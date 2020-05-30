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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Avusturya basınına göre hükümet F1 yarışına yeşil ışık yaktı!

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Avusturya basınına göre hükümet F1 yarışına yeşil ışık yaktı!
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 May 2020 08:08

Avusturya basınına göre Sağlık Bakanlığı, 2020 F1 sezonunun Red Bull Ring'de başlamasına yeşil ışık yaktı.

Haftalardır, Avusturya'da yapılması planlanan 2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışı hakkında söylentiler bulunuyor. Formula 1 Organizasyonu birkaç hafta önce, Red Bull Ring ve Styria eyaletinin yerel yetkilileri ile işbirliği yaparak, Sağlık Bakanlığı'na kapsamlı bir güvenlik planı sundu.

Avusturyalı Motorprofis başta olmak üzere pek çok kaynak, dün son dakika olarak verdikleri haberlerle, bu planın tüm sağlık gereksinimlerini karşıladığını ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdiler.

Avusturya sağlık bakanı Anschober bu hafta başlarında, Hamsin Yortusu'ndan hemen sonra bir karar alınacağını söylemişti. Ancak görünüşe bakılırsa karar zaten alındı ve Formula 1 organizasyonu ile takımların 2020 sezonuna Avusturya'da başlamasına yeşil ışık yakıldı.

Red Bull Ring'deki ilk yarış 5 Temmuz'da, ikinci yarış ise 12 Temmuz'da yapılacak. Yarışın tamamen seyircisiz yapılması planlanırken, bazı kaynaklar 500 kadar taraftara yarışı izleme fırsatı sunulabileceğini iddia ettiler.

Avusturya'nın pazartesi günü itibariyle kararı resmen açıklaması bekleniyor. Red Bull Ring'deki iki yarıştan sonra ne olacağı henüz belli değil. Ancak Motorsport.com'un kaynakları, 19 Temmuz'da Macaristan GP'nin yapılmasını bekliyorlar.

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Editör Mike Mulder

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