Avustralya GP yönetimi, taraftarların yarış sonrası piste girişini yasakladı

Geçen sezon dört kırmızı bayrağa sahne olan kaotik Albert Park yarışının ardından yarış organizatörleri, araçlar hala çalışırken taraftarların piste girmesiyle FIA güvenlik protokollerini ihlal etmekten suçlu bulundu.

Potansiyel olarak araçların seyircilere çarpmasının açık güvenlik sorunları doğurmasının yanı sıra, taraftarlar Nico Hulkenberg'in Haas'ına da ulaşabildiler.

Yedinci olan Hulkenberg'in aracı 2. virajın çıkışında durmuştu ve yanıp sönen kırmızı uyarı ışığı devreye girerek potansiyel elektrik boşalması ile güvensiz bir durumda olduğunu işaret ediyordu.

Yarış komiserlerinin yaptığı açıklamanın ardından yarış organizatörlerinden iyileştirici bir plan hazırlamaları istendi: "Yarış için yürürlükte olması beklenen güvenlik önlemleri ve protokoller uygulanmamış ve bunun sonucunda seyirciler, sürücüler ve yarış görevlileri için güvensiz bir ortam oluşmuştur." denildi.

Taraftarlar Melbourne pistini bu şekilde ilk kez işgal etmiyordu. 2017'deki yarışta da benzer sorunlar yaşanmıştı ve durum FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından incelenmişti.

Ancak organizatörler ve FIA arasında konu hala devam ederken, bu yılki grand prix'den sonra taraftarların piste girişinin tamamen engellenmesine karar verildi.

Bu, Melbourne taraftarlarının podyum kutlamalarına katılmak için zamanında piste akın ettiği uzun bir geleneğin sonu olduğu anlamına geliyor.

Fans invade the circuit as marshals load the car of Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, onto a truck