Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Piastri ikinci, Leclerc üçüncü!
Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda ilk ve tek antrenman seansını Max Verstappen lider tamamladı. Oscar Piastri ikinci olurken Charles Leclerc üçüncü olarak tamamladı.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Avusturya Grand Prix'si sprint formatında koşulacak. Dolayısıyla bu seans, hafta sonunun ilk ve tek antrenman seansı olacak.
1 saat sürecek antrenman seansı için Spielberg'de piste ilk çıkan Red Bull'dan Max Verstappen oldu. Hollandalı pilot piste orta hamur lastiklerle çıktı. Verstappen'den gelen ilk süre 1:08.044 idi.
Ardından Hulkenberg, Hamilton, Russell, Sainz gibi pilotlar da turlar atarak klasmanı oluşturmaya başladı. Russell ve Hamilton sert lastikleri tercih ettiler ve attıkları ilk turlarda sırasıyla 1. ve 2.liğe yerleştiler.
Seansın ilk kısmında neredeyse bütün pilotlar piste çıkarak birkaç tur attılar, sadece Williams pilotları Sargaent ve Albon piste geç çıktılar.
Hamilton sert lastiklerle attığı turla takım arkadaşının 0.088 saniye önünde liderliğe yerleşti. Ardından sırasıyla Verstappen orta hamur lastiklerle ve Russell sert hamur lastiklerle Hamilton'dan liderliği aldılar.
Pilotların yarısı orta hamur lastiklerle tur atmayı seçerken, yarısı orta hamurları tercih etti. Seansa yumuşak lastiklerle başlayan iki pilot Williams pilotlarıydı. Ferrari, Mercedes ve McLaren sert hamurlarla turlamayı tercih ederken, Red Bulllar orta hamurları seçti.
Bitime 40 dakika kala liderlik 1:06.386 ile pite giren Russell'daydı. Ardından Hamilton, 1:06.254'lik derecesiyle liderliği ele geçirdi.
Seansın ilk kısmında Mercedes pilotları zirveyi kapattılar. Onları Red Bull pilotları, McLaren'dan Norris ve Ferrari pilotları takip etti.
Seansın bitimine 28 dakika kala bir motor problemi yaşayan Verstappen, pist kenarında durmak zorunda kaldı ve kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu. Görevliler Verstappen'in aracını pist yakınındaki açıklıklara doğru iterek pit alanına götürdü.
Aracın güvenli şekilde pite çekilmesinin ardından seans tekrar başladı.
Çok kısa bir süre sonra pitte mekanikerlerin yaptığı çalışmalar sonucunda Verstappen tekrardan piste çıktı ve turlamaya başladı.
Daha önce pek çok pist limiti problemi yaşanan bu Spielberg'de bunu önlemek için birçok kerb ve çakıl havuzu değişikliği yapılmıştı. Birçok pilot turlarını atarken bu kerblerin ve çakıl havuzunun üzerine çıkmak zorunda kaldı.
Seansın son kısmında birçok pilot yumuşak hamur lastiklere geçerek turlamaya başladı. Tsunoda yumuşak hamurla attığı turla Russell'ın ardında üçüncü sıraya yerleşti, ardından Stroll de yumuşk hamurla attığı turla Hamilton'ın arkasında ikinciliğe yerleşti.
Seans boyunca pek parlak görünmeyen Ferrari pilotları yumuşak hamurlarla attığı turlarla 1 ve 2. sıraları elde ettiler. Verstappen de yumuşak hamur lastikle attığı hızlı tur ile 1:05.685 süresini elde etti ve 1:06'nın altına inen ilk pilot olarak liderliğe yerleşti. Ardından Piastri de yumuşak hamurlarla attığı tur ile Verstappen'in 0.276 saniye arkasında ikinciliğe yerleşti.
Seansın bitimine yaklaşılırken Norris hızlı turunu attığı sırada 4. virajdaki çakıl havuzuna girerek turunu iptal etmek zorunda kaldı.
Seans tamamlandığında Verstappen 1:05.685'lik derecesiyle ilk sırayı alırken, Piastri ikinci ve Leclerc üçüncü tamamladı.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|28
|
1'05.685
|236.656
|2
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|32
|
+0.276
1'05.961
|0.276
|235.666
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|31
|
+0.370
1'06.055
|0.094
|235.331
|4
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|31
|
+1.302
1'06.987
|0.932
|232.056
|5
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|39
|
+0.569
1'06.254
|234.624
|6
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|30
|
+1.656
1'07.341
|1.087
|230.837
|7
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|
+0.699
1'06.384
|234.164
|8
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|32
|
+0.701
1'06.386
|0.002
|234.157
|9
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|30
|
+1.825
1'07.510
|1.124
|230.259
|10
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|30
|
+2.220
1'07.905
|0.395
|228.919
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|28
|
+1.783
1'07.468
|230.402
|12
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+1.098
1'06.783
|232.765
|13
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|30
|
+1.365
1'07.050
|0.267
|231.838
|14
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|28
|
+2.279
1'07.964
|0.914
|228.721
|15
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|29
|
+1.928
1'07.613
|229.908
|16
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|31
|
+1.277
1'06.962
|232.143
|17
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|30
|
+1.281
1'06.966
|0.004
|232.129
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|28
|
+1.310
1'06.995
|0.029
|232.029
|19
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|31
|
+1.460
1'07.145
|0.150
|231.510
|20
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|29
|
+1.574
1'07.259
|0.114
|231.118
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