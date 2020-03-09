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Formula 1 / Son dakika

Avustralya GP’nin seyircisiz yapılma ihtimali yok

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Avustralya GP’nin seyircisiz yapılma ihtimali yok
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
9 Mar 2020 13:31

Avustralya Grand Prix’si şefi Andrew Westacott, yarışın seyircisiz yapılma ihtimalinin olmadığını söyledi.

Pazar günü bir açıklama yapan Bahreyn GP organizatörleri, yarışın seyircisiz yapılacağını ve bilet sahiplerine geri ödeme yapılacağını duyurmuştu.

Westacott, pazar günü Melbourne Cricket Ground’da (MCG) oynanan ve 86 bin seyircinin izlediği Kadınlar T20 Dünya Kupası finalini işaret etti.

Albert Park’ın, Bahreyn’deki gibi seyircisiz yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda Westacott, “Bu mümkün değil.”

“Geçtiğimiz gece MCG’de 86 bin seyirciyle oynanan maça bakın. Mantıklı olmalı ve gerekli önlemleri alarak ilerlemeye devam etmeliyiz.”

“İlginç olan şey, İtalya’dan gelen nakliyeler. AlphaTauri ve Ferrari araçları, konuştuğumuz gibi yoldalar ve geliyorlar. Yani durum gerçekten iyi.”

“Personeller de uçaklardalar. 12-24 saat içerisinde buraya varmalarını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

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Avustralya hükümetinin kamu sağlığı idaresi başkanı Brendan Murphy, yarışın yapılmasında herhangi bir risk olmadığını söyledi.

Murphy, “Risk olduğuna inanmıyorum. Açıkçası, insanlar İtalyan takımlar hakkında konuşuyor ancak gelirken çok dikkatli şekilde kontrol ediliyorlar.”

“Victoria eyaletinde şu anda toplu bulaşmaya dair herhangi bir kanıt yok, bu yüzden Victoria’da kalabalık yerlere gitmek veya sokaklarda dolaşmak konusunda endişeli hissetmiyorum. Bundan dolayı yarışta bir risk olacağını düşünmüyorum.” dedi.

Toplu alanlarda bulunma konusunun ne zaman etkilenebileceği sorulduğunda Murphy, “Şu anda kesinlikle bu şekilde kritik bir noktada değiliz.”

“Eğer halka açık etkinliklere giden insanlar için risk olan bir ülkenin birkaç şehrinde virüs yayılmışsa, buna bakmanız gerekir.”

“İtalya, İran, Çin ve Kore Cumhuriyeti’ne özellikle dikkat ediyoruz.”

“Artık yaklaşım, ülkeye dönen her yolcu için iyi bir sınır taraması yapmak ve yolcuların sağlıklı olmalarını doğrulamak için iyi uygulamalara sahip olmak.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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