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Formula 1 / Avustralya GP / Son dakika

Hamilton: "Umarım Avustralya GP'yi ölüm görmeden bitirebiliriz"

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Hamilton: "Umarım Avustralya GP'yi ölüm görmeden bitirebiliriz"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Alex Kalinauckas
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Mar 2020 07:05

Dünya şampiyonu Lewis Hamilton, küresel Coronavirüs pandemisinin ortasında Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinin gerçekleşmesinin "şoke edici" olduğunu söyledi.

Artan Coronavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edildi ve dünyanın pek çok yerindeki pek çok ülke, çeşitli karantinalar ve yasaklar getirdi. Pek çok önemli spor etkinliği iptal olurken, bunlara NBA bile eklendi.

Ancak Hamilton, tüm bunlar ortasında neden Formula 1 yarışının yapıldığını anlamadığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Hamilton, yarışta olmaktan rahatsızlık duyup duymadığı sorusuna, “Burada olmamıza gerçekten çok şaşırdım. Bence yarış yapabiliyor olmamız harika, ama benim açımdan hepimizin bu odada oturuyor olması şoke edici."

“Bugün burada çok fazla taraftar var. Görünüşe göre dünyanın geri kalanı tepki veriyor, muhtemelen biraz geç kaldılar. Ama bu sabah [Donald] Trump'ın Avrupa'dan ABD'ye geçişi kapattığını gördük. NBA askıya alınıyor ama F1 devam ediyor."

“Bu sabah Jackie Stewart'u gördüm, son derece zinde, sağlıklı ve iyi görünüyordu. Padokun içine doğru giderken bazı insanlar, bazı yaşlılar vardı. Bu yüzden buradaki insanlar için endişe verici. Benim için kesinlikle öyle."

"Ben bir yarışçıyım, bu yüzden bir noktada bu endişeleri arka plana atmaya ve çalışmaya odaklanacağım. Ama virüsün ne kadar hızlı yayıldığı göz önüne alındığında ne beklemem gerektiğini bilmiyorum. Çelişen duygularım var. Bir yarışçı olarak Avustralya'da olduğumuz için mutluyum, ama bir kişi olarak değil."

"Durumu kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Ancak sorular devam ediyor. Diğer yarışlar iptal edilmeye başlıyorsa bunun nedenleri vardır." yanıtını verdi.

Beş personelin Coronavirüs testine tabi tutulması ve güvenlikle ilgili endişelerin artmasına rağmen neden yapılmaya devam ettiği sorusuna Hamilton, "Nakit kraldır, ama dürüst olmak gerekirse bu yarışı neden gerçekleştirdiğimizi bilmiyorum. Gerçekten fazla bir şey söyleyemiyorum."

“Düşüncelerimi söylemekten çekinmem gerektiğini sanmıyorum. Gerçek şu ki buradayız. Herkesi kapılara ve yüzeylere dokunma konusunda olabildiğince dikkatli olmaya teşvik ediyorum. Umarım herkesin ellerini dezenfekte edeceği bir el dezenfektanı vardır ve gerçekten taraftarlar için de aynı şeyi umuyorum, onların önlem almasını umuyorum."

“Padokta yürüyordum ve normal bir gün gibi, her şeyin normal olduğunu görüyordum. Umarım tüm taraftarlar güvende kalır ve umarım bu hafta sonunu ölüm görmeden noktalarız.”

Avustralyalı tıbbi şefler, bir personelin virüse sahip olduğu onaylanırsa, personelin bulunduğu takımı karantina almalarının gerekebileceğini söyledi. Bu da potansiyel olarak yarışın iptali haline geliyor.

Testlerin olumlu olması yarışın iptal edilmesi gerekip gerekmediği sorusuna Hamilton, “Karar vermek benim elimde değil. Ancak sonuçların tesadüfi şekilde beş günden önce çıkmayacağını duydum..." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avustralya GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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