Avustralya GP: Leclerc rahat şekilde kazandı, Verstappen ve Sainz yarış dışı kaldı!

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COVID-19 pandemisi nedeniyle 2019 yılından bu yana Formula 1'e ev sahipliği yapmayan Avustralya, bu yıl takvime geri döndü ve hafta sonu boyunca pistte oldukça ideal koşullar vardı.

Pistin yenilenen yapısıyla Ferrari'ye mi yoksa Red Bull'a mı uyacağı merak edilirken, sıralama turlarında pole pozisyonunu Charles Leclerc aldı.

Pazar günü gerçekleştirilen yarış da, önceki iki günle benzer şartlarda gerçekleştirildi. Start için Fernando Alonso, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Sebastian Vettel, Lance Stroll ve Alex Albon sert hamuru tercih etti. Diğer isimler ise orta hamurla başladı.

Leclerc iyi bir start alarak ilk virajı lider dönerken, Max Verstappen de ikincilikteki yerini korudu. Aslında Sergi Perez de iyi başlamıştı ancak Verstappen'le temas yaşamamak adına ilk virajda biraz erken fren yaptı ve güçlü bir start alan Lewis Hamilton'a geçildi. Böylelikle startın ardından sıralama Leclerc, Verstappen, Hamilton, Perez ve George Russell şeklinde oldu.

Carlos Sainz dokuzuncu başladığı yarışta kötü start aldı ve ilk turun ardından 13. sıraya geriledi. İspanyol pilot daha sonra geçiş yapmaya çalışırken apeksi kaçırdı ve büyük bir süratle çimenlere çıkarak spin attı.

Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Çakıl havuzuna gömülen ve aracını çıkarmayı başaramayan Sainz, daha ilk turlarda yarış dışı kaldı ve bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı sonrası sürücüler arasındaki farklar tekrar kapansa da, yarış yeniden başladığında sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.

Perez, yarış ilerledikçe Hamilton üzerindeki baskıyı artırmaya başladı ve İngiliz pilotu sıkıştırdı. Yarışın 10. turunda rakibine güzel bir atak yapan Meksikalı sürücü, üçüncülüğü geri aldı. Fakat bu noktada Verstappen'in 5 saniye gerisine düşmüştü.

Ön tarafta Verstappen, lastiklerinin tamamen bitmesi nedeniyle epey vakit kaybetmeye başladı ve aranın açılmasına engel olamadı. Fark 15. turda 6 saniyeyi buldu.

Red Bull, farkın 9 saniyeyi bulmasının ardından yarışın 19. turunda Verstappen'i nihayet pite çağırdı ve sorunsuz bir pit stopun ardından yarışa geri döndü. Aynı dakikalarda Hamilton, tempo kaybeden Perez'le arayı kapatıp, rakibini sıkıştırmaya başladı. Red Bull bunun üzerine ertesi tur Perez'i de pite aldı.

22. tur itibariyle Leclerc'in Hamilton'a karşı 18 saniyelik üstünlüğü vardı ve Monakolu pilot için gayet sakin bir yarış oluyordu. Yine de Verstappen iyi bir tempo yakaladığı için Ferrari, risk almak istemedi ve Leclerc'i 23. turda pite aldı. Aynı tur Hamilton da pite girdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İki pit stop da sorunsuzdu. Hamilton yarışa Perez'in önünde dönerken, pit çıkışında ikili karşı karşıya geldi ve bu mücadeleyi Meksikalı sürücü kazandı.

Tam bu noktada Sebastian Vettel kerblere çıkarak aracının kontrolünü kaybetti ve spin atıp bariyerlere çarptı. Piste parçalar saçılırken, Vettel yarış dışı kaldı. Bunun üzerine piste tekrar güvenlik aracı girdi.

Mercedes, tam bu noktada George Russell'ı pite aldı ve İngiliz pilot yarışa üçüncü sırada döndü. Fernando Alonso ise, yarışa sert lastikle başlamıştı ve pit stop yapmadığı için dördüncü sıraya kadar çıktı.

Güvenlik aracı arkasındaki sıralama: Leclerc, Verstappen, Russell, Alonso, Perez ve Hamilton şeklinde oldu. Birkaç turluk güvenlik aracı periyodunun ardından yarış tekrar başladı.

İlk viraja gelirken Verstappen, Leclerc'in yanına gelse de, Ferrari sürücüsü yerini korudu ve böylelikle sıralama değişmemiş oldu.

Perez, Alonso'yu baskı altına aldı ve 30. turda rakibini geçerek dördüncülüğe yükseldi. Sonrasında da Russell'ın peşine takıldı. 31 turluk lastiklerle Alonso, yavaş yavaş tempo kaybetmeye başladı ve Hamilton'a da geçildi.

Üçüncülük savaşında Perez, yaklaşık 6 tur boyunca zorladığı Russell'ı sonunda geçmeyi başardı ve üçüncülüğe geri dönmüş oldu. Ön tarafta Leclerc bir kez daha çok iyi turlar çıkarıp, Verstappen ile arasını 5 saniye kadar açtı.

