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Avustralya GP'de günün pilotu Leclerc oldu!
Avustralya Grand Prix'sinde taraftarlar tarafından günün pilotu seçilen isim Charles Leclerc oldu.
Ekleyen: Bernardo Maldonado
Çeviren: Kemal Şengül , Şef Editör
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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Charles Leclerc, sorunsuz bir ilk tur geçirdi ve Max Verstappen karşısında harika bir tempo yakalayarak yerini korumayı başardı.
Yarış boyunca hatasız bir sürüş çıkaran Leclerc, en hızlı turu da attığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu yılki ikinci zaferini aldı.
Bu performansıyla da taraftarlar tarafından bu yıl üst üste üçüncü kez günün pilotu seçildi.
Günün pilotu oylama oranları:
Charles Leclerc - %19.7
Sergio Pérez - %14.8
Daniel Ricciardo - %9.4
George Russell - %9.3
Alex Albon - %8.2
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Suudi Arabistan
|Charles Leclerc
|Avustralya
|Charles Leclerc
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|32
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|10
|Charles Leclerc
|10
|Daniel Ricciardo
|9
|Sergio Pérez
|8
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|4
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Carlos Sainz
|1
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