Avustralya'da yağmur beklenmiyor
Avustralya Grand Prix'si büyük oranda yağmur tehdidi olmadan geçecek.
Avustralya genellikle yağmurlu veya değişken yarışlara ev sahipliği yapan bir yer olarak biliniyor. Bundan ötürü de bu yılki yarışta havanın nasıl olacağı merak konusuydu.
Bugün yapılan hava tahminleri, hafta sonunun soğuk ama kuru geçeceğini gösteriyor. Cuma günü ilk antrenman seansında yağmur ihtimali %20 seviyelerinde, fakat ikinci seansın başladığı saatlerde %50'nin üzerine çıkacak.
Fakat yağmur ihtimaline rağmen hafta sonunu en sıcak günü cuma günü olacak.
Cumartesi günü hava 15 dereceye gerileyecek fakat yağmur ihtimali neredeyse hiç yok denilecek kadar az.
Pazar günü yağmur ihtimali %2 seviyelerinde olacak ve hava sıcaklığı ise 18 dereceye kadar çıkacak.
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