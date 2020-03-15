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Formula 1 / Son dakika

“Avustralya GP’ye gelmek, F1’i tehlikeye atmadı”

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“Avustralya GP’ye gelmek, F1’i tehlikeye atmadı”
Ekleyen:
, Editör
15 Mar 2020 15:13

Avustralya Grand Prix’si patronu, Melbourne’e gelmekle F1’in tehlikeye atılmadığından emin olduğunu belirtti.

F1, FIA ve Avustralya Grand Prix Corporation (AGPC) yetkilileri, bir McLaren çalışanında coronavirüse rastlanılmasından sonra yarışın iptal edildiğini açıklamışlardı.

Bu karar, etkinliğin kapalı kapılar ardında bile olsa yapılma umutlarına rağmen, ilk antrenman seansının başlamasına 2 saat kala verildi.

F1 yetkilileri, cuma gününe planlandığı gibi devam etmeye izin verecek şekilde padoğu kapatmayı ve virüsün yayılması konusundaki korkuları ortadan kaldırmak için fazladan önlemler almayı düşünmüştü.

Ancak bu fikir, takımların çoğunluğunun desteğini alamadı ve yarışın iptal edilmesinin önündeki yolu açtı.

AGPC CEO’su Andrew Westacott, yarış organizatörlerinin yerel sağlık yetkilileriyle çok yakın çalıştıklarını söyledi.

Westacott, “Melbourne ve Victoria’nın, bir komiteye ve başbakanın yönettiği ulusal güvenlik komitesine bağlı bir sağlık idaresi başkanı var.”

“Bu komite bize rehberlik etti ve onların katkıları çok önemli. Etkinliği iptal edilmesini işaret eden bu ek tavsiyeleri aldık.”

“Victoria’nın geçen hafta MCG’de 86 bin taraftarı ağırlayan Dünya T20 Kadınlar Finali’ni düzenlediğini belirtmek önemli. Bundan dolayı bu, günden güne değişen bir durum.”

“Taraftarların ve F1 çalışanlarının tehlikeye atıldığı konusunda herhangi bir gösterge yok.”

“Victoria hükümetinin sağlık idaresi başkanının tavsiyesi ve katkıları, sadece takımların çalışanlarının birinde pozitif çıkan test sonuçlarını değil, aynı zamanda yerel toplulukta neler olduğunu da hesaba kattı.”

“Bu kararı, tüm bilgilere ve sahip oldukları medikal kanıtlara dayanarak aldılar.”

“Bu, net bir şekilde doğru karardı.” şeklinde konuştu.

Son şampiyon Lewis Hamilton, yarışa devam etme planlarının “şoke edici” olduğunu söylemişti.

F1 CEO’su Chase Carey ise durumun kısa süre içerisinde “hızlı bir şekilde değiştiğini” söyledi.

Carey, “Dört gün önceye bakarsanız, dünya genelinde çok farklı bir durum görürsünüz.”

“Bu, gelişen bir durum. Tüm bu gerçekler, başa çıkmaya çalıştığımız şeyin bir parçası.”

“Burada test edilen başka insanlar da vardı. Andrew’ın dediği gibi, durum net şekilde pazar gününe göre çok farklıydı.”

“Dünyanın dört bir yanına giden bir spor olduğumuzu anlamanız gerekiyor.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Cem Özel

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