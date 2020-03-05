Avustralya, İtalya’dan seyahatlerin kısıtlamalarını sıkılaştırdı

COVID-19 krizi büyürken, bugün başbakan Scott Morrison’ın yaptığı açıklamayla beraber Avustralya, seyahat yasağı listesine Çin ve İran’ın yanı sıra Güney Kore’yi de ekledi.

Yasaklar, en erken 14 Mart’a kadar sürecek ve bu üç ülkeden ayrıldıktan sonra yolcular, 14 gün boyunca Avustralya’ya giremeyecek.

Morrison ayrıca, İtalya’dan gelen yolcuların daha katı kontrollere tabi tutulacağını da doğruladı. Ancak Avustralya GP öncesinde İtalya’ya seyahat yasağı konmadı.

İtalya için seyahat tavsiyesinin gelecek haftadan önce değişmemesi durumunda Avustralya GP’nin alacağı son önlem, hastalığın bulaşma riskini azaltmak için insan topluluklarının bir arada durmasını kısıtlamak olabilir.

Australian Grand Prix Corporation CEO’su Andrew Westacott, bugün yaptığı açıklamada yarışın planlandığı gibi yapılacağını yineledi ve takımların önümüzdeki günlerde Melbourne’e gelmeye başlayacağını düşündüğünü belirtti.

3AW Radio Melbourne’e konuşan Westacott, “Gelecek hafta için her şey hazır. Son birkaç gündür Albert Park’ta olan 50 Formula 1 çalışanı var.”

“Nakliyeler yarın ve hafta sonu arasında Avalon’dan gelecek. İtalyan takımlar da dahil olmak üzere Formula 1 dünyasından herkes, bugün ve haftaya salı günü arasında buraya gelecek.”

“Başbakan, düzenlediği basın toplantısında İtalya’dan gelenler için gelişmiş kontrol prosedürlerini ve önlemleri açıkladı.”

“Sağlık yetkilileri ve güvelik komitesi etkinlikleri değil, ülke için en iyi olan şeyi dikkate alıyorlar. Bu iyi bir sonuç.” ifadelerini kullandı.

Liberty Media CEO’su Greg Maffei ise, virüsün F1 ve şirket üzerindeki etkisinin çok büyük olmadığını belirtti.

Maffei, “Bunun nasıl yönetildiğinden pek emin değilim. Burada bir döngüden geçeceğimizi ve kısa süreceğini düşünüyorum. Ve bu bitene kadar zor günlere hazırlanıyorsunuz. Seyahat gibi şeylerin zarar göreceğini kesinlikle gördünüz.”

“F1 gibi işlerde bazı riskler vardır. Çin’i ertelemek zorunda kaldık ve bu, Çin hükümetinin organizatöre yarışı Nisan’da yapmamasını söylemesiyle beraber elimizde olan bir şey değildi.”

“Ancak şimdiye kadar, F1’e devam edeceğiz gibi gözüküyor. Sezonun ilk üç yarışı Avustralya, Bahreyn ve Vietnam’da olacak ve her şey yolunda.” şeklinde konuştu.

Yardımcı editör: Adam Cooper