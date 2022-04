Avustralya GP'de yağmur beklentisi yok

Bahreyn ve Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen ilk iki yarış, beklendiği üzere kuru zeminde geçmişti.

Melbourne geçmişte değişken hava şartlarına sahip olsa da, bu hafta sonu için yağmur ihtimali bulunmuyor. Hatta rüzgarın hızı da önceki iki yarışa kıyasla daha düşük olacak.

Cuma günü 23 derecelik bir hava sıcaklığı beklenirken, cumartesi ve pazar günleri 26 dereceyi bulacak. Üç gün için de yağmur ihtimali %10'un altında.

Rüzgarın hızı cuma günü 3 km/s, cumartesi 14 km/s ve pazar günü 19 km/s olacak. Bundan ötürü Avustralya GP'nin oldukça ideal şartlarda gerçekleşmesi bekleniyor.

Barriers on the Start/Finish with the Melbourne logo

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images