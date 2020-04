Avustralya'dan önce iptal edilen ilk ve tek F1 yarışı

Formula 1'in 70 senelik tarihinde daha önce sadece bir defa takımların katıldığı hafta sonunda yarış iptal edildi ya da ertelendi.

O yarış 1985 Belçika GP'ydi ancak o yarışın iptali ile Avustralya GP'nin iptali arasında tek bir fark vardı. Avustralya'da takımlar daha piste çıkmadan iptal kararı alınırken, 1985 Belçika yarışında yarıştan bir gün önce yani cumartesi akşamı erteleme kararı alındı.

Spa-Francorchamps pist yönetimi, açık bir nedenle bu kararı aldı. Pist yüzeyi o seneki yarışa yakın bir dönemde yeniden asfaltlanmıştı. Araçlar antrenman turlarından itibaren piste çıktıkça, asfalt parçalanmaya başladı. Bunun üzerine yönetim yarışı erteleme kararı aldı ve 3 ayı aşkın bir süre sonra yarış sorunsuz bir şekilde yeniden yapıldı.

Belçika GP, 13 senelik aranın ardından yenilenen ve kısaltılan Spa'ya 1983'te geri dönmüştü. 1984'te yarış bir kez daha Zolder'de yapılsa da 1985'te bir daha Ardennes'e yani Spa'ya döndü ve ondan sonraki yarışlar hep Spa'da gerçekleştirildi.

1983'teki ziyarette herkes yeni pistten, Bus Stop şikanındaki tümsekler haricinde etkilenmişti ve pek şikayet olmadı. Ancak 1985'teki geri dönüş öncesinde organizatörler pist yüzeyini, yağmurda daha iyi yol tutuşu sunması düşünülen yeni bir materyal ile yeniden kaplama kararı aldı.

Belçikalı Hydrocar şirketi, SAMI adını verdikleri özel bir karışım hazırladılar. Bu karışımın içerisinde yüksek oranda kauçuk bulunuyordu.

O dönemde sporun yönetim kurulu olan FISA, yeni pist yüzeyinin iyi çalışması için zamana ihtiyaç duyduğunu biliyordu ve 1984 kurallarında, yarıştan 60 gün öncesine kadar pistteki çalışmaların tamamlanması gerektiği yazıyordu.

Bu konuda FISA'ya Ekim 1984'te yeniden asfaltlama çalışması yapılıp yapılamayacağı soruldu. Bunun üzerine FISA, 60 gün kuralına uyulduğu sürece sorun olmayacağını belirtti. Normalde zamanlama açısından sıkıntı olmayacak gibi görünüyordu ancak çalışmaların başlaması için bazı resmi yazışmaların tamamlanması gerekiyordu ve kış mevsiminin sert geçmesi ve kar örtüsünün neredeyse 1 Mayıs'a kadar kalması nedeniyle ertelemeler yaşandı.

The race was cancelled after practice when the newly-laid track broke up due to the heat

Photo by: Motorsport Images