yere doğru sarkıt şeklinde bulunan 3 parça genişletildi ve öne doğru uzatıldı.
Mercedes F1 W11 arka kanat kıyaslaması
Fotoğraf: LAT Images
Eski arka kanat ile yeni arka kanat arasındaki farkı bu resimde görebilirsiniz.
Mercedes F1 W11 difüzör detay
Fotoğraf: LAT Images
Difüzörün dış kanallarında da daha fazla yere basma gücü için değişiklik yapıldı. Dikkatli baktığınızda bu bölümde sarkıt şeklinde bazı sensörlerin olduğunu görebilirsiniz.
Renault F1 Team R.S.20 ön kanat kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
Renault da bu hafta sonuna bazı güncellemelerle geldi. Bu güncellemenin önemli kısmı ön kanatta yer alıyor. Kanadın özellikle flap profilinde, kenar plakasının genel tasarımında, kenar plakasına bağlı en dışta yer alan yatay parçada birçok değişiklik bulunuyor.
Renault F1 Team ön kanat detay
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alttaki ön kanatta farklılıkları oklarla görebilirsiniz. Detaylı inceleme için tıklayınız.
Renault F1 R.S.20 bargeboard detay
Fotoğraf: LAT Images
Renault'nun aracın orta bölümünde bargeboardda ve tabanda önemli değişiklikler bulunuyor. Bargeboard'un en ucunda tırtıklı bölümünün arkasında beyaz ok ile gösterilen mantar tarzı kanatçıklar, tabana doğru geçiş bölgesinde kırmızı ok ile gösterilen 3 kanatçık ve taban kısmındaki mavi ok ile gösterilen dikey kanatçıklar Avusturya paketine eklenen yeniliklerden.
Renault F1 R.S.20 difüzör detay
Fotoğraf: LAT Images
Arkadan çekilen bu fotoğraf, Renault'nun yüksek sıcaklık ihtimaline karşı arka taraftaki çıkışı ne kadar büyük tuttuğunu gösteriyor.
Ferrari SF1000 ön kanadı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari'nin Avusturya GP için getirdiği ön kanatlar
Lando Norris, McLaren MCL35
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
McLaren, MCL35'in ön süspansiyon kollarına floviz adı verilen aerodinami ölçüm boyası koydu. Buna ek olarak lastiklerin kızıl ötesi sıcaklığını görüntüleyebilmek için tepeye özel kameralar eklendi.
Lando Norris, McLaren MCL35 ön kanadı
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
McLaren'ın ön kanat kenarının dışında yer alan yatay parçada geçen seneye göre değişiklik yapıldığı görülüyor. Bu tasarım, bu bölümde oluşan girdabın şeklini ve hızını değiştirecek.
McLaren MCL35 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Giorgio Piola, bu tasarımı sezon öncesi testlerde çizerek göstermişti.
McLaren MCL35 difüzör detay
Fotoğraf: LAT Images
McLaren aracının arka tarafında da floviz boyası vardı.
Lando Norris, McLaren MCL35
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Daha geniş açılan çekilen fotoğrafta difüzörün sol ve sağ yanında aslında iki farklı boya olduğu görülüyor.
Charles Leclerc, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Charles Leclerc'in aracının sağ tarafında veri toplamak için eklenen özel kamera olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Sebastian Vettel'in aracında da lastik sıcaklıklarını görüntülemek için kullanılan farklı set kızıl ötesi kameralar yer aldı.
Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Haas aracının sol tarafında da benzer kameralar vardı. Bu arada DRS açıkken bu açıdan arka kanatta ilginç bir görüntü yakalanmış.
Sergio Perez, Racing Point RP20
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Racing Point RP20 aracında da hem ön hem de arka lastikleri görüntüleyen iki kamera yer aldı.
Renault F1 Team taban detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Renault'nun yeni tabanında arka tekerleklerin önünde uçları kapalı kesikler kullanılıyor.
Red Bull Racing taban detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull RB16'da film çekimi gününde kullanılan taban yerine testlerde kullanılan taban kullanıldı.
Red Bull Racing fren detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull'un ön tarafında oldukça geniş fren kanalları yer alıyor. Kanal içerisinde farklı alt kanallar yer alıyor. Bunların bazıları frenleri soğutmak için kullanılırken bazıları ön tekerleklerden hava çıkararak bu bölgedeki hava akımını lastiklerden uzaklaştırmak yani aerodinamik amaçlı kullanılıyor.
Red Bull Racing RB16 difüzör detay
Fotoğraf: LAT Images
Red Bull'un arka tarafına ve difüzörüne dair güzel bir fotoğraf.
Racing Point RP20 ön kanat
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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|Editör
|Matthew Somerfield