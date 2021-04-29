Avustralya Grand Prix patronu, ''çifte yarış'' yapacaklarını düşünmüyor

2021 Formula 1 sezonunda rekor uzunlukta 23 yarışlık bir takvim uygulanacak ancak tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi dolayısıyla, birçok ülkede kısıtlamalar var. Birçok etkinliğin iptali veya ertelenmesi bekleniyor.

Daha dün Kanada Grand Prix'sinin iptali gerçekleşti ve 11-13 Haziran tarihlerindeki yarışın Intercity İstanbul Park'ta yapılacağı kesinleşti.

Bu sezonki 23 yarışlık takvimde birçok etkinliğin iptali beklenirken, Daniel Ricciardo geçtiğimiz günlerde Melbourne'da yapılacak etkinliğin iki yarışlık bir etkinlik olmasını önermişti.

Taraftarlar ve sürücüler tarafından sevilen Melbourne pisti, daha hızlı ve daha çok geçiş fırsatının olacağı bir pist haline getirilmek için birçok değişiklikten geçiyor.

Üstelik, Brezilya'da iptali beklenen etkinliklerden biri ve Ricciardo, bunun Melbourne'da üst üste iki yarış yapılması için bir mükemmel bir fırsat olduğunu dile getirmişti.

Ne yazık ki, Avustralya Grand Prix Derneği'nin CEO'su Andrew Westacott, bunu yapmanın kolay olmadığını açık şekilde belirtti.

Speedcafe.com'a konuşan Westacott, ''Formula 1 yarışlarınnı planlamak en uygun durumlarda bile çok karışık ve şimdi ise COVID dolayısıyla çok daha karışık bir durumdayız.''

''23 yarışlık takvimin planlanması, F1'deki uzmanlara bırakılmalıdır. Onlar, sözleşmelerin gerekliliklerini, koşulları biliyorlar ve tüm organizatörlerle iletişim halindeler. Ülkeler, sürekli takvime girip çıkarken, bu yarışları planlamak F1'in uzmanlarına bırakılmalıdır.'' dedi.

Geçtiğimiz sezon Silverstone'da yapılacak iki yarıştan birinin saat yönünün tersinde planlanması önerilmişti, Ricciardo da şakayla karışık bir şekilde, belki de Melbourne'un bu fikri değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Westacott'un, Avustralyalı pilota cevabı şöyle oldu: ''Bunu sadece, öğrenmeye meraklı mühendis zihniyetimin perspektifiyle değerlendirdim. Bunun bir olasılık olmadığını fark etmeden önce sadece 4 nanosaniye harcadım.''

''Pistin tasarımında her zaman güvenlik önceliktir ve sonrasında da rekabetçi bir yarış, gözetleme yerleri ve fiziksel kısıtlamalar önemlidir.''

''Şu anki pisti güvenli olarak tekrar düzenlemek, birçok oval ve doğal özelliği yok etmeden yapmak fiziksel olarak mümkün değil.''

''Aynı zamanda bu, çok kullanışlı ve gerekli bir senaryo da değil, yani ters yönde yarışmayız.''

Ayrıca, 23 yarışlık takvimdeki Melbourne yarışı da, bazılarına göre çok olası durmuyor.