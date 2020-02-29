Avustralya GP'nin yapılmasına "şartlı" yeşil ışık

Geçtiğimiz günlerde Avustralya GP'nin yapılıp yapılmayacağı konusunda tartışmalar ortaya çıkmış ve yarışın koronavirüs nedeniyle yapılamayabileceği iddia edilmişti.

Bunun üzerine Chase Carey, FIA temsilcileri ve 10 takımın patronu bir toplantı düzenledi.

Fakat şimdi, 15 Mart'taki yarış için yeşil ışık yanmış gibi görünüyor.

Eğer önümüzdeki haftaya kadar Avustralya'da yeni tedbirler alınmazsa, İtalya da dahil olmak üzere risk altında olan bölgelerden ülkeye gelen vatandaşların, Victoria eyaletine girmelerinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Ancak bu kişiler çok ciddi kontrollerden geçecek.

Havaalanına gelir gelmez hepsi sağlık kontrollerinden geçecek. Burada başta vücut ısısı kontrolü olmak üzere çeşitli testlere tabi tutulacaklar. Yolcular, havaalanında özel olarak hazırlanmış bir alanda, dört saat boyunca testlerinin sonuçlarını beklemek zorunda kalacaklar. Eğer hastalığa rastlanmazsa ülkeye alınacaklar.

Bahreyn'de de durum benzer olacak. Yüksek riskli bölgelerden gelenler ülkeye alınacak fakat sonrasında sağlık testleri için ayrılan alanlara taşınacaklar.

Bir yolcuda grip belirtisi olan ateş ortaya çıkarsa, daha derinlemesine muayeneler için özel bir bölgeye transfer edilecekler. Eğer koronavirüsüne rastlanırsa, başkent Manama'da kurulan bir hastanede karantina altına alınacaklar.