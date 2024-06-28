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Antrenman raporu
Formula 1 Avusturya GP

Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Piastri ikinci, Leclerc üçüncü!

Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda ilk ve tek antrenman seansını Max Verstappen lider tamamladı. Oscar Piastri ikinci olurken Charles Leclerc üçüncü olarak tamamladı.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Avusturya Grand Prix'si sprint formatında koşulacak. Dolayısıyla bu seans, hafta sonunun ilk ve tek antrenman seansı olacak.

1 saat sürecek antrenman seansı için Spielberg'de piste ilk çıkan Red Bull'dan Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot piste orta hamur lastiklerle çıktı. Verstappen'den gelen ilk süre 1:08.044 idi.

Ardından Hulkenberg, Hamilton, Russell, Sainz gibi pilotlar da turlar atarak klasmanı oluşturmaya başladı. Russell ve Hamilton sert lastikleri tercih ettiler ve attıkları ilk turlarda sırasıyla 1. ve 2.liğe yerleştiler.

Seansın ilk kısmında neredeyse bütün pilotlar piste çıkarak birkaç tur attılar, sadece Williams pilotları Sargaent ve Albon piste geç çıktılar.

Hamilton sert lastiklerle attığı turla takım arkadaşının 0.088 saniye önünde liderliğe yerleşti. Ardından sırasıyla Verstappen orta hamur lastiklerle ve Russell sert hamur lastiklerle Hamilton'dan liderliği aldılar.

Pilotların yarısı orta hamur lastiklerle tur atmayı seçerken, yarısı orta hamurları tercih etti. Seansa yumuşak lastiklerle başlayan iki pilot Williams pilotlarıydı. Ferrari, Mercedes ve McLaren sert hamurlarla turlamayı tercih ederken, Red Bulllar orta hamurları seçti.

Bitime 40 dakika kala liderlik 1:06.386 ile pite giren Russell'daydı. Ardından Hamilton, 1:06.254'lik derecesiyle liderliği ele geçirdi. 

Seansın ilk kısmında Mercedes pilotları zirveyi kapattılar. Onları Red Bull pilotları, McLaren'dan Norris ve Ferrari pilotları takip etti.

Seansın bitimine 28 dakika kala bir motor problemi yaşayan Verstappen, pist kenarında durmak zorunda kaldı ve kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu. Görevliler Verstappen'in aracını pist yakınındaki açıklıklara doğru iterek pit alanına götürdü. 

Aracın güvenli şekilde pite çekilmesinin ardından seans tekrar başladı.

Çok kısa bir süre sonra pitte mekanikerlerin yaptığı çalışmalar sonucunda Verstappen tekrardan piste çıktı ve turlamaya başladı.

Daha önce pek çok pist limiti problemi yaşanan bu Spielberg'de bunu önlemek için birçok kerb ve çakıl havuzu değişikliği yapılmıştı. Birçok pilot turlarını atarken bu kerblerin ve çakıl havuzunun üzerine çıkmak zorunda kaldı.

Seansın son kısmında birçok pilot yumuşak hamur lastiklere geçerek turlamaya başladı. Tsunoda yumuşak hamurla attığı turla Russell'ın ardında üçüncü sıraya yerleşti, ardından Stroll de yumuşk hamurla attığı turla Hamilton'ın arkasında ikinciliğe yerleşti.

Seans boyunca pek parlak görünmeyen Ferrari pilotları yumuşak hamurlarla attığı turlarla 1 ve 2. sıraları elde ettiler. Verstappen de yumuşak hamur lastikle attığı hızlı tur ile 1:05.685 süresini elde etti ve 1:06'nın altına inen ilk pilot olarak liderliğe yerleşti. Ardından Piastri de yumuşak hamurlarla attığı tur ile Verstappen'in 0.276 saniye arkasında ikinciliğe yerleşti.

Seansın bitimine yaklaşılırken Norris hızlı turunu attığı sırada 4. virajdaki çakıl havuzuna girerek turunu iptal etmek zorunda kaldı.

Seans tamamlandığında Verstappen 1:05.685'lik derecesiyle ilk sırayı alırken, Piastri ikinci ve Leclerc üçüncü tamamladı.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 28

1'05.685

   236.656
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 32

+0.276

1'05.961

 0.276 235.666
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 31

+0.370

1'06.055

 0.094 235.331
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 31

+1.302

1'06.987

 0.932 232.056
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 39

+0.569

1'06.254

   234.624
6 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 30

+1.656

1'07.341

 1.087 230.837
7 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 27

+0.699

1'06.384

   234.164
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 32

+0.701

1'06.386

 0.002 234.157
9 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 30

+1.825

1'07.510

 1.124 230.259
10 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 30

+2.220

1'07.905

 0.395 228.919
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 28

+1.783

1'07.468

   230.402
12 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 24

+1.098

1'06.783

   232.765
13 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 30

+1.365

1'07.050

 0.267 231.838
14 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 28

+2.279

1'07.964

 0.914 228.721
15 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 29

+1.928

1'07.613

   229.908
16 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 31

+1.277

1'06.962

   232.143
17 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 30

+1.281

1'06.966

 0.004 232.129
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 28

+1.310

1'06.995

 0.029 232.029
19 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 31

+1.460

1'07.145

 0.150 231.510
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 29

+1.574

1'07.259

 0.114 231.118
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