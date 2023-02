Avustralya GP'de dört DRS bölgesi olacak

Albert Park geçmişte sık sık sezonun ilk yarışının yapıldığı yerdi fakat son yıllarda bu rolü Bahreyn'e kaptırdı.

Bu yıl sezonun üçüncü yarışına ev sahipliği yapacak Avustralya Grand Prix'si organizatörleri, FIA ile görüşerek piste bir DRS bölgesi daha eklemeye karar verdiler. Bunun da doğrudan tur zamanları üzerinde etkisi olması bekleniyor.

Avustralya Grand Prix Corporation CEO'su Andrew Westacott, bu yılki Albert Park düzeninin şu ana kadarki en hızlısı olacağını söyledi.

5,278 metrelik pistte artık dört DRS bölgesi olması zaten planlanan bir şeydi fakat 2022 yarışından önce bir tanesi iptal edildi.

Westacot, Melbourne Herald Sun gazetesine verdiği demeçte "Melbourne'deki en hızlı yarış bu olacak."

A scenic view of the pit straight at Albert Park

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images