Avustralya'da günün pilotu Perez oldu
Avustralya'da gerçekleştirilen yarışta günün pilotu Sergio Perez seçildi.
Yarışa cumartesi günkü sıralama turlarında yaptığı hata sonrası 20. sıradan başlaması gereken Sergio Perez, pit yolundan başlamıştı.
Meksikalı sürücü, güçlü bir yükseliş gerçekleştirdi ve damalı bayrağı beşinci sırada görerek hasarı nispeten minimuma indirmiş oldu.
Bu performansının ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
|Avustralya
|Sergio Pérez
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Piloto
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|38
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|13
|Sergio Pérez
|12
|Charles Leclerc
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|5
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
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