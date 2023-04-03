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Avustralya GP: Pilot performans puanları

Avustralya GP'nin ardından Motorsport.com Global editörlerinin hafta sonunu baz alarak pilotlara verdikleri puanları sizler için derledik.

Ekleyen:
Avustralya GP: Pilot performans puanları
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Not: Bu puanlamalar, Motorsport.com Türkiye editörlerine ait değildir. 

Puanlama, tüm hafta sonu baz alınarak yapılmıştır.

Max Verstappen, Red Bull Racing: 7 puan
Max Verstappen, Red Bull Racing: 7 puan
1/20

Fotoğraf: Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG: 8 puan
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG: 8 puan
2/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team: 8 puan
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team: 8 puan
3/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team: 6 puan
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team: 6 puan
4/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing: 6 puan
Sergio Perez, Red Bull Racing: 6 puan
5/20

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren: 8 puan
Lando Norris, McLaren: 8 puan
6/20

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team: 8 puan
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team: 8 puan
7/20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren: 7 puan
Oscar Piastri, McLaren: 7 puan
8/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo Racing: 6 puan
Zhou Guanyu, Alfa Romeo Racing: 6 puan
9/20

Fotoğraf: Alfa Romeo

Yuki Tsunoda, AlphaTauri: 5 puan
Yuki Tsunoda, AlphaTauri: 5 puan
10/20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing: 4 puan
Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing: 4 puan
11/20

Fotoğraf: Alfa Romeo

Carlos Sainz, Ferrari: 4 puan
Carlos Sainz, Ferrari: 4 puan
12/20

Fotoğraf: Ferrari

Pierre Gasly, Alpine: 4 puan
Pierre Gasly, Alpine: 4 puan
13/20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine: 5 puan
Esteban Ocon, Alpine: 5 puan
14/20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Nyck de Vries, AlphaTauri: 5 puan
Nyck de Vries, AlphaTauri: 5 puan
15/20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Logan Sargeant, Williams Racing: 3 puan
Logan Sargeant, Williams Racing: 3 puan
16/20

Fotoğraf: Williams

Kevin Magnussen, Haas: 3 puan
Kevin Magnussen, Haas: 3 puan
17/20

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG: 8 puan
George Russell, Mercedes-AMG: 8 puan
18/20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alex Albon, Williams Racing: 4 puan
Alex Albon, Williams Racing: 4 puan
19/20

Fotoğraf: Williams

Charles Leclerc, Ferrari: 2 puan
Charles Leclerc, Ferrari: 2 puan
20/20

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

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