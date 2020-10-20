Avustralya GP organizatörleri, ilk yarışı Bahreyn'e kaptıracakları iddialarını yalanladı

Albert Park pisti, geleneksel olarak Formula 1 sezonunun ilk yarışına ev sahipliği yapıyor. Takımlar bu sene, sezonun ilk yarışı için Avustralya'ya gitmişlerdi ancak koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından, araçlar henüz piste çıkmadan yarış iptal edildi ve Avustralya GP 2020'de gerçekleştirilemedi.

Geçtiğimiz hafta 2021 takvimine dair bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara göre kış testlerinin Bahreyn'de gerçekleştirilmesinin ardından sezon, 2010'daki gibi Bahreyn'de başlayacak ve Avustralya GP ise Ekim ayında gerçekleştirilecek.

RaceFans'e göre ise böyle bir takvim yapılmadı ve Avustralya GP CEO'su Andrew Westacott, Nine Network'e yaptığı açıklamada sezonun Melbourne'de başlayacağını söyledi.

Westacott, "Bir kez daha sezon geleneksel olarak Mart ayında Melbourne'de başlayacak. Bu, Victoria eyaletinde büyük sporların dönüşü ve diğer etkinliklerin normale dönüşü için önemli." dedi.

Avustralya'da şu ana kadar iki büyük organizasyon iptal edildi. Bunlardan birisi 2020 Avustralya GP idi. Son olarak 2021'in başında gerçekleştirilecek ünlü Bathurst 12 Saat yarışının iptal edildiği duyuruldu.

Bahreyn, 2006 ve 2010 yıllarında Formula 1'in ilk yarışına ev sahipliği yapmıştı.

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