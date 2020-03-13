Avustralya GP: Pitlere yansıyan en son güncellemeler

Mercedes F1 W11 arka detay 1 / 18 Fotoğraf: Giorgi Piola Mercedes W11'in arka süspansiyonunun yakından görüntülenmiş hali. Takımın süspansiyonunun güncellenmiş hali FIA'nın teknik direktiflerine tamamıyla uymak amacıyla geliştirildi.

Racing Point RP20, fren detayı 2 / 18 Fotoğraf: Giorgi Piola Racing Point takımının arka frenleri ve süspansiyonu. Ekip FIA'nın yeni teknik direktiflerine uygun yolları araştırırken dikkatinizi, dikey olarak strafor ile bağlanmış kanala çekmek isterim.

McLaren MCL35, ön kanat detayı 3 / 18 Fotoğraf: Giorgi Piola McLaren Avustralya'ya gelirken iki farklı ön kanat getirdi. Üstte bulunan ön kanat daha yeni üretilmiş olan ön kanat ve sezon öncesi testlerin ikinci haftasında test edilmişti.

Racing Point RP20 4 / 18 Fotoğraf: Giorgi Piola Bir Racing Point mekanikeri, sol sidepod'a takılacak olan soğutucuyu taşımakta.

Racing Point RP20 5 / 18 Fotoğraf: Giorgi Piola Racing Point mekanikerleri, sağ sidepod'a takılacak olan radyatörü hazırlıyorlar.

Mercedes F1 W11 6 / 18 Fotoğraf: Giorgi Piola Çıplak duran Mercedes'in arka fren montajı. Dikkatinizi gri renkli hava kanallarına çekmek isterim. Bu hava kanalları sayesinde fren kaliperi iç taraftan soğutulabiliyor.

Ferrari SF1000'nin ön detayı 7 / 18 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari SF1000'in ön fren kanalı dizaynı iki parçalı bir fren tamburundan oluşmakta. Bu dizayn sayesinde gelen hava akımı, aracın önünden girip jantlardan dışarıya çıkıyor.

Ferrari SF1000 8 / 18 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari'nin sidepod ve motor kapağı, griddeki diğer takımların yaptığı gibi küçük parçalardan oluşmanın aksine tek büyük bir parça olarak karşımıza çıkıyor.

Haas F1 Team VF20, taban detayı 9 / 18 Fotoğraf: Giorgi Piola Haas VF20'nin arka lastiğin hemen önünde bulunan taban bölümü farklı bir detaya sahip. Takım bu dizayn ile beraber o bölgedeki dengeyi, kolaylıkla zarar görebilecek delikler ve bölmeler sayesinde oturtmaya çalışıyor.

Renault F1 Team R.S.20 ön kanat detayı 10 / 18 Fotoğraf: Giorgi Piola Renault'nun 2020 ön kanat dizaynı, Mercedes'in son sezonlarda kullandığı ana yapıya ve genişletilmiş pelerine sahip.

Mercedes F1 W11 ön kanat detayı 11 / 18 Fotoğraf: Giorgi Piola Mercedes aracının ön kısmını ve çok tartışılan DAS detayını temiz bir şekilde gözler önüne seren bir açı.

McLaren MCL35 arka süspansiyon detayı 12 / 18 Fotoğraf: Giorgi Piola McLaren MCL35'in arka süspansiyonu. Bu açıda fren kanalının daha çok hava akımına sahip olması için üst bölgenin genişletilmiş halini net bir şekilde görebiliyoruz.

McLaren MCL35 difüzör detayı 13 / 18 Fotoğraf: Giorgi Piola McLaren tarafından sezon öncesi testlerin ikinci haftasında test edilen yeni difüzör.

McLaren MCL35 sidepodlarının detayı 14 / 18 Fotoğraf: Giorgi Piola McLaren MCL35'in bargeboard ve yansıtıcı bölgesi.

Mercedes F1 W11 Sidepod detayı 15 / 18 Fotoğraf: Giorgi Piola Bir önceki fotoğrafın karşılaştırılması için Mercedes W11'deki aynı bölgeyi fotoğrafladık. Takım McLaren'e kıyasla, yansıtıcı panelin ön kısım ile olan birleşiminde daha çok bağlantı kullanmış.

Mercedes F1 W11 arka detayı 16 / 18 Fotoğraf: Giorgi Piola Mercedes W11'in arka kanat birleşimi ve T-kanat kısmı. Aynı zamanda takımın egzozun üzerinde ve arka kanadın sütunlarında bulunan tek bıçaklı aparatına dikkatinizi çekmek istiyorum. Böylece motor kapağından gelen hava akımı, egzoz gazının etkisi altına girmeden belirli bir düzene girmiş oluyor.

Williams FW43 zemin detayı 17 / 18 Fotoğraf: Giorgi Piola Williams FW43'ün tabanı, lastik saçım kanallarına yerleştirilmiş bir metal parçaya sahip. Böylece tabanın lastik ile arasında olan fark kapanmamış oluyor ve tabanın esnemesi önlenmiş oluyor.