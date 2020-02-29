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Formula 1 / Barcelona Şubat testi II / Son dakika

Avustralya GP'nin yapılmasına "şartlı" yeşil ışık

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Avustralya GP'nin yapılmasına "şartlı" yeşil ışık
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Şub 2020 10:23

Motorsport.com İtalya, Avustralya GP'nin geleceğinin artık tartışma konusu olmadığını, ancak riskli bölgelerden ülkeye gelenlerin ciddi kontrollerden geçeceğini öğrendi.

Geçtiğimiz günlerde Avustralya GP'nin yapılıp yapılmayacağı konusunda tartışmalar ortaya çıkmış ve yarışın koronavirüs nedeniyle yapılamayabileceği iddia edilmişti.

Bunun üzerine Chase Carey, FIA temsilcileri ve 10 takımın patronu bir toplantı düzenledi.

Fakat şimdi, 15 Mart'taki yarış için yeşil ışık yanmış gibi görünüyor.

Eğer önümüzdeki haftaya kadar Avustralya'da yeni tedbirler alınmazsa, İtalya da dahil olmak üzere risk altında olan bölgelerden ülkeye gelen vatandaşların, Victoria eyaletine girmelerinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Ancak bu kişiler çok ciddi kontrollerden geçecek.

Havaalanına gelir gelmez hepsi sağlık kontrollerinden geçecek. Burada başta vücut ısısı kontrolü olmak üzere çeşitli testlere tabi tutulacaklar. Yolcular, havaalanında özel olarak hazırlanmış bir alanda, dört saat boyunca testlerinin sonuçlarını beklemek zorunda kalacaklar. Eğer hastalığa rastlanmazsa ülkeye alınacaklar.

Bahreyn'de de durum benzer olacak. Yüksek riskli bölgelerden gelenler ülkeye alınacak fakat sonrasında sağlık testleri için ayrılan alanlara taşınacaklar.

Bir yolcuda grip belirtisi olan ateş ortaya çıkarsa, daha derinlemesine muayeneler için özel bir bölgeye transfer edilecekler. Eğer koronavirüsüne rastlanırsa, başkent Manama'da kurulan bir hastanede karantina altına alınacaklar.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi II
Alt-etkinlik Cuma
Editör Roberto Chinchero

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