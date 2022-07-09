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Formula 1 / Avusturya GP Antrenman raporu

Avusturya GP 2. antrenman: Sainz lider, Ferrari 1-2!

2022 Avusturya Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Carlos Sainz ilk sırada tamamladı.

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Avusturya GP 2. antrenman: Sainz lider, Ferrari 1-2!
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Avusturya'da gerçekleştirilecek sprint yarışı öncesinde, hafta sonunun son antrenman seansı bu sabah gerçekleştirildi.

Sürücüler, artık tek tur performansının bir önemi kalmadığı göz önüne alındığında, yarış temposuna odaklandılar.

Pistin farklı bölümlerinde pist dışına çıkan isimler vardı fakat herhangi bir spin ya da kaza yaşanmadı.

Zaman tablosuna bakıldığında ilk on dakikalık bölümün ardından Max Verstappen 1:09.067 ile zaman tablosunun en tepesinde yer alıyordu. Birkaç dakika sonra bu turu 1:08.966'ya çekti ve liderliğini pekiştirdi.

Verstappen'i geçen ilk isim 1:08.660'lık bir zaman turu yakalayan Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu. Kısa bir süre sonra Carlos Sainz 1:08.610 yaptı ve takım arkadaşını geçerek liderliği eline geçirdi.

Seansın kalan bölümünde herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Sainz, sprint yarışı öncesinde ikinci antrenman seansını lider tamamlamış oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Alessio Morgese

Ferrari'nin güçlü göründüğü seansta Leclerc 0.050 saniye geride ikinci olurken, ilk üçü son bölümde derecesini geliştirmeyen ve 0.168 saniye geriden Verstappen takip etti. Hollandalı pilot, en hızlı turunu Ferrari pilotlarının aksine orta hamurla attı.

Alpine pilotları, tıpkı sıralama turlarında olduğu gibi 2. antrenmanda da çok güçlüydü ve Fernando Alonso, sadece 0.222 saniye geride dördüncü oldu.

Alonso'nun en yakın takipçisi, kendisi gibi en hızlı turunu orta hamurla atan Esteban Ocon'du. Fransız pilot, takım arkadaşını sadece 0.016 saniye geriden takip etti.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez 0.569 saniye geride kaldığı seansta, en hızlı turunu orta hamurla kaydeden bir başka isimdi.

Mercedes pilotları cuma günkü sıralama turlarında yaptıkları kazaların ardından, 2. antrenmanda piste çıktılar ve George Russell yedinci olurken, Lewis Hamilton dokuzuncu oldu. İkiliyi Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas ayırdı. Bu üç isim de en hızlı turunu yumuşak hamurla kaydetti.

Öte yandan uzun süre boyunca aracındaki çalışmaların devam ettiğini gördüğümüz Hamilton ancak son 15 dakika piste çıkabildi. 

McLaren'da Lando Norris, fren sorunu yaşadığı cuma gününün ardından cumartesi sabahı piste çıktı ve  saniye geride 10. oldu.

Aston Martin pilotları Lance Stroll ve Sebastian Vettel'in 11. ve 13. olduğu seansta, ikiliyi AlphaTauri'den Pierre Gasly ayırdı.

Zhou Guanyu, yumuşak lastikle attığı turla 1 saniye geride 14. olurken, Mick Schumacher 15., Alex Albon 16. ve Daniel Ricciardo 17. oldu.

Son üç sırada Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda ve Nicholas Latifi yer aldı.

Sprint yarışı bugün TSi 17:30'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 40 1'08.610  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 43 1'08.660 0.050
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 32 1'08.778 0.168
4 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 21 1'08.832 0.222
5 France Esteban Ocon Alpine Renault 24 1'08.848 0.238
6 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 36 1'09.179 0.569
7 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 33 1'09.240 0.630
8 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 26 1'09.251 0.641
9 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 14 1'09.350 0.740
10 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 38 1'09.519 0.909
11 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 43 1'09.525 0.915
12 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 37 1'09.579 0.969
13 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 44 1'09.602 0.992
14 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 36 1'09.665 1.055
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 32 1'09.700 1.090
16 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 34 1'09.740 1.130
17 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 34 1'09.852 1.242
18 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 34 1'09.960 1.350
19 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 39 1'10.005 1.395
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 36 1'10.261 1.651
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