Avustralya GP, yarışı yeniden planlamaktan vazgeçmedi

FIA, F1 ve Avustralya Grand Prix Corporation (AGPC) yetkilileri, F1 padoğunda perşembe günü coronavirüs vakası belirlendikten sonra, cuma antrenmanlarının başlamasına iki saat kala yarışı iptal etmişti.

Virüs testi pozitif çıkan bir McLaren çalışanı ve onunla yakın temasta bulunan 14 takım üyesi, iki haftalığına karantinaya alındı.

F1, önümüzdeki yarışların yapılabilme olasılığını takip ediyor, ancak sezonun Haziran’da başlayabileceği belirtiliyor.

Avustralya Grand Prix’sinin 2020 için tamamen takvimden çıkarılıp çıkarılmadığı sorulduğunda AGPC CEO’su Westacott, “İptal kelimesini kullanmak, zamanlamadaki gecikme nedeniyle önemliydi.”

“Melbourne’de, kapıda kalan taraftarların erteleme olmadığından emin olmaları önemliydi.”

“İptal kelimesi, burada bilerek kullanıldı.”

“Formula 1 dünyasında, asla asla denmediğini öğrendim. Chase Carey, FIA ve Formula 1 ile çalışıyoruz.”

“Sorunlar konusunda çalışacağız, ancak gelecek için bir şeyler düşünmeye başlamadık. Bu, zamanı geldiğinde tartışılacak normal bir konu.”

“Ancak kurulan yapıları aylar boyunca burada bırakamayız. Burada saygı duyduğumuz şeylerden biri, buradaki sportif aktiviteler.”

“Sahip olduğumuz ayrıcalıklardan birinin, Melbourne şehir merkezindeki güzel bir parkı elimizde tutmak olduğunun farkındayız. Bundan dolayı yapıların ve bunların sökümünün etkisini en aza indirmek istiyoruz.”

“Bu net bir şekilde, pisti sökme ve eski haline çevirme şeklimizi değiştiriyor. Ancak bu yapıları günler ve haftalar boyunca bu şekilde bırakamayız.”

“Altyapıyı sökmeyi, kaldırmayı ve bunları Albert Park ile Melbourne spor kulüplerine geri vermeyi umuyoruz.” ifadelerini kullandı.