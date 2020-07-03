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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Avusturya GP / Analiz

Avusturya GP: Cuma günü öne çıkan teknik güncellemeler

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Avusturya GP: Cuma günü öne çıkan teknik güncellemeler
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
3 Tem 2020 20:30

Sezonun ilk yarışı Avusturya GP öncesinde cuma günü öne çıkan teknik güncellemeleri Motorsport Images arşivinden sizler için derledik.

 

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Racing Point RP20 sidepod detay

Racing Point RP20 sidepod detay
1/27

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Racing Point, Avustralya'ya da götürüp bu yarışa kadar kullanma fırsatı bulamadığı sidepod etrafındaki karoser parçalarını Red Bull Ring'de piste çıkardı. Sidepod yanında yer alan kanat seti, Mercedes'in 2019 Japonya GP'de araca eklediği tasarıma sahip.

Mercedes AMG F1 W10, bargeboard Japonya GP

Mercedes AMG F1 W10, bargeboard Japonya GP
2/27

Fotoğraf: Giorgi Piola

Giorgio Piola'nın Japonya'daki güncelleme için hazırladığı bu çizimde yenilikleri daha net görebilirsiniz.

Mercedes F1 W11 şasi kanatçık detayı

Mercedes F1 W11 şasi kanatçık detayı
3/27

Fotoğraf: LAT Images

Mercedes'in şasisinin iki yanında uçak kanadına benzer kanatlar yer alıyordu. Bugün piste çıkan araçta bu kanatlar hem büyüdü, hem de şasinin yanından şasi üstüne alınarak bağlantı noktası değiştirildi.

Mercedes W11 kıyaslaması

Mercedes W11 kıyaslaması
4/27

Fotoğraf: LAT Images

Bu resimde solda yeni, sağda eski aracı görüyorsunuz. Soldaki aracın aynaları, eski araçtaki aynalara göre daha köşeli ve keskin bağlantı koluna sahip.

Mercedes F1 W11 soğutma detay

Mercedes F1 W11 soğutma detay
5/27

Fotoğraf: LAT Images

Mercedes, Avusturya'nın yüksek rakımında aracının iyi çalışabilmesi için kokpitin yanına panjur şeklindeki soğutma kanallarını açtı. Bu panel sıcaklığın dışarı atılmasını sağlarken arka tarafta halonun bittiği yerde bir kanal daha yer alıyor. Bugün sıcaklık geçen seneye göre daha normal seviyedeydi. Sıcaklık çok yüksek olmazsa bazı takımlar aerodinamik açıdan olumsuzluğa neden olan bu panelleri kapatmayı tercih edebilir.

Mercedes F1 W11 arka kanat detay

Mercedes F1 W11 arka kanat detay
6/27

Fotoğraf: LAT Images

Mercedes, testlerdeki gibi tek parçalı arka kanat destek kolunu kullanırken kanadın kenar plakasında da değişiklik yapıldı. Kanat kenarının üst bölümünde yere doğru sarkıt şeklinde bulunan 3 parça genişletildi ve öne doğru uzatıldı.

Mercedes F1 W11 arka kanat kıyaslaması

Mercedes F1 W11 arka kanat kıyaslaması
7/27

Fotoğraf: LAT Images

Eski arka kanat ile yeni arka kanat arasındaki farkı bu resimde görebilirsiniz.

Mercedes F1 W11 difüzör detay

Mercedes F1 W11 difüzör detay
8/27

Fotoğraf: LAT Images

Difüzörün dış kanallarında da daha fazla yere basma gücü için değişiklik yapıldı. Dikkatli baktığınızda bu bölümde sarkıt şeklinde bazı sensörlerin olduğunu görebilirsiniz.

Renault F1 Team R.S.20 ön kanat kıyaslaması

Renault F1 Team R.S.20 ön kanat kıyaslaması
9/27

Fotoğraf: Giorgi Piola

Renault da bu hafta sonuna bazı güncellemelerle geldi. Bu güncellemenin önemli kısmı ön kanatta yer alıyor. Kanadın özellikle flap profilinde, kenar plakasının genel tasarımında, kenar plakasına bağlı en dışta yer alan yatay parçada birçok değişiklik bulunuyor.

Renault F1 Team ön kanat detay

Renault F1 Team ön kanat detay
10/27

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alttaki ön kanatta farklılıkları oklarla görebilirsiniz. Detaylı inceleme için tıklayınız.

