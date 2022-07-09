Avusturya GP 2. antrenman: Sainz lider, Ferrari 1-2!

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Avusturya'da gerçekleştirilecek sprint yarışı öncesinde, hafta sonunun son antrenman seansı bu sabah gerçekleştirildi.

Sürücüler, artık tek tur performansının bir önemi kalmadığı göz önüne alındığında, yarış temposuna odaklandılar.

Pistin farklı bölümlerinde pist dışına çıkan isimler vardı fakat herhangi bir spin ya da kaza yaşanmadı.

Zaman tablosuna bakıldığında ilk on dakikalık bölümün ardından Max Verstappen 1:09.067 ile zaman tablosunun en tepesinde yer alıyordu. Birkaç dakika sonra bu turu 1:08.966'ya çekti ve liderliğini pekiştirdi.

Verstappen'i geçen ilk isim 1:08.660'lık bir zaman turu yakalayan Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu. Kısa bir süre sonra Carlos Sainz 1:08.610 yaptı ve takım arkadaşını geçerek liderliği eline geçirdi.

Seansın kalan bölümünde herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Sainz, sprint yarışı öncesinde ikinci antrenman seansını lider tamamlamış oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Alessio Morgese

Ferrari'nin güçlü göründüğü seansta Leclerc 0.050 saniye geride ikinci olurken, ilk üçü son bölümde derecesini geliştirmeyen ve 0.168 saniye geriden Verstappen takip etti. Hollandalı pilot, en hızlı turunu Ferrari pilotlarının aksine orta hamurla attı.

Alpine pilotları, tıpkı sıralama turlarında olduğu gibi 2. antrenmanda da çok güçlüydü ve Fernando Alonso, sadece 0.222 saniye geride dördüncü oldu.

Alonso'nun en yakın takipçisi, kendisi gibi en hızlı turunu orta hamurla atan Esteban Ocon'du. Fransız pilot, takım arkadaşını sadece 0.016 saniye geriden takip etti.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez 0.569 saniye geride kaldığı seansta, en hızlı turunu orta hamurla kaydeden bir başka isimdi.

Mercedes pilotları cuma günkü sıralama turlarında yaptıkları kazaların ardından, 2. antrenmanda piste çıktılar ve George Russell yedinci olurken, Lewis Hamilton dokuzuncu oldu. İkiliyi Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas ayırdı. Bu üç isim de en hızlı turunu yumuşak hamurla kaydetti.

Öte yandan uzun süre boyunca aracındaki çalışmaların devam ettiğini gördüğümüz Hamilton ancak son 15 dakika piste çıkabildi.

McLaren'da Lando Norris, fren sorunu yaşadığı cuma gününün ardından cumartesi sabahı piste çıktı ve saniye geride 10. oldu.

Aston Martin pilotları Lance Stroll ve Sebastian Vettel'in 11. ve 13. olduğu seansta, ikiliyi AlphaTauri'den Pierre Gasly ayırdı.

Zhou Guanyu, yumuşak lastikle attığı turla 1 saniye geride 14. olurken, Mick Schumacher 15., Alex Albon 16. ve Daniel Ricciardo 17. oldu.

Son üç sırada Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda ve Nicholas Latifi yer aldı.

Sprint yarışı bugün TSi 17:30'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: