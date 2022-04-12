Avustralya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler 2022 Avustralya Grand Prix'sinin ardından ortaya çıkan bazı ilginç istatistikleri sizler için derledik.

Ekleyen: Kemal Şengül , Şef Editör Haberi dinle Sıralama turları istatistikleri Charles Leclerc, Melbourne sıralama turlarını ilk sırada tamamlayarak, bu yılki ikinci ve kariyerinin 11. pole pozisyonunu kazandı. Bu, Ferrari'nin 232. pole pozisyonu olurken, Melbourne'de altıncı kez pole pozisyonunu kazanmış oldular. Burada pole pozisyonu alan son Ferrari pilotu (2007) Kimi Raikkonen'di.

Charles Leclerc, Lewis Hamilton'ın Melbourne'deki arka arkaya altı yıllık pole serisine son verdi. İngiliz pilot, 2014-19 yılları arasındaki tüm Avustralya GP'lerine pole pozisyonundan başlamıştı.

Max Verstappen ikinci oldu ve kariyerinde 31. kez ilk çizgiden başlama hakkı elde etti. Böylelikle bu alanda Niki Lauda'yı yakaladı. İkincilik, Verstappen'in Melbourne'deki en iyi başlangıç ​​pozisyonu oldu.

Sergio Pérez'in -sıralama turlarındaki- üçüncülüğü Avustralya'daki en iyi sonucu olurken, kariyerinde sadece ikinci kez Albert Park'ta son bölüme kaldı.

Lando Norris'in dördüncülüğü, McLaren'ın 2014'ten bu yana Avustralya'daki en iyi sonucuydu. Son olarak 2014 yılında Kevin Magnussen dördüncü olmuştu. Ayrıca Bu sezon ilk kez her iki McLaren sürücüsü de son bölüme kaldı.

Lewis Hamilton, beşinci oldu ve 2010'dan bu yana ilk kez Melbourne'de ilk üçe giremedi.

Sıralama turlarını 12. sırada tamamlayan Valtteri Bottas'ın 103 yarışlık Q3'e kalma serisi sona erdi.

Mick Schumacher, sıralama turlarında ilk kez takım arkadaşı Kevin Magnussen'i geride bıraktı. Mick Schumacher, Haas VF-22, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Yarış istatistikleri Avustralya Grand Prix'sini kazanan Charles Leclerc bu yılki ikinci, kariyerinin ise dördüncü zaferini alarak bu alanda Eddie Irvine, Dan Gurney ve Bruce McLaren'ı yakaladı.

Pole pozisyonunu alan, tüm yarışı lider götüren ve en hızlı turu atıp, zafere ulaşan Leclerc, kariyerinin ilk Grand Slam'ini elde etti. Bu Ferrari'nin F1'deki 42. Grand Slam'i olurken, takım 2010 Singapur GP'den bu yana ilk kez bu başarıyı yakaladı.

Leclerc, en hızlı turu atmasıyla bu yıl ikinci kez hafta sonundan maksimum puanla (26) ayrıldı.

Leclerc, kariyerindeki dört galibiyetin tamamını pole pozisyonundan başlayarak kazandı.

Avustralya'daki zafer, Ferrari takımının Formula 1'deki 240. zaferi oldu.

İkinci bitiren Sergio Perez, kariyerinin 16. podyumunu aldı ve bu alanda Phil Hill'i yakaladı. İkincilik Perez'in Melbourne'deki en iyi sonucuydu. Daha önce burada en fazla yedinci olabilmişti.

George Russell, üçüncü oldu ve Mercedes ile ilk kez podyuma çıktı. Mercedes, turbo hibrit çağının başlangıcından bu yana Avustralya'daki her yarışta podyuma çıkma serisine devam etti.

Mercedes, üçüncü ve dördüncü sıralarla Melbourne'den en çok puanla ayrılan takım oldu. Ferrari toplam 26 puan alırken, Mercedes 27 puan topladı.

McLaren Lando Norris'in beşinciliği ve Daniel Ricciardo'nun altıncılığıyla, bu sezonki en iyi sonucunu yakaladı. Ayrıca Ricciardo bu yılki ilk puanlarını aldı.

Alex Albon, 10. oldu ve Williams'a bu yılki ilk puanını getirdi.

Carlos Sainz ilk turda yarış dışı kaldı ve arka arkaya 17 yarışlık puan serisi sona erdi. Charles Leclerc, Ferrari F1-75, passes the beached car of Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images paylaşım Bet here Bet now Bet here Bet now Önceki haber Alpine önemli güncellemeler üzerinde çalışıyor Sonraki haber Mercedes'in aracının altında yanan ışık neydi? paylaşım