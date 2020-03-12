Avustralya GP organizatörleri, yarışı yapmayı planlıyor!

McLaren'ın bir çalışanının coronavirüs sonuçlarının pozitif çıkmasıyla yarıştan çekilmesinin ardından F1 takım patronları, FIA ve FOM yetkilileri ile bir araya geldi. Bu toplantının ardından resmi açıklama yapılmadı ancak basın kuruluşları, yarışın iptal edilmesi yönünde karar alındığını öğrendiler.

Ancak Avustralya'da sabah çıkan haberler, organizatörlerin yarışı yapmayı planladığı yönünde.

Açıklamada "Pist kapıları 08:45'te (00:45 TSİ) açılacak ve pist üstü aktiviteleri 09:10 itibariyle başlayacak."

"Destek yarışları, sponsor faaliyetleri, misafirlik programları ve tüm aktivasyonlar, planlandığı gibi yapılacak."

"McLaren'ın çekilmesiyle alakalı tüm konular ve etkileri FIA ve Formula 1 ile gece yapılan toplantıda görüşüldü."

"Sabah tüm kilit paydaşlarla bazı görüşmeler yapılacak. Programda yapılacak olası değişiklikler, en kısa sürede bildirilecek." denildi.

Motorsport.com, F1 personellerine normal bir gün olacağı konusunda bilgi verildiğini öğrendi.

Buna karşı bazı iddialarda Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen'in sabah uçağıyla çoktan ülkeden ayrıldıkları söylenirken, kimileri bu sürecin parasal meselelerden dolayı uzadığını, yarış organizatörlerinin bilet ücretlerini geri ödememek için sorumluluk almadığını ve bu yüzden yarışı yapmak istediğini iddia ediyor.

Güncelleme: Yerel saat ile 08:45'te kapıların açılmasının yeniden program çalışması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Bunun dışında takımların çalışma saati başladığında McLaren ekibi dışında Ferrari, Mercedes ve Renault ekibinin de padoğa gelmediği, diğer takım çalışanlarının padoğa geldiği duyuruldu.