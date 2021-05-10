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Formula 1 / Monako GP Haberler

Avusturya GP seyircili yapılabilir

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Avusturya Grand Prix'si, ülkede alınan son kararlar çerçevesinde seyircili olabilir.

Avusturya GP seyircili yapılabilir

Avusturya, geçen yıl COVID-19 pandemi döneminde Formula 1'e ev sahipliği yapan ilk yarış olmuştu, hatta pistte iki yarış düzenlemişti.

Başarılı geçen organizasyon epey beğeni toplamıştı ve yarışların her ikisi de oldukça keyifli geçmişti.

Bu yıl Red Bull Ring'de bir yarış yapılması planlanıyor ve yarışın seyircili yapılıp yapılmayacağı, şu an için belirsiz.

Bununla beraber Avusturya, COVID-19 kısıtlamalarını hafifletmeye başladı. Alınan kararlar çerçevesinde, açık hava etkinliklerine artık 3 bin kişinin katılımına izin verilecek ve bu kapsamda yakında bazı futbol maçlarına 3 bin kişinin alınması bekleniyor.

Bu, F1 yarışının da yine seyircili yapılabileceği anlamına geliyor.

Avusturya Şansölye Yardımcısı ve bakanı Werner Kogler Neue, Am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, "Pandeminin bittiğini iddia edemeyiz."

"19 Mayıs'ta kısıtlamaları kaldırdığımızda, bu karar vaka sayısına ilişkin istatistikleri artabilir, ancak kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalırsa ve yeterli sayıda kişi aşılanırsa, tahminlerime göre, halka açık etkinliklerde seyirci sınırı iki katına çıkarılabilir. Yani 6 bin kişiyi bulabilir."

"Aynı şey Spielberg için de geçerli." dedi.

Türkiye'deki yarışın iptal edilmesi halinde seçeneklerden biri Red Bull Ring'de çifte yarış düzenlemek olabilir.

Kogler, "Geçen yıl pistte iki harika yarış vardı. Her şey Paskalya arifesinde Helmut Marko ile bir saat süren bir sohbetle başladı."

"Bu sefer izleyiciler için özel bir gereklilik veya düzenleme olmayacak." dedi.

İlk viraj / Red Bull Ring pisti

İlk viraj / Red Bull Ring pisti

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Editör Kemal Şengül

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