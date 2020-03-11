Avustralya GP'de yine üç DRS bölgesi olacak

Yeni araçlarla birlikte pilotların birbirlerini takip etmesi daha zor hale gelmiş ve geçiş sayıları iyice azalmıştı.

Bunun üzerine Melbourne'deki piste üçüncü bir DRS bölgesi eklenmesine karar verilmişti.

Bugün yapılan açıklamayla birlikte FIA, Avustralya GP'si öncesinde Albert Park'ta üç farklı DRS alanı olmaya devam edeceğini açıkladı.

Birinci DRS bölgesi start/finiş düzlüğü olan 16. virajla 1. viraj arasında yer alırken, ikinci DRS bölgesi ikinci ve üçüncü viraj arasında yer almaya devam edecek.

Son DRS bölgesi de daha önce açıklandığı üzere 12. ile 13. viraj arasındaki yüksek hızlı bölümde yer alacak.