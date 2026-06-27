Avusturya GP 3. antrenman: Russell son turlardaki performansıyla zirvede, Antonelli 2., Hamilton 3. sırada

Seans öncesinde hava sıcaklığı 30 pist sıcaklığıysa 48 derece ölçüldü. Start sinyalinin ardından 1 saatlik geri sayım başladı fakat Sergio Perez piste çıkan tek isim oldu.

Seansın ilk 10 dakikası pistte tek başına turlar atan Perez, en iyi derecesini 1:10.944 olarak kaydetti. Sonrasında Colapinto, Hulkenberg ve Hadjar başta olmak üzere diğer pilotlar da piste çıkmaya başladılar.

Seansın ilk kısmında Colapinto, 1:09.829 derecesini elde ederek Perez’i geride bıraktı ve ilk sıraya yerleşti. Hulkenberg ise 1:09.684 ile Colapinto’nun tur zamanını geride bıraktı.

Hadjar, 1:09.230 ile erken tempoyu belirleyen isim oldu. Perez, Hadjar’dan sonra turunu tamamlasa da rekabetçi bir süre elde edemedi.

Seansın 15 dakikası geride kaldığında diğer pilotlar da piste çıkmaya başladı. Alonso, 1:11.704 ile Perez’in arkasında 5. sıraya yerleşti. Lando Norris, 1:07.832 süresiyle liderliğe yerleşti. Hamilton, 1:08.117 süresiyle Norris’in arkasında 2. sıraya yerleşti. Russell ise 1:08.332 ile 3. sıraya yerleşti.

İlk sırada yer alan Norris, aracının sol aynasının kırıldığını söylemesinin üzerine pite çağırıldı. Takım arkadaşı Piastri ise 1:07.881’lik turuyla ikinci sıraya yükseldi.

İlk hızlı turunu tamamlayan Antonelli ise 1:07.553’lük turuyla McLaren ikilisini geride bırakarak zirveye yerleşti. Onun ardından Verstappen de ilk turunu tamamladı ve 1:07.804 süresini elde ederek ikinci sıraya yerleşti.

Russell, ilk sıradaki takım arkadaşı Antonelli ile arasındaki 0.173’lük farkla ikinci sıraya yerleşti. Fakat Leclerc daha güçlü bir tempoyla cevap verdi ve Russell’ın önüne geçti.

Seansın ikinci yarısında Verstappen, 1:07.746 ile 4. sıraya yükseldi. Russell ise 1:07.550 süresiyle 2. sıradaki yerini geri aldı.

Hızlı turu esnasında sağ ön tekerinde kilitlenme yaşayan Russell, durumu araç telsizinden takımına bildirdi.

Norris, 1:07.681 ile 3. sıraya yükseldi. Takım arkadaşı Piastri ise 1:07.671’lik turuyla Norris’i geride bıraktı.

7. sıradaki Hamilton, 1:07.940 ile tur süresini geliştiremedi. Antonelli ise 1:07.134 süresini elde ederek zirvedeki pozisyonunu güçlendirdi.

Seansın son 20. dakikasına girildiğinde ilk 10’daki yıldız isimler pite girdi.

Hızlı turunu attıktan sonra Alonso takımına telsizden aracın virajları verimli dönmediğini, ön kanatta bir sorun olabileceğini söyledi.

Norris, 1:07.360’lık süreyle kısa süreliğine 2. sıraya yükseldi ancak Hamilton’dan cevap gecikmedi ve 1:07.211 süresiyle Norris’i geride bıraktı.

Seansın son dakikalarında Hadjar 9. sıraya yükseldi. Leclerc, 1:07.623 ile 7. sırada yer almaya devam etti. Russell, 1:07.096 ile takım arkadaşını az farkla geride bırakarak zirveye yerleşti.

Ferrari ikilisi, son anlarda tur sürelerini geliştirmeyi denedi fakat Leclerc 7. Hamilton ise 3. Sıradaki yerini geliştiremedi.

Damalı bayrağın gösterilmesiyle üçüncü antrenman seansını zirvede tamamlayan isim George Russell oldu. Takım arkadaşı Antonelli 2., Hamilton ise 3. sırada yer aldı.