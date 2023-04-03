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Avustralya'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

Red Bull, Melbourne'de gerçekleştirilen yarışta 2023 Formula 1 sezonunun en hızlı pit stopuna imza attı.

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Avustralya'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
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Melbourne'de Sergio Perez'in lastiklerini 2,11 saniyede değiştiren Red Bull, yarışın en hızlı pit stopuna imza attı.

Takımlar yarış boyunca toplamda 16 pit stop yaptı. En uzunu Guanyu Zhou'nun 54. turdaki pit stopuydu.

Melbourne'deki pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Red Bull S. Perez 2.11 01 25
2. Red Bull S. Perez 2.62 02 -
3. Alpine E. Ocon 2,65 01 18
4. Ferrari C. Sainz 2.71 07 15
5. Williams L. Sargeant 2.93 01 12
6. AlphaTauri N. de Vries 2.94 45 10
7. Williams L. Sargeant 2.98 02 -
8. AlphaTauri Y. Tsunoda 2,99 54 8
9. Alfa Romeo G. Zhou 3.37 01 6
10. Williams L. Sargeant 3.63 36 -
11. Alfa Romeo V. Bottas 3,65 01 4
12. Mercedes G. Russell 3,69 07 2
13. McLaren O. Piastri 3,96 54 1
14. Alfa Romeo V. Bottas 4.31 53 -
15. Haas K. Magnussen 5.48 07 -
16. Alfa Romeo G. Zhou 6.90 54 -

 

Ferrari, ilk üç yarışta topladığı 88 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Red Bull 74 puanla ikinci, Alpine ise 46 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Ferrari 88
2. Red Bull 74
3. Alpine 46
4. Mercedes 32
5. AlphaTauri 22
6. Williams 13
7. Aston Martin 11
8. Alfa Romeo 10
9. Haas 4
10. McLaren 3

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Ferrari 2.10 saniye ile zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
2. Red Bull S. Perez Avustralya 2.11
3. Ferrari C. Leclerc Bahreyn 2.22
4. Red Bull M. Verstappen Bahreyn 2.25
5. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.31
6. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.36
7. Alpine E. Ocon Suudi Arabistan 2.36
8. Mercedes L. Hamilton Bahreyn 2.40
9. Red Bull S. Perez Bahreyn 2.43
10. Aston Martin L. Stroll Bahreyn 2.48
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