Avustralya'da yarışlara dönmeye çalışan Sainz, iyileşme sürecini anlattı

Yarış pilotlarının böyle operasyonlardan sonra yarışlara dönmesine kesin gözüyle bakılır. Williams pilotu Alex Albon'un apandisitinin alınmasının ardından İtalya GP'sini kaçırdıktan sonra Singapur'a dönerek benzer bir başarı göstermesinin üzerinden sadece birkaç yıl geçti.

Ancak Albon'un yarışlar arasında iki boş hafta sonu vardı, bu nedenle Sainz'ın bu hafta sonu yapacakları küçümsenmemeli.

Perşembe günü Melbourne, İspanyol pilotun Cidde hafta sonunun nasıl geliştiğini tam olarak açıklaması için ilk fırsattı.

Cidde'de Çarşamba günü kendini iyi hissetmedi, oteline erken döndü ve medya etkinliklerini kaçırdı. Ancak Perşembe günü bir şekilde iki antrenman seansında 50 tur tamamlamayı başardı ve hatta yedinci oldu.

Sainz, "O sırada apandisit olduğunu bilmek gerçekten çok zordu. Bildiğim şey Çarşamba günü padokta kendimi gerçekten kötü hissetmeye başladığım ve tipik gıda zehirlenmesi semptomlarını yaşadığım. Bunun ne olduğuna dair ayrıntılara girmeme gerek olduğunu sanmıyorum!"

"Ateşim de çok yüksekti. Perşembe gününü de bu semptomlarla ama tabii ki ilaçlarla geçirdim. Arabaya atladığımda kendimi çok daha iyi hissediyordum çünkü ilaçları alıyordum."

"Ancak o iki seanstan sonra tüm hafta sonu boyunca bu şekilde devam edemeyeceğimi fark ettim. Eğer iyileşmezsem hastaneye gidecektim."

"İyileşmedim ve sıralama günü olan Cuma sabahı hastaneye gittim ve apandisit teşhisi kondu ki bu teşhisi koymak kolay değildi çünkü tahlillerim ve yaptıkları testler net değildi."

"Yani apandisitin tipik semptomlarına sahip değildim. Ama ikna oldular ve ameliyat oldum."

"Doktorların yaptığı harika bir işti çünkü apandisitimi aldırır aldırmaz normale dönmüş, kendimi daha iyi hissetmiştim. Ameliyatla birlikte artık iyileşmeye odaklanmaya başlayabilirdim." dedi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Sainz yarıştan sonraki Pazar günü iyileşme sürecine başlamak üzere Avrupa'ya geri döndü, tek hedefi Avustralya uçağına binmek ve 1. antrenmanda aracı sürmeye hazır olmaktı.

Bu süreçte Sainz, düzenli antrenmanlarını yapamadı ve tüm enerjisini iyileşme sürecine odaklamak için Maranello'daki simülatöre çalışmaya gitmedi. İyileşme süreci göründüğü kadar kolay olmadı.

Sainz, "Her geçen gün kendimi çok daha iyi hissediyorum. Artık her 24 saatte daha çok ilerleme kaydediyorum. İlk haftanın zor geçtiği doğru, yatakta ve iyileşme sürecinde çok zaman geçirdim. Ve o zaman her şeyi biraz daha karanlık görüyorsunuz."

"Ama ikinci hafta iyileşme süreci çok hızlandı. Ve kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım. Yani evet, yarın arabaya atlayıp iyi bir performans sergileyebileceğimden eminim."

"Açıkçası, bu yarışa hazır olmak için eve döndüğüm ilk günden beri çok güçlü bir iyileşme planı hazırladım." dedi.

Apandisit alınması pek hoş olmasa da birkaç yıl önce olduğu kadar dramatik bir operasyon olmaması ona yardımcı oldu.

Sainz, "Her şeyden önce tıbbın son 20-30 yılda kaydettiği ilerlemeler sayesinde bu mümkün. Babam ameliyat olduğunda, belki bazılarınız 30 yıl önce ameliyat olmuşsunuzdur, sizi kesip açıyorlardı."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Günümüzde laparoskopi ile çok küçük üç delik açıyorlar, bu da iyileşmeyi hızlandırıyor. Eskiye kıyasla iki ya da üç kat daha hızlı."

"İşte bu yüzden ameliyattan sonra doktorlar bile bunun çok yakın olacağını, ameliyat gününden Cuma günü arabaya binene kadar 14 gün geçeceğini zor ama mümkün olacağını söylediler."

"Açıkçası F1'in ne olduğunu, G-kuvvetini ve her şeyi bilmiyorlar. %100 hazır olacak mıyım? Kesinlikle hayır."

"Yalan değil, %100 demek 10 gün antrenman yapmak ve simülatörde çalışmak demek. Son 10 gündür bunu yapmadım, sadece iyileşmeye odaklandım."

"Peki yarışa hazır olacak mıyım? Şu anki hissim evet, yarın nasıl hissettiğimi göreceğim ve yarın karar vereceğim." dedi.

Belirtildiği gibi Sainz, Cidde'den bu yana düzenli antrenmanlarını kaçırdı. Sürücülerin genellikle ne kadar çaba sarf ettiği göz önüne alındığında bunun bir dezavantaj olmasını beklersiniz, ancak o bunun olmayacağı konusunda ısrar ediyor.

Sainz, "Hayır, hiç de değil. Demek istediğim, kışın yaptığım antrenman miktarına ve Cidde ve Bahreyn'de ne kadar formda olduğuma bakınca, aslında bunun sayesinde yarın formda olacağımı hissediyorum. Çünkü iki haftada kas veya aerobik kapasitenizi kaybetmezsiniz."

"Açıkçası, benim yaptığım gibi 10 gün antrenman yapmak ve simülatöre gitmekle aynı şey değil. Ama bu yüzden %100 zindelik seviyesine ulaşamayacağımı ama yarışabilecek kadar zinde olacağımı söylüyorum. Bunun bir sınırlama olmayacağını düşünüyorum." dedi.

Alex Albon, Williams Racing Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sainz ayrıca Albon'un örneğinden ilham aldığını da söyledi.

"Bu olayda Alex Albon'dan da çok destek gördüm çünkü o da benzer bir süreçten geçti. Sanırım biraz daha erken ameliyat olduğu için benden birkaç gün daha fazla süre aldı. Ve ona sordum, evet dedi, başlangıçta biraz garip hissedeceksin. Ama sonra alışıyorsun, bu normal."

"Bakalım. Sorun şu ki bilmiyorum - kendinizi bir F1 aracına koyup kuvvetleri hissedene kadar bilmek imkansız."

"Bildiğim tek şey bugün dünden çok daha iyi olduğum ve dün de iki gün öncesine göre çok daha iyiydim. Dolayısıyla bu ilerleme de beni oldukça cesaretlendiriyor ve olumlu bir şey. Sonra da dediğim gibi nasıl hissettiğime bakacağım."