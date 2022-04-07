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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Avustralya GP'de yağmur beklentisi yok

Avustralya Grand Prix'si öncesi yapılan hava tahminlerine göre bu hafta sonu herhangi bir yağmur ihtimali bulunmuyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Avustralya GP'de yağmur beklentisi yok
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Bahreyn ve Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen ilk iki yarış, beklendiği üzere kuru zeminde geçmişti.

Melbourne geçmişte değişken hava şartlarına sahip olsa da, bu hafta sonu için yağmur ihtimali bulunmuyor. Hatta rüzgarın hızı da önceki iki yarışa kıyasla daha düşük olacak.

Cuma günü 23 derecelik bir hava sıcaklığı beklenirken, cumartesi ve pazar günleri 26 dereceyi bulacak.  Üç gün için de yağmur ihtimali %10'un altında.

Rüzgarın hızı cuma günü 3 km/s, cumartesi 14 km/s ve pazar günü 19 km/s olacak. Bundan ötürü Avustralya GP'nin oldukça ideal şartlarda gerçekleşmesi bekleniyor.

Barriers on the Start/Finish with the Melbourne logo

Barriers on the Start/Finish with the Melbourne logo

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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