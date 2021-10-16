Avustralya GP organizatörü, 2022'de F1'e ev sahipliği yapacaklarından emin

Melbourne, son kez 2019 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı. Aslında 2020 yılında da yarış düzenlenecekti fakat ilk antrenman seansının başlamasından önce yarış COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edildi.

Bu yıl yarışın yapılması planlanmıştı. Fakat COVID-19 pandemisi nedeniyle yarış başlangıçta yıl sonuna alındı, sonra da tamamen iptal edildi. Bu sebeple F1, iki senedir Melbourne'e gitmiyor.

Ancak cuma günü yayınlanan 2022 takviminde Melbourne'e yer verildi ve yarışın 10 Nisan'da yapılacağı duyuruldu. Avustralya artık ilk yarış olmayacak fakat yine yılın ilk kısmında yapılacak.

Avustralya'daki yetkililer yurt dışından gelen yolcuları kabul etme konusunda katı kurallara sahipler. Örneğin, tüm yolcular ülkeye geldikten sonra iki hafta karantinaya girmek zorunda ve bu, Formula 1 için pek de mümkün olmayan bir durum.

Çin Grand Prix'si pandemi şartları nedeniyle 2022 takviminde yer almadı ve potansiyel olarak Avustralya ile ilgili de riskler var.

Ancak Avustralya Grand Prix Corporation'ın direktörü Andrew Westacott, yarışın gerçekleşmeyebileceği ile ilgili söylentileri yalanladı.

Westacott, "Avustralya Grand Prix'sinin uzun zamandır Albert Park'a olan beklenen dönüşü 2022'de gerçekleşecek."

"Melbourne, Formula 1 tarafından sunulan yeni takvimin bir parçası." dedi.

Yerel hükümet de Avustralya GP'sinin yapılacağından emin görünüyor.

Bir sözcü, Avustralyalı Wide World of Sports'a verdiği demeçte, "Avustralya Grand Prix'sine tamamen bağlıyız. Her geçen gün artan aşı sayısı ile 2022'de Albert Park'ta bir başka yarışı daha başarıyla düzenlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Albert Park pisti, önceki yıllara kıyasla büyük değişimler geçiriyor. Örneğin, pisti daha hızlı hale getirmek ve geçiş fırsatlarının sayısını artırmak için bir dizi virajın tasarımı değiştirildi.