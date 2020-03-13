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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Avustralya GP: Pitlere yansıyan en son güncellemeler

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Avustralya GP: Pitlere yansıyan en son güncellemeler
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Somerfield
Çeviren: Efe Kahya, Editör
13 Mar 2020 15:02

2020 Avustralya GP gerçekleştirilmese de takımlar, çarşamba ve perşembe günü pit alanında araçları üzerinde çalışmaya başlamışlardı. Giorgio Piola ve Motorsport Images arşivinden çekilen teknik kareleri sizler için derledik.

Fotoğrafları aşağıdaki ok tuşlarına basarak geçebilirsiniz...

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Mercedes F1 W11 arka detay

Mercedes F1 W11 arka detay
1/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes W11'in arka süspansiyonunun yakından görüntülenmiş hali. Takımın süspansiyonunun güncellenmiş hali FIA'nın teknik direktiflerine tamamıyla uymak amacıyla geliştirildi.

Racing Point RP20, fren detayı

Racing Point RP20, fren detayı
2/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point takımının arka frenleri ve süspansiyonu. Ekip FIA'nın yeni teknik direktiflerine uygun yolları araştırırken dikkatinizi, dikey olarak strafor ile bağlanmış kanala çekmek isterim. 

McLaren MCL35, ön kanat detayı

McLaren MCL35, ön kanat detayı
3/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren Avustralya'ya gelirken iki farklı ön kanat getirdi. Üstte bulunan ön kanat daha yeni üretilmiş olan ön kanat ve sezon öncesi testlerin ikinci haftasında test edilmişti.

Racing Point RP20

Racing Point RP20
4/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Bir Racing Point mekanikeri, sol sidepod'a takılacak olan soğutucuyu taşımakta.

Racing Point RP20

Racing Point RP20
5/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Racing Point mekanikerleri, sağ sidepod'a takılacak olan radyatörü hazırlıyorlar.

Mercedes F1 W11

Mercedes F1 W11
6/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Çıplak duran Mercedes'in arka fren montajı. Dikkatinizi gri renkli hava kanallarına çekmek isterim. Bu hava kanalları sayesinde fren kaliperi iç taraftan soğutulabiliyor.

Ferrari SF1000'nin ön detayı

Ferrari SF1000'nin ön detayı
7/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari SF1000'in ön fren kanalı dizaynı iki parçalı bir fren tamburundan oluşmakta. Bu dizayn sayesinde gelen hava akımı, aracın önünden girip jantlardan dışarıya çıkıyor.

Ferrari SF1000

Ferrari SF1000
8/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari'nin sidepod ve motor kapağı, griddeki diğer takımların yaptığı gibi küçük parçalardan oluşmanın aksine tek büyük bir parça olarak karşımıza çıkıyor.

Haas F1 Team VF20, taban detayı

Haas F1 Team VF20, taban detayı
9/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Haas VF20'nin arka lastiğin hemen önünde bulunan taban bölümü farklı bir detaya sahip. Takım bu dizayn ile beraber o bölgedeki dengeyi, kolaylıkla zarar görebilecek delikler ve bölmeler sayesinde oturtmaya çalışıyor.

Renault F1 Team R.S.20 ön kanat detayı

Renault F1 Team R.S.20 ön kanat detayı
10/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Renault'nun 2020 ön kanat dizaynı, Mercedes'in son sezonlarda kullandığı ana yapıya ve genişletilmiş pelerine sahip.

Mercedes F1 W11 ön kanat detayı

Mercedes F1 W11 ön kanat detayı
11/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes aracının ön kısmını ve çok tartışılan DAS detayını temiz bir şekilde gözler önüne seren bir açı.

McLaren MCL35 arka süspansiyon detayı

McLaren MCL35 arka süspansiyon detayı
12/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren MCL35'in arka süspansiyonu. Bu açıda fren kanalının daha çok hava akımına sahip olması için üst bölgenin genişletilmiş halini net bir şekilde görebiliyoruz.

McLaren MCL35 difüzör detayı

McLaren MCL35 difüzör detayı
13/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren tarafından sezon öncesi testlerin ikinci haftasında test edilen yeni difüzör.

McLaren MCL35 sidepodlarının detayı

McLaren MCL35 sidepodlarının detayı
14/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren MCL35'in bargeboard ve yansıtıcı bölgesi.

Mercedes F1 W11 Sidepod detayı

Mercedes F1 W11 Sidepod detayı
15/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Bir önceki fotoğrafın karşılaştırılması için Mercedes W11'deki aynı bölgeyi fotoğrafladık. Takım McLaren'e kıyasla, yansıtıcı panelin ön kısım ile olan birleşiminde daha çok bağlantı kullanmış.

Mercedes F1 W11 arka detayı

Mercedes F1 W11 arka detayı
16/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes W11'in arka kanat birleşimi ve T-kanat kısmı. Aynı zamanda takımın egzozun üzerinde ve arka kanadın sütunlarında bulunan tek bıçaklı aparatına dikkatinizi çekmek istiyorum. Böylece motor kapağından gelen hava akımı, egzoz gazının etkisi altına girmeden belirli bir düzene girmiş oluyor.

Williams FW43 zemin detayı

Williams FW43 zemin detayı
17/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Williams FW43'ün tabanı, lastik saçım kanallarına yerleştirilmiş bir metal parçaya sahip. Böylece tabanın lastik ile arasında olan fark kapanmamış oluyor ve tabanın esnemesi önlenmiş oluyor.

Mercedes F1 W11 ön süspansiyon detayı

Mercedes F1 W11 ön süspansiyon detayı
18/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes W11'in sidepodunun üzerinden çekilmiş bu fotoğrafta, kokpitin yanında bulunan soğutma panelini görebiliyoruz. Takımın yeni soğutma paneli dizaynı, şu andaki en karmaşık düzene sahip bölümlerden biri.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avustralya GP
Editör Giorgi Piola

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FP1 Başlangıç:
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