Avustralya GP'de yağmur beklenmiyor
Hafta başında yapılan tahminlere göre 2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya GP, kuru zeminde gerçekleştirilecek.
Avustralya GP'nin yapıldığı Melbourne'de genellikle hava durumunun nasıl olacağı bilinmiyor ve geçmişte bazı olaylı yarışlar yapıldı.
Hava tahminlerine göre cuma günü yağmur ihtimali %90 seviyelerinde ve özellikle öğle saatlerinden itibaren yağmurun şiddetli olması bekleniyor.
Cumartesi sabahı için %70'lik bir yağmur ihtimali bulunsa da, sıralama turlarının yapılacağı saatlerde yağmur ihtimali sadece %30 seviyelerinde.
Pazar günü içinse %15 ila 20'lik yağmur tahmini var. Bu da yarışın kuru zeminde geçeceğini gösteriyor.
Hava sıcaklığı ise geçen yıla göre daha az olacak. Cuma günü 28 derece civarında olan hava, hem cumartesi hem de pazar günü 18 ila 20 derece olacak.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Avustralya GP'de yağmur beklenmiyor
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