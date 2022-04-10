Avustralya GP'de günün pilotu Leclerc oldu!

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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Charles Leclerc, sorunsuz bir ilk tur geçirdi ve Max Verstappen karşısında harika bir tempo yakalayarak yerini korumayı başardı.

Yarış boyunca hatasız bir sürüş çıkaran Leclerc, en hızlı turu da attığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu yılki ikinci zaferini aldı.

Bu performansıyla da taraftarlar tarafından bu yıl üst üste üçüncü kez günün pilotu seçildi.

Günün pilotu oylama oranları:

Charles Leclerc - %19.7

Sergio Pérez - %14.8

Daniel Ricciardo - %9.4

George Russell - %9.3

Alex Albon - %8.2

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Charles Leclerc Suudi Arabistan Charles Leclerc Avustralya Charles Leclerc

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu sayısı Max Verstappen 32 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 10 Charles Leclerc 10 Daniel Ricciardo 9 Sergio Pérez 8 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Fernando Alonso 4 Kimi Räikkönen 5 Pierre Gasly 3 Alexander Albon 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Carlos Sainz 1