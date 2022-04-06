Avustralya GP'si için kargo gecikmesi bir kurtarma operasyonu ile önlendi

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Taşıma ücretlerinin artması ve Ukrayna savaşının etkisiyle dünya çapında kargo gecikmeleri yaşandı ve takımların haftalar önce gönderdiği ekipmanlar, zamanında gelmeme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Üç takımın kargosunu taşıyan ve normalde 42 günde gelmesi beklenen bir gemi, bir haftadan fazla süre gecikti ve Avustralya'ya yetişmek için kısıtlı bir zamanı vardı.

Ancak F1'in resmi ortağı DHL, geçtiğimiz hafta bu duruma el attı ve kargoyu Singapur'da gemiden alarak Melbourne'e uçurmaya karar verdi.

DHL'nin Motor Sporları Lojistiği başkan yardımcısı Paul Fowler, herhangi bir gecikmenin Melbourne yarışını etkileyeceğini bildiği için, şahsen Singapur'a gitmeye ve kurtarma operasyonunu yönetmeye karar verdi.

Los Angeles ve Vietnam'dan yeniden yönlendiren uçaklarla birlikte, kargo gemiden alındı ve iki Boeing 777'ye ve bir 767-300'e yüklenerek doğruca Melbourne'e gönderildi.

Teslimat Pazartesi sabahı Avustralya'ya ulaştı ve bütün takımların, sezonun üçüncü yarışından önce ekipmanlarını zamanında aldıklarına emin olundu.

Photo by: John Toscano / Motorsport Images

Son dakikada yaşanan bu kargo telaşı, MotoGP'nin ekipmanlar zamanında gelmediği için Arjantin Grand Prix'sinde cuma günü sürüş yapmaktan vazgeçmelerinin ardından yaşandı.

Geçtiğimiz ay Haas takımı Bahreyn'deki sezon öncesi testinin başlangıcını kargo gecikmesi nedeniyle kaçırmıştı.

Takımlar, dünya çapındaki gecikmelerin yanı sıra, gönderilerin maliyetinin büyük ölçüde artmasıyla da baş ediyorlar.

Fowler, "Şu anda neredeyse bir teklif savaşı var. Avrupa'dan Asya'ya ve oradan Avrupa'ya konteyner başına 900 dolardan başlayan gönderim fiyatı şu anda 20.000 dolar civarında." dedi.

Takımlar, taşıma ücretinden tasarruf etmek için, uçakla yarıştan yarışa tek bir setin gönderilmesinden ziyade yıl boyunca belirli yarışlara gemiyle gönderilen birkaç set ekipmana sahipler.

Fowler, "Bütün takımların beş seti var ve bu ekstra yarışlar yüzünden altıya çıkıyor. Yani garajda ve duvarda gördükleriniz, pit yolundaki portal vinçler ve çalışanların oturduğu oturakların hepsi gemi yoluyla taşınıyor." dedi.