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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Avusturya GP basın toplantısı programı açıklandı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, Avusturya GP öncesinde basın toplantısında yer alacak isimleri açıkladı.

Avusturya GP basın toplantısı programı açıklandı

Formula 1'de sezonun ilk üçlü yarışı bu hafta sonu Avusturya'da tamamlanacak ve perşembe günü yapılacak basın toplantısının detayları belli oldu.

Basın toplantısı bugün TSi 13:30'da başlayacak. Sürücüler ikişerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.

Eşleşmelere bakıldığında Max Verstappen ve Fernando Alonso oldukça ilgi çekici bir eşleşme gibi görünüyor. Ayrıca Charles Leclerc de Kimi Raikkonen'le soruları yanıtlayacak.

1 Temmuz Perşembe, TSi 13:30

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
Sergio Pérez (Red Bull)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)
Nikita Mazepin (Haas)

Carlos Sainz (Ferrari)
Mick Schumacher (Haas)

Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
Charles Leclerc (Ferrari)

Pierre Gasly (AlphaTauri)
Nicholas Latifi (Williams)

Esteban Ocon (Alpine)
Lewis Hamilton (Mercedes)

Daniel Ricciardo (McLaren)
George Russell (Williams)

Fernando Alonso (Alpine)
Max Verstappen (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)
Valtteri Bottas (Mercedes)

Lance Stroll (Aston Martin)
Sebastian Vettel (Aston Martin)

Takım patronları toplantısı ise geleneksel şekilde cuma günü yapılacak. İlk grupta Gunther Steiner ve Jost Capito, ikinci grupta ise Franz Tost ve Toyoharu Tanabe soruları yanıtlayacak.

2 Temmuz Cuma, TSi 14:00

Guenther Steiner (Haas)
Jost Capito (Williams)

Franz Tost (AlphaTauri)
Toyoharu Tanabe (Honda)

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