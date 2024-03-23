Avustralya GP 3. Antrenman Seansı: Leclerc lider, Verstappen ikinci

3. Antrenmanın sürprizi Alex Albon oldu. Dü yaptığı kazanın ardından aracının şasis tamir edilemeyeceği için takım arkadaşı Logan Sargeant'ın aracının kokpitine geçti.

3. Antrenman düne göre daha soğuk şartlarda koşuldu.

Seansta damal bayrak sallandıktan sonra attığı 1:16.714'lük tur ile Charles Leclerc ilk sırada seansı tamamladı. Verstappen, Ferrari pilotunun 0.020 saniye gerisinde kalarak 2. olurken Ferrari'nin diğer ismi Carlos Sainz ise seansı 3. sırada noktaladı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Dün koşulan 1. antrenman seansına göre daha soğuk hava koşullarında gerçekleşen seansta pilotlar ilk 10 dakikada gerçekçi turlar atmadılar.

Sadece Red Bull pilotları bunun tersini yaparak hızlı turlar attılar. Önce Sergio Perez 1:19.206 ile ilk sıraya çıktı. Daha sonra Max Verstappen takım arkadaşından 0.615 saniye daha iyi bir tur attı. Perez, Verstappen'e cevap vererek en hızlı turu 1:17.510'a çekti.

İlk 15 dakika sonunda sadece Red Bull ve Ferrari pilotları gerçekçi turlar attılar ve aralarında en hızlı isim 1:17.100 ile Verstappen'di. Bu isimler ilk bölümdeki turlarını orta hamurdaki lastikleriyle tamamladılar.

Sainz hafta sonunun ilk 1:16'lı (1:16.791) turunu atarak ilk sıraya çıktı.

İlk yarım saat sonunda Red Bull'lar ve Ferrari'ler turlarını orta hamurda atarken diğer takımlar yumuşak hamuru tercih ettiler.

Seansın bitmesine 17 dakika kala Piastri 1:17.087 ile Ferrari'lerin arkasına yerleşti.

Hamilton seansın son 10 dakikasına girilirken attığı turda Sainz'a 0.015 saniye kadar yaklaştı ve 2.sıraya çıktı.

Seansın son 10 dakikasında pilotların tümü yumuşak hamuru tercih etti ve sıralama simülasyonuna geçtiler.

Damalı bayrak sallandıktan sonra Verstappen 1:16.734 ilk sırayı almışken saniyeler sonra Leclerc en hızlı zamanı 0.020 saniye geliştirerek ilk sıraya çıktı.

Seansın damalı bayrağa kadar olan bölümünü lider geçen Sainz 3. olurken Mercedes'ten Hamilton 4. Russell 5. oldu

Alonso, Perez, Piastri , Stroll ve Norris ilk onu tamamladı.

Tsunoda 11. olurken aynı zamanda liderle arasında farkın 1 saniyeden az olduğu son isimdi.

Bottos, Albon, Zhou, Ocon ilk on beş sırayı tamamladı.

Zaman tablosunun en arkasında ise Hulkenberg, Megnussen, Ricciardo ve Gasly yer aldı.