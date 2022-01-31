Avustralya Grand Prix'si için beş yeni tribün inşa ediliyor

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Avustralya Grand Prix Corporation'a göre "benzeri görülmemiş bilet satışlarını" karşılamak adına Albert Park pistine yeni tribünler ve ek koltuklar eklendi.

Ekstra tribünün bulunacağı yerler arasında Lakeside Drive bölümü ile, 8. ve 9. virajlar arasındaki yeni yüksek hızlı bölüm de yer alıyor.

Diğer tribünler 5. viraj, 8. viraj, 11. viraj ve 12. virajda yer alacak.

Avustralya GP son iki yılda gerçekleşmedi ancak organizatörler, yarışın kalitesini artırmak adına pist düzeninde büyük çaplı değişikliklere gitti. Artık mücadelenin her zamankinden daha iyi olması ve geçiş sayısının artması bekleniyor.

Yarışın organizatörü olan AGPC Arthur Gillion, "2022 Formula 1 Heineken Avustralya Grand Prix öncesindeki inanılmaz coşku bizi şaşırttı. Bu yılki etkinlik Melbourne'ün şimdiye kadar gördüğü en iyi yarış olma yolunda ilerliyor ve taraftarları yeniden Albert Park'ta ağırlamak için sabırsızlanıyoruz."

"Bu ek tribünler sadece daha fazla insanın 2021 Formula 1 Heineken Avustralya Grand Prix'sinin heyecan verici atmosferini deneyimlemesine izin vermekle kalmayacak, aynı zamanda daha hızlı ve daha rekabetçi bir Albert Park Grand Prix Pisti'nin yeni ve heyecan verici görüntüsünü seyretme fırsatı sunacak." dedi.

7-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak yarış, pandemi nedeniyle hem 2020 hem de 2021 yıllarında yapılmadığı için 2019'dan sonraki ilk Avustralya GP olacak.

2020 AGP, Cuma sabahı, bir McLaren takım üyesinin COVID-19 testinin pozitif çıkması sonrası iptal edilmişti. 2021 yılında ise, ülkenin katı sınır kuralları, yarışın gerçekleşmesini engelledi.