Renault F1 R.S.20 bargeboard detay

Renault F1 R.S.20 bargeboard detay
11/27

Fotoğraf: LAT Images

Renault'nun aracın orta bölümünde bargeboardda ve tabanda önemli değişiklikler bulunuyor. Bargeboard'un en ucunda tırtıklı bölümünün arkasında beyaz ok ile gösterilen mantar tarzı kanatçıklar, tabana doğru geçiş bölgesinde kırmızı ok ile gösterilen 3 kanatçık ve taban kısmındaki mavi ok ile gösterilen dikey kanatçıklar Avusturya paketine eklenen yeniliklerden.

Renault F1 R.S.20 difüzör detay

Renault F1 R.S.20 difüzör detay
12/27

Fotoğraf: LAT Images

Arkadan çekilen bu fotoğraf, Renault'nun yüksek sıcaklık ihtimaline karşı arka taraftaki çıkışı ne kadar büyük tuttuğunu gösteriyor.

Ferrari SF1000 ön kanadı

Ferrari SF1000 ön kanadı
13/27

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'nin Avusturya GP için getirdiği ön kanatlar

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35
14/27

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren, MCL35'in ön süspansiyon kollarına floviz adı verilen aerodinami ölçüm boyası koydu. Buna ek olarak lastiklerin kızıl ötesi sıcaklığını görüntüleyebilmek için tepeye özel kameralar eklendi.

Lando Norris, McLaren MCL35 ön kanadı

Lando Norris, McLaren MCL35 ön kanadı
15/27

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren'ın ön kanat kenarının dışında yer alan yatay parçada geçen seneye göre değişiklik yapıldığı görülüyor. Bu tasarım, bu bölümde oluşan girdabın şeklini ve hızını değiştirecek.

McLaren MCL35 ön kanat detay

McLaren MCL35 ön kanat detay
16/27

Fotoğraf: Giorgi Piola

Giorgio Piola, bu tasarımı sezon öncesi testlerde çizerek göstermişti.

McLaren MCL35 difüzör detay

McLaren MCL35 difüzör detay
17/27

Fotoğraf: LAT Images

McLaren aracının arka tarafında da floviz boyası vardı.

Lando Norris, McLaren MCL35

Lando Norris, McLaren MCL35
18/27

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daha geniş açılan çekilen fotoğrafta difüzörün sol ve sağ yanında aslında iki farklı boya olduğu görülüyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000
19/27

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc'in aracının sağ tarafında veri toplamak için eklenen özel kamera olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
20/27

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sebastian Vettel'in aracında da lastik sıcaklıklarını görüntülemek için kullanılan farklı set kızıl ötesi kameralar yer aldı.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20

Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20
21/27

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Haas aracının sol tarafında da benzer kameralar vardı. Bu arada DRS açıkken bu açıdan arka kanatta ilginç bir görüntü yakalanmış.

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20
22/27

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Racing Point RP20 aracında da hem ön hem de arka lastikleri görüntüleyen iki kamera yer aldı.

Renault F1 Team taban detay

Renault F1 Team taban detay
23/27

Fotoğraf: Giorgi Piola

Renault'nun yeni tabanında arka tekerleklerin önünde uçları kapalı kesikler kullanılıyor.

Red Bull Racing taban detay

Red Bull Racing taban detay
24/27

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull RB16'da film çekimi gününde kullanılan taban yerine testlerde kullanılan taban kullanıldı.

Red Bull Racing fren detay

Red Bull Racing fren detay
25/27

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull'un ön tarafında oldukça geniş fren kanalları yer alıyor. Kanal içerisinde farklı alt kanallar yer alıyor. Bunların bazıları frenleri soğutmak için kullanılırken bazıları ön tekerleklerden hava çıkararak bu bölgedeki hava akımını lastiklerden uzaklaştırmak yani aerodinamik amaçlı kullanılıyor.

Red Bull Racing RB16 difüzör detay

Red Bull Racing RB16 difüzör detay
26/27

Fotoğraf: LAT Images

Red Bull'un arka tarafına ve difüzörüne dair güzel bir fotoğraf.

Racing Point RP20 ön kanat

Racing Point RP20 ön kanat
27/27

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Editör Matthew Somerfield

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