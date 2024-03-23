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Formula 1 Avustralya GP
Antrenman raporu

Avustralya GP 3. Antrenman Seansı: Leclerc lider, Verstappen ikinci

2024 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc lider tamamladı.

Burak Yasul
Güncel:
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Zak Mauger / Motorsport Images

3. Antrenmanın sürprizi Alex Albon oldu. Dü yaptığı kazanın ardından aracının şasis tamir edilemeyeceği için takım arkadaşı Logan Sargeant'ın aracının kokpitine geçti.

3. Antrenman düne göre daha soğuk şartlarda koşuldu.

Seansta damal bayrak sallandıktan sonra attığı 1:16.714'lük tur ile Charles Leclerc ilk sırada seansı tamamladı. Verstappen, Ferrari pilotunun 0.020 saniye gerisinde kalarak 2. olurken Ferrari'nin diğer ismi Carlos Sainz ise seansı 3. sırada noktaladı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Dün koşulan 1. antrenman seansına göre daha soğuk hava koşullarında gerçekleşen seansta pilotlar ilk 10 dakikada gerçekçi turlar atmadılar.

Sadece Red Bull pilotları bunun tersini yaparak hızlı turlar attılar. Önce Sergio Perez 1:19.206 ile ilk sıraya çıktı. Daha sonra Max Verstappen takım arkadaşından 0.615 saniye daha iyi bir tur attı. Perez, Verstappen'e cevap vererek en hızlı turu 1:17.510'a çekti.

İlk 15 dakika sonunda sadece Red Bull ve Ferrari pilotları gerçekçi turlar attılar ve aralarında en hızlı isim 1:17.100 ile Verstappen'di. Bu isimler ilk bölümdeki turlarını orta hamurdaki lastikleriyle tamamladılar.

Sainz hafta sonunun ilk 1:16'lı (1:16.791) turunu atarak ilk sıraya çıktı.

İlk yarım saat sonunda Red Bull'lar ve Ferrari'ler turlarını orta hamurda atarken diğer takımlar yumuşak hamuru tercih ettiler.

Seansın bitmesine 17 dakika kala Piastri 1:17.087 ile Ferrari'lerin arkasına yerleşti.

Hamilton seansın son 10 dakikasına girilirken attığı turda Sainz'a 0.015 saniye kadar yaklaştı ve 2.sıraya çıktı.

Seansın son 10 dakikasında pilotların tümü yumuşak hamuru tercih etti ve sıralama simülasyonuna geçtiler.

Damalı bayrak sallandıktan sonra Verstappen 1:16.734 ilk sırayı almışken saniyeler sonra Leclerc en hızlı zamanı 0.020 saniye geliştirerek ilk sıraya çıktı.

Seansın damalı bayrağa kadar olan bölümünü lider geçen Sainz 3. olurken Mercedes'ten Hamilton 4. Russell 5. oldu

Alonso, Perez, Piastri , Stroll ve Norris ilk onu tamamladı.

Tsunoda 11. olurken aynı zamanda liderle arasında farkın 1 saniyeden az olduğu son isimdi.

Bottos, Albon, Zhou, Ocon ilk on beş sırayı tamamladı.

Zaman tablosunun en arkasında ise Hulkenberg, Megnussen, Ricciardo ve Gasly yer aldı.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22

1'16.714

   247.683
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 28

+0.020

1'16.734

 0.020 247.619
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 20

+0.077

1'16.791

 0.057 247.435
4 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 20

+0.092

1'16.806

 0.015 247.386
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

+0.172

1'16.886

 0.080 247.129
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 20

+0.283

1'16.997

 0.111 246.773
7 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 28

+0.300

1'17.014

 0.017 246.718
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 19

+0.373

1'17.087

 0.073 246.485
9 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 22

+0.627

1'17.341

 0.254 245.675
10 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 22

+0.776

1'17.490

 0.149 245.203
11 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 19

+0.959

1'17.673

 0.183 244.625
12 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 20

+1.038

1'17.752

 0.079 244.376
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 23

+1.045

1'17.759

 0.007 244.354
14 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 19

+1.162

1'17.876

 0.117 243.987
15 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 18

+1.206

1'17.920

 0.044 243.850
16 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 17

+1.227

1'17.941

 0.021 243.784
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 18

+1.247

1'17.961

 0.020 243.721
18 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull 20

+1.249

1'17.963

 0.002 243.715
19 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 19

+1.676

1'18.390

 0.427 242.388
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