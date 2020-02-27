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Formula 1 / Barcelona Şubat testi II / Son dakika

Avustralya GP'nin durumu belirsiz, Carey bu gece takımlarla görüşecek

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Avustralya GP'nin durumu belirsiz, Carey bu gece takımlarla görüşecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Şub 2020 18:08

Avustralya Grand Prix'sinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirsizlik oluştu ve Formula 1'in CEO'su Chase Carey, bu gece Formula 1 takım patronlarıyla bir toplantı gerçekleştirecek. Fakat yarışla ilgili karar Liberty veya FIA'ya bağlı olmayacak.

Barcelona padokunda dolaşan ciddi söylentilere göre Melbourne yarışının yapılmama ihtimali bulunuyor.

Avustralya GP organizatörleri geçtiğimiz günlerde her ne kadar virüsten etkilenmemiş olsalar da,  koronavirüs tehlikesi yaratmasından ötürü yarışın iptal olabileceğini açıklamışlardı.

Açıklamada, "Her şey ciddi boyuta gelirse, enfeksiyon sayısını azaltmak için kesinlikle bir şeyler yapmalıyız. Bu açıdan her türlü önleme açığız. Birkaç ay içerisinde büyük etkinlikler yapılacak. Sorun çok büyük. Hükümetin ve doktorların tavsiyelerini takip ediyoruz. Tıbbi ve ekonomik materyaller analiz edilecek ve riskler değerlendirilecek. Her şeye karşı hazırlıklı olmalıyız." denilmişti.

Tek sorun Avustralya değil, aslında ilk üç yarışın tamamıyla ilgili çeşitli iddialar var ancak en acili şu anda Avustralya.

Bugün pistteki çalışmaların ardından on takımın tamamı, FIA temsilcileri ve Chase Carey özel bir toplantı yapacak.

Durumun yönetilmesi kolay değil, çünkü böyle bir durumda Formula 1 sadece hükümetlere ve yerel makamlar karar almadan önce sadece bir ara bulucu görevi üstlenebiliyor.

İtalyan veya Japon pasaportuna sahip olanların Avustralya'ya girişiyle ilgili ciddi sorunlar bulunuyor.

Takımlar, personelinin Melbourne havaalanında veya Avustralya uçuş planındaki duraklarda karantina altına alınmasını veya tutulmasını istemiyor. Ancak bu konudaki garantiyi verecek taraf Liberty, FIA veya F1 değil.

Melbourne'den yedi gün sonra yapılacak Bahreyn'de de durum karmaşık.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi II
Alt-etkinlik Perşembe
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti
Editör Roberto Chinchero

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