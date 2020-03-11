Avustralya GP sürücü imza seanslarını iptal etti

Avustralya Grand Prix Corporation, Coronavirüs endişeleri nedeniyle sürücülerle ilgili etkinliklerde bir dizi değişiklik olacağını ve imza seanslarının canlı röportajlara dönüştürüleceğini açıkladı.

Taraftarlar geleneksel olarak piste geldikleri zaman pilotlarla fotoğraf çektirebiliyor, imzalar alabiliyor ve doğrudan temasa geçebiliyordu. Ancak Melbourne Walk olarak da bilinen bu etkinliğe bu yıl izin verilmeyecek.

Supercars da planlanan imza seanslarını iptal edecek ve böylelikle Formula 1'in kararına katılacaklar.

Açıklamada, "İmza seansları şimdi soru-cevap etkinlikleri olarak gerçekleştirilecek. Sürücüler, Melbourne Walk'ı kullanmaya devam edecekler, ancak özçekimler, imzalar veya diğer doğrudan etkinliklerde, taraftarlarla etkileşim içine giremeyecekler. İşbirliğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

F1 padokunda yer alan en az üç personel, Coronavirüs testlerinin sonucunu bekledikleri için zaten tecrit edilmiş durumdalar.

Coronavirus önlemlerinin medya faaliyetlerini etkilemesi de oldukça muhtemel görünüyor. Daha şimdiden bazı takımlar sürücüler ile gazeteciler arasındaki etkileşimi sınırlamak adına çeşitli önlemler almaya başladı. Şimdi basın ile sürücülerin etkileşime giremeyeceği sınırlı bir alan oluşturuldu.

Ayrıca Renault, Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon'un bu akşam Albert Park'ta takımın renk düzeni lansmanı sonrası gazetecilerle yapacağı konferansa katılmasına izin vermedi.

Renault patronu Cyril Abiteboul, mevcut durum nedeniyle bunu yaptıklarını söyledi ve "Umarım neden böyle önlemler aldığımızı anlarsınız." dedi.