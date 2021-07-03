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Formula 1 / Avusturya GP Antrenman raporu

Avusturya GP 3. antrenman: Verstappen, 0.5 saniye farkla en hızlısı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun dokuzuncu yarışı olan Avusturya Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappe ilk sırada tamamladı.

Avusturya GP 3. antrenman: Verstappen, 0.5 saniye farkla en hızlısı!

Red Bull Ring'de beklendiği üzere pist sıcaklığı cuma gününe kıyasla çok daha yüksekti. Hava sıcaklığı 23 derece çıkarken, pist sıcaklığı 50 dereceye yaklaştı.

Seans içerisinde yaşanan büyük bir olay ya da kaza yoktu. AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, son viraj öncesinde aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı. Ancak bir yere çarpmadan aracını toplamayı başardı.

Ayrıca dördüncü virajda Charles Leclerc ve Valtteri Bottas da dahil olmak üzere bazı isimler çakıl zemine çıktılar. Bunun dışında sert frenaj noktalarında lastik kilitleyen ve pist dışına taşan isimler vardı.

Seansın ilk bölümünde favoriler garajda kalmayı seçti ve piste çıkan isimler de Pirelli'nin Silverstone'dan itibaren kullanmaya başlayacağı test lastiğiyle sürüş yaptılar.

İlk dakikaların ardından AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda 1:06.045'lik turuyla zirveye çıktı ve bir süre zirvede yer aldı. Sonrasında pist üstündeki hareketlilik artmaya başladı ve tablo yavaş yavaş değişmeye başladı.

McLaren Lando Norris 1:05.700'lük turuyla Tsunoda'yı geçerek zaman tablosunun tepesine çıkmayı başardı. Sonrasında bu dereceyi Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:05.627'lik turuyla geçti.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Erik Junius

Ancak Red Bull'dan Max Verstappen, yumuşak lastikle 1:04.941 yaptı ve ilk sıraya yükselen isim oldu.

Bu derece uzun süre boyunca kimse tarafından geçilemezken, son 10 dakikaya doğru sürücüler yeni bir lastik seti takarak piste çıktılar.

Lewis Hamilton son sektörde en iyi dereceyi yapıp 1:04.994 yapsa da, Verstappen'in turundan 0.053 saniye yavaş kaldı ve ikinci sırada kaldı. Sonrasında bu tur zamanı silindi ve Hamilton geriye düştü.

Verstappen ise son denemesinde derecesini daha da geliştirdi ve en hızlı dereceyi 1:04.591'e çekti.

Kalan bölümde Hollandalı pilotun derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve sıralama turları öncesinde en hızlı isim 1:04.591'lik turuyla Verstappen oldu.

Verstappen'in en yakın takipçisi Mercedes pilotları oldu. Valtteri Bottas genel anlamda Hamilton'la aynı turları atmakta zorlandı ve lider Verstappen'in 0.538 saniye gerisinde seansı ikinci sırada bitirdi.

Hamilton'ın 1:04.994'lük turu silindiği için bir an kendisini 1:05.277'lik önceki turuyla üçüncü sırada buldu. Fakat Hamilton turu silinmeseydi bile 0.4 saniye geride kalacaktı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, üçüncü antrenman seansında tempo yükseltti ve 1:05.280 yaparak sıralama turları öncesinde güçlü bir tur çıkarmış oldu. Bu tur Verstappen'den 0.689 saniye daha yavaştı.

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi sürpriz şekilde beşinci sırada yer aldı. Alfa Romeo ile dün iyi görünen Giovinazzi, seansı Gasly'nin sadece 0.065 saniye ardında bitirdi.

Ferrari pilotları dünkü ikinci seansta ilk ona giremeseler de bugün ilk ona geri döndüler. Carlos Sainz 1:05.347'lik turuyla Giovinazzi'nin 0.002 saniye ardında altıncı olurken, takım arkadaşı Charles Leclerc 1:05.483'le dokuzuncu oldu.

İki Ferrari pilotunun arasında, bitime saniyeler kala 1:05.396 yapan Sergio Perez ve 1:05.434 yapan Fernando Alonso yer aldı. Perez, Verstappen'den 0.805 saniye yavaş kalırken, Alonso 0.843 saniye daha yavaştı.

Aston Martin pilotları Sebastian Vettel ve Lance Stroll sırasıyla 10. ve 11. sıralarda yer aldılar. Vettel'in turu, Stroll'den 0.004 saniye daha iyiydi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Erik Junius

AlphaTauri'nin çaylak sürücüsü Yuki Tsunoda 1:05.561'lik turuyla, Stroll'ün 0.015 saniye ardında 12. olurken, Alpine'den Esteban Ocon 1:05.674 yaptı ve 13. oldu.

George Russell iki McLaren'ın önünde 14. sırada yer aldı. McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo, temiz turlar çıkarmakta zorlanınca 15. ve 16. sıralarda yer aldılar.

Son dört sırada yine temiz bir tur atmakta zorlanan Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, Nicholas Latifi ve Nikita Mazepin yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle attı.

Sıralama turları TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 15 1'04.591  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 22 1'05.129 0.538
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 20 1'05.277 0.686
4 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 27 1'05.280 0.689
5 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 27 1'05.345 0.754
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 29 1'05.347 0.756
7 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 20 1'05.396 0.805
8 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 23 1'05.434 0.843
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 35 1'05.484 0.893
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 22 1'05.542 0.951
11 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 19 1'05.546 0.955
12 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 23 1'05.561 0.970
13 France Esteban Ocon Alpine Renault 22 1'05.674 1.083
14 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 23 1'05.694 1.103
15 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 23 1'05.700 1.109
16 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 21 1'05.725 1.134
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 31 1'05.747 1.156
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 26 1'06.078 1.487
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 17 1'06.105 1.514
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 28 1'06.289 1.698
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