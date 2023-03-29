Avustralya GP'deki dört DRS bölgesi netleşti
Bu hafta sonu yapılacak Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacağı doğrulanırken, bunların tam yeri netleştirildi.
Avustralya Grand Prix'si öncesinde FIA, Albert Park pistinde toplam dört DRS bölgesi olacağını duyurdu.
Geçen yıl neredeyse hiç geçiş olmamasının ardından böyle bir adım atılması bekleniyordu.
DRS'lerden ilki start finiş düzlüğünde, ikincisi ikinci virajdan üçüncü viraja kadarki bölümde, diğeri sekizinci virajdan dokuzuncu viraja uzanan bölümde yer alacak.
Son DRS bölgesi ise 10. ve 11. virajlar arasında yer alacak ve araçlar yüksek süratlere ulaşacak.
Sadece iki algılama noktası olacak. Bunlardan birisi altıncı ve yedinci virajlar arasında, diğeri ise 12. ve 13. virajlar arasında yer alacak.
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