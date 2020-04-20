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Avusturya, F1'e ev sahipliği yapmak için "izolasyon planı" üzerinde çalışıyor

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Avusturya, F1'e ev sahipliği yapmak için "izolasyon planı" üzerinde çalışıyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Christian Nimmervoll
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Nis 2020 13:33

Avusturya Grand Prix'si patronları, Formula 1 takım personelini yerel halktan uzak tutmaya yönelik bir izolasyon planıyla beraber F1 yarışını gerçekleştirmek istiyorlar.

28 Haziran'daki Fransa GP şu anda 2020 şampiyonasının ilk ayağı olarak planlanmış olsa da, Paul Ricard'daki yarışın o tarihte gerçekleşebileceği düşünülmüyor.

Bu nedenle F1 yönetimi, Red Bull Ring'de seyircisiz olarak bir veya iki yarış yaparak yeni sezonu başlatma planı üzerinde ciddi görüşmeler yapıyor.

Yerel yetkililerle yapılan görüşmeler, özel tedbirlerin dikkate alındığını söyleyen Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko tarafından yürütülüyor.

Buna göre yarışta hiçbir izleyici, misafir veya basın görevlisi olmayacak. Takım personeli de mümkün olan en düşük seviyede tutulacak. Belki de her bir takım için personel sayısı 45'e kadar inecek ve mevcut F1 personelinin pistin yakınında yaşayan insanlarla temas etmesi engellenecek.

Yüz maskelerinin takılması da zorunlu hale getirilebilir ve seyahat eden personelden COVID-19 ile ilgili herhangi bir virüse sahip olmadıklarını doğrulayan sağlık sertifikaları istenebilir.

Marko Motorsport.com'a şunları söyledi: "Formula 1 dünyası virüs kapmaktan korkuyor ve kendini olabildiğince izole etmek istiyor."

"Aynı zamanda bu iyi bir şey çünkü yerel halk da virüs kapmaktan korkuyor. Herkes korkuyor ve bu nedenle herkes son derece dikkatli olacak."

F1 personelinin hepsi Red Bull'un pistine yakın olan otellerde konaklayabilir ve 5/12 Temmuz'da yarış yapılmaya karar verilirse iki hafta boyunca orada kalabilirler.

Marko, bunun sadece bir "TV etkinliği" olabileceğini söylerken, mümkün olan en az sayıda FOM personelinin ülkeye gelebileceğini söyledi. Ayrıca destek yarışlarını yapmanın da mümkün olduğunu düşünüyor.

"Formula 2, Formula 3 ve Porsche Super Cup da bunun bir parçası olmalı. Bu spora verilen bir mesaj."

"TV'nin arkaplandaki hikayeleri sıkı kısıtlamalar yüzünden kaçırıp kaçırmayacağını bilmiyorum, ancak belki de onlar yerine destek serilerini yayınlayabiliriz."

Marko, herhangi bir sağlık ve güvenlik gereksinimini karşıladıkları takdirde hükümetten destek alabileceğine inanıyor.

"Takımlardan ve tedarikçilerden gelen katılımcıları mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışacağız. Bu da gerçekleşme şansını arttırabilir."

"Ama açıkçası tüm bunları sadece [Avusturya] güvenlik düzenlemeleri dahilinde yapabilir. O dönem hâlâ yürürlükte olacaktır."

"Tüm bunların birlikte gitmesini sağlamak için çok çalışıyoruz. Bu konuda iyi bir şans olduğunu düşünüyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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