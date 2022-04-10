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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Avustralya GP'de günün pilotu Leclerc oldu!

Avustralya Grand Prix'sinde taraftarlar tarafından günün pilotu seçilen isim Charles Leclerc oldu.

Bernardo Maldonado
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Avustralya GP'de günün pilotu Leclerc oldu!
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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Charles Leclerc, sorunsuz bir ilk tur geçirdi ve Max Verstappen karşısında harika bir tempo yakalayarak yerini korumayı başardı.

Yarış boyunca hatasız bir sürüş çıkaran Leclerc, en hızlı turu da attığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu yılki ikinci zaferini aldı.

Bu performansıyla da taraftarlar tarafından bu yıl üst üste üçüncü kez günün pilotu seçildi.

Günün pilotu oylama oranları:

Charles Leclerc - %19.7
Sergio Pérez - %14.8
Daniel Ricciardo - %9.4
George Russell - %9.3
Alex Albon - %8.2

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn  Monaco Charles Leclerc
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Monaco Charles Leclerc
Australia Avustralya  Monaco Charles Leclerc

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 32
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 10
 Charles Leclerc 10
 Daniel Ricciardo 9
 Sergio Pérez 8
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 4
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
Spain Carlos Sainz 1
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