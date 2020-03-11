Avustralya GP'sinde pilot hakem Emaneuele Pirro olacak

FIA, son yıllarda olduğu gibi her yarış öncesinde eski bir F1 pilotunu seçiyor ve bu pilot alınan kararlar hakkında yarış hakemlerine yardımcı oluyor.

Bugün bir açıklama yayınlayan FIA, Avustralya'daki yarışta pilot hakemlik görevini eski F1 pilotu Emanuele Pirro'nun üstleneceğini duyurdu.

Pirro geçen yıl da bu görevi bazı yarışlarda üstlenmişti.

Hafta sonundaki olayları inceleyecek diğer isimler Gerd Ennser, Dennis Mean ve Matthew Selley olacak.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler: