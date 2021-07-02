Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider!

COVID-19 nedeniyle takvimde yapılan değişiklikler sonrası Red Bull Ring'de iki yarış yapılmasına karar verilmişti ve bu hafta sonu Avusturya'daki pistteki ikinci yarış hafta sonu gerçekleştiriliyor.

Sürücüleri cuma günü, geçen haftaya kıyasla daha soğuk bir hava karşıladı ve hava başlangıçta 17 dereceyken, pist sıcaklığı 31 dereceydi.

Geçen haftaya kıyasla en büyük değişiklik lastikler oldu. Geçen hafta sonu daha sert olan C2, C3 ve C4 lastikler kullanılırken, bu hafta sonu C3, C4 ve C5 lastikler kullanılıyor.

Ayrıca sürücüler, seans içerisinde Pirelli'nin Silverstone'dan itibaren kullanmaya başlayacağı prototip lastiklerini de test etti. Bu prototip lastikler, daha sert bir yapıya sahip ve güvenlik gerekçesiyle Silverstone'dan itibaren kullanılmaya başlanacak.

Sürücülerin büyük kısmı ilk bölümü bu lastikleri deneyerek geçirdi. İlk seansta üç takımın koltuğunda farklı bir isim vardı. Alpine'de Fernando Alonso yerine Guanyu Zhou, Williams'ta George Russell yerine Roy Nissany ve Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi yerine Callum Ilott sürüş yaptı.

Seans içerisindeki en büyük olaylar Lance Stroll'ün spinleriydi. Kanadalı pilot hem prototip hem de yumuşak lastikle spin attı. Ancak her iki olayda da bir yere çarpmadı.

Ayrıca AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda pist dışına uçarken, hem birinci hem de üçüncü virajda pist dışına taşan çok sayıda sürücü vardı. Özellikle Ferrari pilotları sık sık blokaj yaşadılar.

Başlangıçta 1:06 olan zamanlar, seans ilerledikçe 1:05'lere indi. Max Verstappen, ilk 15 dakika geride kalırken prototip lastikle 1:05.558 yaptı ve uzun süre zirvede kaldı. Hollandalı pilot son yarım saate girilirken yumuşak lastikle 1:05.143 yaparak liderliğini daha da pekiştirdi.

Kalan bölümde Verstappen'in derecesine yaklaşabilen bir isim çıkmadı ve genç sürücü, geçen hafta sonu galibiyet aldığı Red Bull Ring'deki ilk seansı zirvede tamamlamış oldu.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Son yarışta oldukça iyi bir yarış temposuna sahip olan Ferrari, tek turda epey zorluk çekmişti. Ancak Avusturya GP öncesinde cuma günü, tek turda oldukça iyi göründüler.

Charles Leclerc, neredeyse her turunda sağ ön lastiğini kilitlemesine rağmen 1:05.409 yaparak seansı ikinci sırada tamamlamayı başardı. Carlos Sainz da zaman zaman lastik kilitlese de takım arkadaşının sadece 0.022 saniye ardında kalarak üçüncü oldu. İtalyan ekip böylelikle iki araçla birden ilk üçe girmiş oldu.

Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton, ilk bölümde prototip lastiklerle uzun sürüşler yaptılar. Sonrasında yumuşak lastiklerle tek tur denemeleri yapsalar da, araçta pek rahat görünmüyorlardı.

İkili, ilk virajda ve üçüncü virajda sık sık pist dışına taştı. Bottas son denemesinde 1:05.445 yapıp seansı Verstappen'in 0.302 saniye ardında dördüncü bitirirken, lastiklerden memnun görünmeyen Hamilton 0.566 saniye geride yedinci oldu.

İki Mercedes sürücüsünün arasında, bu hafta sonu yine iyi görünen AlphaTauri'den Yuki Tsunoda ve Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen yer aldı. Tsunoda, Verstappen'den 0.331 saniye yavaş kalırken, Raikkonen de 0.443 saniye gerideydi.

Red Bull pilotu Sergio Perez, genel olarak sıralama performansına odaklandığı seansta takım arkadaşının 0.583 saniye ardında kaldı ve sekizinci oldu.

İlk onu, yumuşak lastikle temiz bir tur çıkarmakta zorlanan Pierre Gasly ve McLaren'dan Lando Norris tamamladı.

Alpine'de Esteban Ocon ve ilk seansta Alonso'nun yerine geçen Zhou, sırasıyla 11. ve 14. sıralarda yer aldılar. Çinli sürücü, Ocon'dan 0.434 saniye yavaş kaldı fakat en hızlı turunu orta hamurla attı.

McLaren'da Daniel Ricciardo, 12. en hızlı zamanı yaparken, dengeden memnun olmayan Aston Martin pilotu Lance Stroll 13. oldu. Kanadalı pilot en hızlı turunu orta hamurla attı.

En hızlı turu silinen Sebastian Vettel 1:06.44'lük turuyla 15. olurken, Ilott bu yıl ikinci kez ilk antrenmanda piste çıktı ve Raikkonen'in yaklaşık 1 saniye ardında 16. oldu.

Son dört sırada Mick Schumacher, Nissany, Nicholas Latifi ve Mazepin yer aldı. Nissany ilginç şekilde Latifi'yi ardında bırakmayı başardı.

Seans içerisinde hem Raikkonen hem de Hamilton, kendilerini engelleyen Mazepin'den pek memnun görünmediler.

En hızlı turlarını orta hamurla atan Stroll ve Zhou hariç herkes, en iyi derecesini yumuşak lastikle yaptı.

İkinci antrenman seansı TSi 16:00'da yapılacak.

Seans sonucu: