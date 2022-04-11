Avustralya'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

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İlk iki yarışta en hızlı pit stop McLaren'dan gelmişti fakat Avustralya'da son yılların pit stop anlamında en hızlı takımı olan Red Bull zirvede yer aldı.

Takım, yarışın 20. turunda Sergio Perez'in lastiklerini 2.27 saniyede değiştirdi ve 2022 sezonunun en hızlı pit stopuna imza attı.

McLaren, hızlı pit stoplarını sürdürdü. Takım, Lando Norris ve Daniel Ricciardo'nun lastiklerini 2.42 saniyede değiştirdi.

Albert Park'taki yarışta takımlar toplamda 22 pit stop yaptılar. En uzunu Lance Stroll'ün 23. turdaki pit stopu oldu ve 4.86 saniye sürdü.

Yarıştaki pit stoplar: Takım Pilot Zaman Tur Puan 1 Red Bull S. Perez 2.27 20 25 2. McLaren L. Norris 2.42 20 18 3. McLaren D. Ricciardo 2.42 21 15 4.Williams N. Latifi 2.53 23 12 5. Ferrari C. Leclerc 2.71 22 10 6. Mercedes L. Hamilton 2.79 22 8 7 Red Bull M. Verstappen 2.90 18 6 8 Aston Martin L. Stroll 3.02 3 4 9 Aston Martin L. Stroll 3.07 4 10. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.08 18 2 11 Alfa Romeo G. Zhou 3.15 21 1 12 Alpine F. Alonso 3.18 53 13 Alfa Romeo V. Bottas 3.19 22 14. Williams N. Latifi 3.20 13 15. Mercedes G. Russell 3.48 23 16. Haas M. Schumacher 3.52 14 17 Alpine F. Alonso 3.59 39 18. AlphaTauri P. Gasly 3.69 21 19. Haas K. Magnussen 3.87 39 20 Alpine E. Ocon 3.94 17 21. Williams A. Albon 4.78 57 22 Aston Martin L. Stroll 4.86 23

Üçüncü yarışın ardından pit stop şampiyonasında McLaren'ın 111 puanla üstünlüğü bulunuyor. Red Bull 61 puanla ikinci ve Ferrari 48 puanla üçüncü sırada.

Bu yıl şimdiye kadar sadece Haas puan alamadı.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 1. McLaren 111 2 Red Bull 61 3. Ferrari 48 4.Williams 36 5 Alpine 26 6. Mercedes 12 7. AlphaTauri 4 8 Aston Martin 4 9 Alfa Romeo 1 10. Haas 0

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull, 2.27 saniye ile zirveye yerleşmiş durumda.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman 1 Red Bull S. Perez Avustralya 2.27 2. McLaren D. Ricciardo Bahreyn 2.31 3. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.33 4. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.40 5 McLaren D. Ricciardo Suudi Arabistan 2.41 6 McLaren D. Ricciardo Avustralya 2.42 7 McLaren L. Norris Avustralya 2.42 8 Alpine E. Ocon Bahreyn 2.46 9. Williams N. Latifi Bahreyn 2.47 10 McLaren L. Norris Bahreyn 2.49