Avustralya GP, seyircilere paralarını iade edecek
Avustralya Grand Prix Corporation, Albert Park bilet sahiplerine para iadesi yapma konusunda taraftarlarla birlikte çalışacağını açıkladı.
Coronavirüs pandemisinin ortasında Avustralya Grand Prix'sinin resmi olarak iptal edilmesinin ardından, yüz binlerce biletli seyirci bu hafta sonu yarışa katılamadı ve ücretlerinin iade edilmesini istiyorlar.
AGPC, bilet sahiplerine geri iadeler sağlayabilmek adına bu göreve hızlı bir şekilde başlayacağını doğruladı.
CEO Andrew Westacott, "Bilet ayarlamaları için geçerli olan iadeler konusunda konusunda taraftarlarla birlikte çalışacağız. Açıkçası bu konuda oldukça üzgünüz." dedi.
Duygusal olan Westacott ayrıca, şimdiye kadarki çabalarından sonra herkese teşekkür etti ve bunun herkesi hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.
"Bu etkinlik Victoria'daki mevcut ekosistem yapısı olmadan gerçekleşemezdi."
"Yani sadece taraftarlar için değil, aynı zamanda 600 tedarikçi, hafta sonu etkinlikte çalışan 12 bin personel, AGPC'nin sahip olduğu 180 personel ve Formula 1 ailesi için de üzüntü ve hayal kırıklığı yaratan bir durum." dedi.
Geri iadeler ve anlaşmalı taraflara yapılması gereken kaçınılmaz ödemelerin yer aldığı finansal senaryo, sporun, etkinliğin ve Victoria hükümütenin karşı karşıya olduğu büyük maliyetlerin sadece bir parçası.
Wetacott'a göre iptalin faturasının nasıl ödeneceği konusunda ilgili taraflarla önümüzdeki günler ile haftalarda görüşmeler yapılacak.
"Bu seviyedeki bir iptalin sözleşmesel ve finansal olarak pek çok sonucu var. Duyurudan sonraki gün ve haftalarda ticari hak sahibiyle birlikte birlikte çalışacağız ve uygun sözleşme önlemlerini bu şekilde uygulamaya çalışacağız."
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Avustralya GP
|Editör
|Andrew van Leeuwen
Avustralya GP, seyircilere paralarını iade edecek
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