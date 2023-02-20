Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak

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Albert Park geçmişte sık sık sezonun ilk yarışının yapıldığı yerdi fakat son yıllarda bu rolü Bahreyn'e kaptırdı.

Bu yıl sezonun üçüncü yarışına ev sahipliği yapacak Avustralya Grand Prix'si organizatörleri, FIA ile görüşerek piste bir DRS bölgesi daha eklemeye karar verdiler. Bunun da doğrudan tur zamanları üzerinde etkisi olması bekleniyor.

Avustralya Grand Prix Corporation CEO'su Andrew Westacott, bu yılki Albert Park düzeninin şu ana kadarki en hızlısı olacağını söyledi.

5,278 metrelik pistte artık dört DRS bölgesi olması zaten planlanan bir şeydi fakat 2022 yarışından önce bir tanesi iptal edildi.

Westacot, Melbourne Herald Sun gazetesine verdiği demeçte "Melbourne'deki en hızlı yarış bu olacak."

A scenic view of the pit straight at Albert Park Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bu birkaç faktörün sonucu. Araçlar geçen yıla göre çok gelişti. Artık daha iyiler ve ayrıca dördüncü bir DRS bölgesi de ekledik. Bu nedenle araçlar daha da hızlı olacak."

"Hızlar artacak ve tur zamanları gelişecek. Böylece ortalama hızlar her zamankinden daha yüksek olacak." dedi.

Yeni DRS bölgesi pistin 8 - 10. virajlar arasında yer alması bekleniyor, ki bu araçların hızının 340 km/s kadar çıkabileceği anlamına geliyor.

Westacott sözlerini şöyle sürdürdü: "FIA ve Formula 1'den (Dördüncü DRS bölgesi konusunda) olumlu geri bildirimler aldık."

"Bu, araçların 11. Viraja daha hızlı gireceği anlamına geliyor, dolayısıyla bu bölüm ve turun tamamı için zamanlar gelişecek."

"Bu sayede de şimdiye kadarki en hızlı yarışı göreceğiz."