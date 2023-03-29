Önceki / Ocon: "Olmayı istediğimiz yerde değiliz" Sonraki / Williams: "Sezona bu kadar iyi başlamak güzel bir sürpriz oldu"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Avustralya GP'deki dört DRS bölgesi netleşti

Bu hafta sonu yapılacak Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacağı doğrulanırken, bunların tam yeri netleştirildi.

Ekleyen:
Avustralya GP'deki dört DRS bölgesi netleşti
Haberi dinle

Avustralya Grand Prix'si öncesinde FIA, Albert Park pistinde toplam dört DRS bölgesi olacağını duyurdu.

Geçen yıl neredeyse hiç geçiş olmamasının ardından böyle bir adım atılması bekleniyordu.

 

DRS'lerden ilki start finiş düzlüğünde, ikincisi ikinci virajdan üçüncü viraja kadarki bölümde, diğeri sekizinci virajdan dokuzuncu viraja uzanan bölümde yer alacak.

Son DRS bölgesi ise 10. ve 11. virajlar arasında yer alacak ve araçlar yüksek süratlere ulaşacak.

Sadece iki algılama noktası olacak. Bunlardan birisi altıncı ve yedinci virajlar arasında, diğeri ise 12. ve 13. virajlar arasında yer alacak.

paylaşım
yorumlar

Ocon: "Olmayı istediğimiz yerde değiliz"

Williams: "Sezona bu kadar iyi başlamak güzel bir sürpriz oldu"
Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen: "Hastalık yüzünden akciğerlerim kaybetmiş gibi hissettim"

Verstappen: "Hastalık yüzünden akciğerlerim kaybetmiş gibi hissettim"

Formula 1
Avustralya GP

Verstappen: "Hastalık yüzünden akciğerlerim kaybetmiş gibi hissettim" Verstappen: "Hastalık yüzünden akciğerlerim kaybetmiş gibi hissettim"

Jones, Ricciardo'nun Formula 1'e döneceğine inanmıyor

Jones, Ricciardo'nun Formula 1'e döneceğine inanmıyor

Formula 1
Avustralya GP

Jones, Ricciardo'nun Formula 1'e döneceğine inanmıyor Jones, Ricciardo'nun Formula 1'e döneceğine inanmıyor

Ocon: "Olmayı istediğimiz yerde değiliz"

Ocon: "Olmayı istediğimiz yerde değiliz"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Ocon: "Olmayı istediğimiz yerde değiliz" Ocon: "Olmayı istediğimiz yerde değiliz"

Son Haberler

Efsane tasarımcı Neil Oatley, McLaren'ın 2024 aracı üzerinde çalışacak!

Efsane tasarımcı Neil Oatley, McLaren'ın 2024 aracı üzerinde çalışacak!

F1 Formula 1
Avustralya GP

Efsane tasarımcı Neil Oatley, McLaren'ın 2024 aracı üzerinde çalışacak! Efsane tasarımcı Neil Oatley, McLaren'ın 2024 aracı üzerinde çalışacak!

Perez: "Red Bull artık 'tek araçlı' bir takım değil"

Perez: "Red Bull artık 'tek araçlı' bir takım değil"

F1 Formula 1

Perez: "Red Bull artık 'tek araçlı' bir takım değil" Perez: "Red Bull artık 'tek araçlı' bir takım değil"

Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin"

Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin" Leclerc: "Bu hafta sonu mucizeler beklemeyin"

Alonso: "Kendime güveniyorum"

Alonso: "Kendime güveniyorum"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Alonso: "Kendime güveniyorum" Alonso: "Kendime güveniyorum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.