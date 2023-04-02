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Avustralya'da günün pilotu Perez oldu

Avustralya'da gerçekleştirilen yarışta günün pilotu Sergio Perez seçildi.

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Avustralya'da günün pilotu Perez oldu
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Yarışa cumartesi günkü sıralama turlarında yaptığı hata sonrası 20. sıradan başlaması gereken Sergio Perez, pit yolundan başlamıştı.

Meksikalı sürücü, güçlü bir yükseliş gerçekleştirdi ve damalı bayrağı beşinci sırada görerek hasarı nispeten minimuma indirmiş oldu.

Bu performansının ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn   Fernando Alonso
Saudi Arabia Suudi Arabistan   Max Verstappen
Avustralya Avustralya   Sergio Pérez

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Piloto Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 38
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 13
 Sergio Pérez 12
 Charles Leclerc 11
 Daniel Ricciardo 10
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 5
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Spain Carlos Sainz 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
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