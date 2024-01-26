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Avustralya GP yönetimi, taraftarların yarış sonrası piste girişini yasakladı

Avustralya Grand Prix yönetimi Formula 1 taraftarlarına, 2023 yarışına gölge düşüren sorunların ardından bu yıl yarış sonrası piste girişlerin yasaklanacağını söyledi.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
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Fans at the end of the race

Geçen sezon dört kırmızı bayrağa sahne olan kaotik Albert Park yarışının ardından yarış organizatörleri, araçlar hala çalışırken taraftarların piste girmesiyle FIA güvenlik protokollerini ihlal etmekten suçlu bulundu.

Potansiyel olarak araçların seyircilere çarpmasının açık güvenlik sorunları doğurmasının yanı sıra, taraftarlar Nico Hulkenberg'in Haas'ına da ulaşabildiler.

Yedinci olan Hulkenberg'in aracı 2. virajın çıkışında durmuştu ve yanıp sönen kırmızı uyarı ışığı devreye girerek potansiyel elektrik boşalması ile güvensiz bir durumda olduğunu işaret ediyordu.

Yarış komiserlerinin yaptığı açıklamanın ardından yarış organizatörlerinden iyileştirici bir plan hazırlamaları istendi: "Yarış için yürürlükte olması beklenen güvenlik önlemleri ve protokoller uygulanmamış ve bunun sonucunda seyirciler, sürücüler ve yarış görevlileri için güvensiz bir ortam oluşmuştur." denildi.

Taraftarlar Melbourne pistini bu şekilde ilk kez işgal etmiyordu. 2017'deki yarışta da benzer sorunlar yaşanmıştı ve durum FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından incelenmişti.

Ancak organizatörler ve FIA arasında konu hala devam ederken, bu yılki grand prix'den sonra taraftarların piste girişinin tamamen engellenmesine karar verildi.

Bu, Melbourne taraftarlarının podyum kutlamalarına katılmak için zamanında piste akın ettiği uzun bir geleneğin sonu olduğu anlamına geliyor.

Fans invade the circuit as marshals load the car of Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, onto a truck

Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Fans invade the circuit as marshals load the car of Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, onto a truck

Haber, Avustralya Grand Prix Kurumu tarafından perşembe günü yapılan bir açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada taraftarların bu yıl piste girmesine izin verilmeyeceği, ancak bunun uzun vadede değişip değişmeyeceği konusunda henüz bir karar alınmadığı da belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Avustralya Grand Prix Yönetimi, 2023 yarışının sonunda yaşanan erken pist ihlaline ilişkin devam eden FIA soruşturması nedeniyle, 2024 Formula 1 Rolex Avustralya Grand Prix'sinin ardından seyircilerin piste erişiminin olmayacağını bildirmektedir."

"Gelecekteki yarışların bitiminde seyircilerin piste erişimine ilişkin kararlar daha sonraki bir tarihte alınacaktır."

Geçen yıl Avustralya'da yaşanan sorunlar Brezilya'da da benzer bir şekilde yaşanmış ve araçlar damalı bayrağın geçerken taraftarlar 1. virajda piste girmişti.

Brezilya'daki yarış organizatörlerinden de bu yılki yarıştan önce FIA'yı tatmin edecek bir eylem planı hazırlamaları istendi.

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