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Avusturya GP 3. antrenman: Hamilton yine lider, Verstappen yaklaştı!

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Avusturya GP 3. antrenman: Hamilton yine lider, Verstappen yaklaştı!
Ekleyen:
, Editör
4 Tem 2020 11:00

2020 Formula 1 sezonunun 1. yarışı olan Avusturya Grand Prix'si öncesi yapılan 3. antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Avusturya'da sıcaklıklar düne göre çok daha yüksekti. Hava sıcaklığı 22 derece olsa da, pist sıcaklığı 48 dereceyi buldu.

Seans içerisinde birkaç olay yaşandı. Bunlardan en önemlisi Williams'ın çaylak pilotu Nicholas Latifi'nin ilk virajda bariyerlere çarpmasıydı.

Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Seansın son bölümüne doğru girerken de Romain Grosjean kısa süreliğine pist dışına taştı.

Sürücülerin tamamı orta veya yumuşak lastiklerle sürüş yaptılar. Ferrari pilotları hiç orta lastikle sürüş yapmadı ve bunun yerine tamamen yumuşak lastikleri kullandılar.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton tıpkı dün olduğu gibi bugün de liderliği kimseye bırakmadı.

İngiliz pilot, yumuşak lastikle 1:04.130 yapmayı başardı ve takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 0.147 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Hamilton böylelikle üç antrenman seansının üçünü de lider tamamlarken, Mercedes tüm antrenman seanslarında 1-2 olmuş oldu.

Max Verstappen, Red Bull ile üçüncü en iyi zamanı yaptı. Hollandalı pilot son bölümde attığı 1:04.413'lük derecesiyle Hamilton'ı 0.283 saniye geriden takip etti.

 

Son beş dakikaya girerken Racing Point sürücüsü Sergio Perez 1:04.605 yaptı ve dördüncü olarak cuma günkü güçlü performansını devam ettirdi.

Ferrari pilotlarının yumuşak lastiklere odaklandığı seansta Charles Leclerc 1:04.703'le beşinci olurken, Sebastian Vettel 1:04.851'le yedinci oldu. Bu ikilinin arasında 1:04.725'le Alex Albon yer aldı.

Racing Point pilotu Lance Stroll, takım arkadaşı Perez'in 0.3 saniye gerisinde kaldığı seansta sekizinci olurken, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly dokuzuncu oldu.

McLaren'dan Lando Norris ise Gasly'i sadece 0.001 saniye geriden takip etti.

Renault pilotları Esteban Ocon ile Daniel Ricciardo bir noktada daha önlerde yer alsalar da, seansı 11. ve 12. sıralarda tamamladılar.

Carlos Sainz, bu ikiliyi 0.1 saniye geriden takip etti. Daniil Kvyat'ın 14. olduğu seansta Haas sürücüleri Romain Grosjean ve Kevin Magnussen sırasıyla 15. ve 17. oldular.

Bu ikiliyi Williams pilotu George Russell ayırdı.

Alfa Romeo için hayal kırıklığıyla geçen günde Antonio Giovinazzi 18. ve Kimi Raikkonen 19. oldu.

Son sırada ise kaza yapan Nicholas Latifi yer aldı.

Sıralama turları TSİ 16:00'da başlayacak.

Üçüncü antrenman seansı sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 21 1'04.130    
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 22 1'04.277 0.147 0.147
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 20 1'04.413 0.283 0.136
4 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 19 1'04.605 0.475 0.192
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 19 1'04.703 0.573 0.098
6 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 22 1'04.725 0.595 0.022
7 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 20 1'04.851 0.721 0.126
8 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 18 1'04.918 0.788 0.067
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 19 1'04.949 0.819 0.031
10 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 22 1'04.950 0.820 0.001
11 France Esteban Ocon Renault Renault 11 1'05.037 0.907 0.087
12 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 13 1'05.088 0.958 0.051
13 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 24 1'05.177 1.047 0.089
14 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 24 1'05.290 1.160 0.113
15 France Romain Grosjean Haas Ferrari 18 1'05.363 1.233 0.073
16 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 21 1'05.565 1.435 0.202
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 18 1'05.648 1.518 0.083
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 16 1'05.654 1.524 0.006
19 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 19 1'05.773 1.643 0.119
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 6 1'07.049 2.919 1.276
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

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