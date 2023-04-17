Avustralya GP'de piste izinsiz giren taraftarlar tespit edildi

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Avustralya GP'de üç kırmızı bayraktan sonra yarış, güvenlik aracıyla sona erdi ve yarışın galibi Max Verstappen oldu.

Ancak birkaç taraftar bazı araçlar hâlâ pistteyken piste girdiler ve hatta bazıları Nico Hulkenberg'in ilk virajda duran arızalı Haas aracına yaklaştı.

Organizatörler, altı şüpheli şahsın kimliğini tespit etti ve bu kişilerin fotoğrafları soruşturmanın devamı için Victoria eyalet polisine iletildi.

Ancak herhangi bir yaptırım uygulanmadan önce organizatörler söz konusu kişilerle konuşmak istiyor.

Etkinliğin genel operasyon müdürü Tom Mottram Avustralya medyasına yaptığı açıklamada, "Bizim ve Victoria polisinin, Grand Prix yasasının yanı sıra tabi olduğumuz büyük spor etkinlikleri yasası kapsamında sahip olduğumuz yetkileri gözden geçireceğiz."

"Kapılar bir kez açıldığında durumu buna göre yönetmek zorundasınız ancak piste erkenden giren beş ya da altı kişi tespit ettik ve onlarla konuşmak istiyoruz."

"Bu asla hoş göreceğimiz ya da kabul edeceğimiz bir şey değil ve insanların bunun çok tehlikeli bir girişim olduğunu anlaması gerekiyor."

"Nedenlerinin ne olduğunu ve bunu kötü niyetle mi yaptıklarını yoksa bilinçsiz bir şekilde kendilerini bu pozisyonda mı bulduklarını öğreneceğiz." dedi.

Bu olayın ardından organizatörler, FIA ve Victoria eyalet polisi gibi kurumların da dahil olduğu, Avustralya Grand Prix şirketi tarafından Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması planlanan ihlalle ilgili bir raporla birlikte komiserleri görmeye çağrıldı.