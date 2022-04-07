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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Avustralya GP'si öncesi 5. virajda küçük değişiklikler yapıldı

Formula 1, Supercars sıralama seansında gerçekleşen kazalardan sonra 5. virajda birtakım değişikliklere gitti.

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Avustralya GP'si öncesi 5. virajda küçük değişiklikler yapıldı
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Formula 1 iki sezonluk aranın ardından revize edilmiş Albert Park'a dönerken, destek serilerinden olan Repco Supercars Şampiyonası araçları Perşembe günü etkinlikleri kapsamında piste çıktı.

Supercars, sezonun 6 ve 7. yarışları için iki antrenman ve peş peşe iki sıralama seansı düzenledi.

Ancak 5. virajda, Broc Feeney ve Jake Kostecki'nin yaptığı iki ayrı kaza birtakım endişelere yol açtı. Her iki sürücü de pistin kenarına epey yakın yerleştirilmiş olan ve 2022 sezonuyla birlikte kullanıma giren Tecpro bariyerlerine temas ettiler. Bariyerden seken araçlar ancak pistin ortasında durabildiler. 

Kostecki'nin 6. yarış için düzenlenen ilk sıralama seansında yaptığı kaza sonrası hasarlı bariyerde onarımlar yapıldı. 

FIA şimdi Speedcafe.com'a o köşedeki Tecpro bölümünün 20 metre kısaltıldığını onayladı.

Perşembe günü, Speedcafe.com tarafından Tecpro bariyerinin yerleştirilmesi hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Mick Schumacher, "Henüz görmedim, bu yüzden sanırım buna bir bakmam gerekecek."

"F1 ve organizatörlerin her şeyi olabildiğince güvenli hale getirmeye ve Tecpro bariyerlerini doğru şekilde yerleştirmeye çalıştıklarına eminim."

Supercars'ın Perşembe öğleden sonra gerçekleştirilecek ikinci sıralama seansından önce tanıtılan değişiklikler, yarış hafta sonu için geçerli olacak.

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