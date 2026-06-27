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Antrenman raporu
Formula 1 Avusturya GP

Avusturya GP 3. antrenman: Russell son turlardaki performansıyla zirvede, Antonelli 2., Hamilton 3. sırada

2026 Avusturya Grand Prix'sini 3. antrenman seansını zirvede tamamlayan isim George Russell oldu.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Seans öncesinde hava sıcaklığı 30 pist sıcaklığıysa 48 derece ölçüldü. Start sinyalinin ardından 1 saatlik geri sayım başladı fakat Sergio Perez piste çıkan tek isim oldu.

Seansın ilk 10 dakikası pistte tek başına turlar atan Perez, en iyi derecesini 1:10.944 olarak kaydetti. Sonrasında Colapinto, Hulkenberg ve Hadjar başta olmak üzere diğer pilotlar da piste çıkmaya başladılar.

Seansın ilk kısmında Colapinto, 1:09.829 derecesini elde ederek Perez’i geride bıraktı ve ilk sıraya yerleşti. Hulkenberg ise 1:09.684 ile Colapinto’nun tur zamanını geride bıraktı.

Hadjar, 1:09.230 ile erken tempoyu belirleyen isim oldu. Perez, Hadjar’dan sonra turunu tamamlasa da rekabetçi bir süre elde edemedi.

Seansın 15 dakikası geride kaldığında diğer pilotlar da piste çıkmaya başladı. Alonso, 1:11.704 ile Perez’in arkasında 5. sıraya yerleşti. Lando Norris, 1:07.832 süresiyle liderliğe yerleşti. Hamilton, 1:08.117 süresiyle Norris’in arkasında 2. sıraya yerleşti. Russell ise 1:08.332 ile 3. sıraya yerleşti.

İlk sırada yer alan Norris, aracının sol aynasının kırıldığını söylemesinin üzerine pite çağırıldı. Takım arkadaşı Piastri ise 1:07.881’lik turuyla ikinci sıraya yükseldi.

İlk hızlı turunu tamamlayan Antonelli ise 1:07.553’lük turuyla McLaren ikilisini geride bırakarak zirveye yerleşti. Onun ardından Verstappen de ilk turunu tamamladı ve 1:07.804 süresini elde ederek ikinci sıraya yerleşti.

Russell, ilk sıradaki takım arkadaşı Antonelli ile arasındaki 0.173’lük farkla ikinci sıraya yerleşti. Fakat Leclerc daha güçlü bir tempoyla cevap verdi ve Russell’ın önüne geçti.

Seansın ikinci yarısında Verstappen, 1:07.746 ile 4. sıraya yükseldi. Russell ise 1:07.550 süresiyle 2. sıradaki yerini geri aldı.

Hızlı turu esnasında sağ ön tekerinde kilitlenme yaşayan Russell, durumu araç telsizinden takımına bildirdi.

Norris, 1:07.681 ile 3. sıraya yükseldi. Takım arkadaşı Piastri ise 1:07.671’lik turuyla Norris’i geride bıraktı.

7. sıradaki Hamilton, 1:07.940 ile tur süresini geliştiremedi. Antonelli ise 1:07.134 süresini elde ederek zirvedeki pozisyonunu güçlendirdi.

Seansın son 20. dakikasına girildiğinde ilk 10’daki yıldız isimler pite girdi.

Hızlı turunu attıktan sonra Alonso takımına telsizden aracın virajları verimli dönmediğini, ön kanatta bir sorun olabileceğini söyledi.

Norris, 1:07.360’lık süreyle kısa süreliğine 2. sıraya yükseldi ancak Hamilton’dan cevap gecikmedi ve 1:07.211 süresiyle Norris’i geride bıraktı.

Seansın son dakikalarında Hadjar 9. sıraya yükseldi. Leclerc, 1:07.623 ile 7. sırada yer almaya devam etti. Russell, 1:07.096 ile takım arkadaşını az farkla geride bırakarak zirveye yerleşti.

Ferrari ikilisi, son anlarda tur sürelerini geliştirmeyi denedi fakat Leclerc 7. Hamilton ise 3. Sıradaki yerini geliştiremedi.

Damalı bayrağın gösterilmesiyle üçüncü antrenman seansını zirvede tamamlayan isim George Russell oldu. Takım arkadaşı Antonelli 2., Hamilton ise 3. sırada yer aldı.

3. antrenman seansı

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 19

1'07.096

   S 232.109
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 17

+0.038

1'07.134

 0.038 S 231.977
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.115

1'07.211

 0.077 S 231.712
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.248

1'07.344

 0.133 S 231.254
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

+0.264

1'07.360

 0.016 S 231.199
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 16

+0.273

1'07.369

 0.009 S 231.168
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.356

1'07.452

 0.083 S 230.884
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 27

+0.816

1'07.912

 0.460 S 229.320
9 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 21

+0.935

1'08.031

 0.119 S 228.919
10 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 24

+1.013

1'08.109

 0.078 S 228.657
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 16

+1.097

1'08.193

 0.084 S 228.375
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+1.207

1'08.303

 0.110 S 228.007
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 22

+1.215

1'08.311

 0.008 S 227.980
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 18

+1.298

1'08.394

 0.083 S 227.704
15 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 19

+1.433

1'08.529

 0.135 S 227.255
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 15

+1.611

1'08.707

 0.178 S 226.666
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 27

+1.747

1'08.843

 0.136 S 226.219
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 25

+1.896

1'08.992

 0.149 S 225.730
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 29

+2.436

1'09.532

 0.540 S 223.977
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 24

+2.644

1'09.740

 0.208 S 223.309
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 21

+3.325

1'10.421

 0.681 S 221.149
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 19

+3.471

1'10.567

 0.146 S 220.692
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