Verstappen, en hızlı turu attıktan saniyeler sonra güç kaybetmeye başladı ve 39. turda dumanlar çıkan aracını kenara çekti ve Avustralya Grand Prix'sine veda etti. Hollandalı pilot büyük hayal kırıklığı yaşarken, bu yıl Bahreyn'den sonra ikinci kez yarış dışı kalmış oldu.

Sanal Güvenlik aracının devreye girmesinden faydalanan Alpine ve Haas, yarışın başından beri pistte olan Alonso ve Magnussen'i pite aldılar.

Fernando Alonso, Alpine A522, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Leclerc yarışın ilerleyen turlarında en hızlı tur kendisinde olmasına rağmen zorlamaya devam etti ve en yakın rakibi Perez'le arasını 20 saniyenin üzerine çıkardı.

Yarışın kalan kısmında hata yapmayan Leclerc, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve ilk üç yarışta ikinci galibiyetini aldı.

Ferrari, 2018'den bu yana ilk kez Avustralya'da kazanırken, Leclerc toplam galibiyet sayısını dörde yükseltti.

Leclerc yarışın en hızlı turunu da atmasının ardından hafta sonundan 26 puanla ayrıldı ve şampiyonadaki puanını 71'e çıkardı.

Red Bull'da Verstappen'in yarış dışı kalmasının ardından takımın pistteki tek temsilcisi Perez'di. Meksikalı pilot, startta ve pit stoplardan sonra rakiplerinin gerisine düşse de, her seferinde geri dönmeyi başardı ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek bu yılki ilk podyumunu aldı.

Üçüncülük Mercedes pilotu George Russell'a gitti. Russell, yarışa Hamilton'ın ardında başlamasına rağmen sanal güvenlik aracından faydalandı ve pit stoplarla takım arkadaşının önüne geçti.

Hamilton'ın baskısına rağmen yerini koruyan İngiliz pilot, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve Mercedes kariyerinin ilk podyumunu yakalamış oldu.

Hamilton iyi bir ilk tur geçirmesinin ardından üçüncülüğe yükselse de, önce Perez'e geçildi, sonra da sanal güvenlik aracı nedeniyle Russell'ın ardına düştü. Sonuç olarak yarışı dördüncü sırada tamamladı. Mercedes böylelikle hafta sonundan 27 puanla ayrıldı.

McLaren pilotları yarışın ilk bölümünde Mercedes sürücüleriyle benzer bir tempo yakaladılar. Fakat yarışın ikinci kısmında geride kaldılar ve buna rağmen iki araçla birden ilk altıya girdiler. Lando Norris, damalı bayrağı beşinci sırada görüp, takıma bu yılki en iyi sonucunu getirirken, Daniel Ricciardo kendi ülkesinde Norris'in 0.4 saniye gerisinde altıncı sırada finiş gördü.

Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Alpine'de Esteban Ocon güçlü bir startın ardından sekizinci sıraya yükseldi ve hatasız bir sürüşün ardından yedinci sırada finiş gördü.

Valtteri Bottas, inişler ve çıkışlar yaşadığı yarışı sekizinci sırada tamamlamasının ardından bu yıl ikinci kez puan aldı.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, son bölümde yaptığı hatanın ardından dokuzuncu olurken, yarışın yıldızlarından Alex Albon 10. oldu.

Taylandlı sürücü, yarışa sert lastiklerle başlamıştı ve son tura kadar pite girmedi. Sert lastiklerle yakaladığı tempo çok iyiydi ve son tura kadar yedinci sırada yer aldı. Son turda pite giren Williams pilotu, damalı bayrağı 10. sırada görerek Williams'a bu yılki ilk puanını getirdi.

Zhou Guanyu puana çok yaklaşmasına rağmen 11. olurken, Lance Stroll uzun süre ilk onda götürdüğü yarışta 12. oldu.

Haas pilotları için çok iyi bir yarış olmadı. Mick Schumacher zaman zaman iyi tempo yakalasa da, yaptığı hataların da etkisiyle 13. oldu. Kevin Magnussen ise stratejisinin işe yaramamasıyla ancak 14. olabildi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Yuki Tsunoda kendisi adına zor geçen yarışta ancak 15. olabilirken, Nicholas Latifi 16. ve Fernando Alonso 17. oldu.

Alonso güvenlik aracından sonra dördüncülüğe çıksa da, orta hamura geçmesinin ardından tempo kaybetti ve beklenen ilerlemeyi kaydedemedi. Lastikleri tamamen bittiği için son bölümde bir pit stop daha yapmak zorunda kaldı ve sonuncu oldu.

Verstappen'in yanı sıra Vettel ve Sainz yarış dışı kalan isimler oldular.

Bu sonuçların ardından Leclerc, pilotlar şampiyonasında 71 puanla ilk sırada yer alırken, Russell 37 puanla ikinci, Sainz 33 puanla üçüncü ve Perez 30 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Hamilton 28 puanla beşinci, Verstappen ise 25 puanla altıncı sırada.

Ferrari takımlar şampiyonasında 104 puanla ilk sıradaki yerini koruyor. Mercedes 65, Red Bull 55, McLaren 24, Alpine 22 ve Alfa Romeo 13 puanda.

Sezonun bir sonraki yarışı 24 Nisan'da Imola'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images