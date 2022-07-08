Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.255 saniye önünde lider

Haberi dinle

Formula 1'de sezonun 11. yarışı Red Bull'un evinde, Avusturya'da yer alan Red Bull Ring'de, gerçekleştiriliyor.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Avusturya GP'de Sprint yarış formatı uygulanacak ve bu sezon 2. kez Sprint yarış izleyeceğiz.

Sprint yarış formatında olduğumuzdan, 1. antrenman seansının ardından direkt olarak sıralama turlarına geçiliyor ve araçlar Kapalı Park'a giriyorlar.

Dolayısıyla bu seans, takımlar için çok ama çok önemliydi çünkü araçların hafta sonu boyunca kullanacağı ayarlar bu seansta toplanan veriler ışığında belirlenecek ve bir daha değiştirilemeyecek.

Bundan dolayı takımlar hiç vakit kaybetmediler ve yeşil ışığın yanmasıyla birlikte neredeyse tüm pilotlar piste çıktılar. Seansın genelinde de pist oldukça kalabalıktı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

60 dakikalık seansın ilk dakikalarında Sergio Perez'in 4. virajda pist dışına çıktığını gördük. Meksikalı pilot, yokuş aşağı fren yapılan bu çetrefilli virajda sağ ön lastiğini kilitledi ve çakıl havuzuna uçtu ancak hızlıca piste dönmeyi başardı.

İlk 10 dakikayı geride bıraktığımızda, Max Verstappen 1:07.720 ile liderdi. Onun arkasında Fernando Alonso yer aldı. Charles Leclerc ise 0.6 saniye geride 3. sıradaydı. Seansın bu bölümünde tüm pilotlarda orta hamur vardı.

Mercedes pilotları seansa verimli bir şekilde başladılar ve iki Mercedes pilotu da ilk 15 dakikada 11 tur tamamladılar. Daniel Ricciardo, Britanya'da olduğu gibi bu seansta da DRS sorunu yaşadı. Takım, ilk 15 dakikanın ardından onu garaja çağırdı ve DRS üzerinde çalışmaya başladı.

Bu esnada Verstappen turunu 1:07:496'ya çekti ve ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

İlk 20 dakikayı tamamladığımızda ise ikinci sektörde sarı bayraklar gördük. McLaren pilotu Lando Norris, mekanik bir sorundan dolayı yolda kaldı. İngiliz pilot, radyodan takımına koltuğunun altından dumanlar çıktığını söyleyerek araçtan çıktı. Norris'in motorunda ateşleme sorunu yaşanmış olabilir. Sorun yaşanan güç ünitesi, araca yeni takılmıştı. Bu, McLaren için iyi bir haber değil.

Norris, sıralama turları öncesinde önemli pist üstü zamanı kaybetti

Norris'in aracını pistin kenarına çekmesinin ardından kırmızı bayraklar gördük. McLaren için felaket bir başlangıç yaşanmış oldu.

Norris'in aracının kaldırılmasının ardından bitime 30 dakika kala yeniden yeşil bayraklar sallandı ve araçlar piste döndüler.

Ferrari pilotları ve Verstappen, kırmızı bayrağın dönüşünde yumuşak lastikle turladılar. Yumuşak lastikle atılan turların sonunda Verstappen, Leclerc'in 0.348 saniye önünde ilk sıradaydı. Sainz ise 0.847 saniye geride üçüncü sırayı aldı. Ferrari pilotları, özellikle ilk sektörde Verstappen'e ciddi zaman kaybettiler.

Bu üçlünün arkasında Kevin Magnussen, Valtteri Bottas ve Fernando Alonso vardı.

Son 20 dakikaya girdiğimizde bir daha kırmızı bayrakların sallandığını gördük. 6. virajın çıkışında bir parça vardı ve bu parçanın alınmasının ardından seans devam etti. Ancak pilotlar 5 dakika daha kaybetmişlerdi.

Seansın devam etmesinin ardından bu sefer Mercedes pilotları da yumuşak lastiklerle pisttelerdi. Russell, Verstappen'in 0.474 saniye arkasında 3. sıraya çıktı; Hamilton ise Russell'ın 0.2 saniye arkasında 4. sıraya yükseldi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Seansın kalanında zirvede bir değişiklik olmadı, böylelikle günün tek antrenman seansını Verstappen ilk sırada tamamlamış oldu. Şampiyona lideri, 1:06.302'lik derecesiyle en hızlı zamanı kaydetti ve aynı zamanda 33 tur tamamlayarak en çok tur tamamlayan isim oldu.

Leclerc seansın sonunda derecesini geliştirse de bu Verstappen'i geçmeye yetmedi ve Monakolu pilot, 0.255 saniye geride ikinci oldu.

Russell liderin tam 0.400 sn gerisinde üçüncü olurken; seans boyunca ayar bulmakta zorlanan Perez dördüncü olabildi.

Lewis Hamilton, 0.607 sn geride beşinci en hızlı zamanı kaydetti. Haas pilotu Kevin Magnussen ise Hamilton'ın sadece 0.056 sn arkasında altıncı olarak hafta sonuna hızlı başladı.

Britanya GP galibi Carlos Sainz 7. oldu. Sainz, özellikle ilk sektörde Verstappen'e 0.4 sn kaybediyordu. Fernando Alonso, orta hamurda olmasına rağmen öndeki pilotlara yakındı ve seansı 8. sırada bitirdi. Mick Schumacher ile Yuki Tsunoda ise ilk 10'u tamamladılar.

McLaren kabus gibi bir seansı geride bıraktı. Lando Norris, sıralama turları öncesindeki tek seansın ilk 20 dakikasında yolda kalırken, DRS sorunlarıyla boğuşan Ricciardo 17. sırayı alabildi.

Sıralama turları, bugün TSİ 18.00'de başlayacak ve SSport2'den naklen yayınlanacak.

Seans sonucu:

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images